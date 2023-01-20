“Devlet”in ayaklar altına alındığı fotoğraf

Sevgili okurlarım; fotoğraf çekmek, “ışıkla yazmak” demek.
Köşemde gördüğünüz fotoğraf da, ışıkla yazılmış bir yazı.
Çok şey anlatıyor.
*Ortada, elinde tespih, kaykılmış, etrafındakileri umursamadan saygısızca oturan kişi, son Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım.
*Etrafındaki kalabalık arasında “devlet” de var. Sağda gözlüklü olan Erzurum Valisi Okay Memiş. Sırtı dönük oturan ise İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek.
*Devletle ilgili hiçbir sıfatı bulunmayan Erkam Yıldırım, “Devlet benim” diyor ve devletin gerçek temsilcisi Vali Okay Memiş de onun ağzına bakıyor.
* Türkiye’de devlet artık ayaklar altında.
*Türkiye’de devlet; “parti devleti” oldu, “aile devleti” oldu, “şahsın devleti” oldu.
*”Devlet” ayaklar altına alındıysa, “devlet kültürü” yok edildiyse, daha neyi konuşuyoruz? Nokta!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.