“Devlet”in ayaklar altına alındığı fotoğraf

Sevgili okurlarım; fotoğraf çekmek, “ışıkla yazmak” demek.

Köşemde gördüğünüz fotoğraf da, ışıkla yazılmış bir yazı.

Çok şey anlatıyor.

*Ortada, elinde tespih, kaykılmış, etrafındakileri umursamadan saygısızca oturan kişi, son Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım.

*Etrafındaki kalabalık arasında “devlet” de var. Sağda gözlüklü olan Erzurum Valisi Okay Memiş. Sırtı dönük oturan ise İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek.

*Devletle ilgili hiçbir sıfatı bulunmayan Erkam Yıldırım, “Devlet benim” diyor ve devletin gerçek temsilcisi Vali Okay Memiş de onun ağzına bakıyor.

* Türkiye’de devlet artık ayaklar altında.

*Türkiye’de devlet; “parti devleti” oldu, “aile devleti” oldu, “şahsın devleti” oldu.

*”Devlet” ayaklar altına alındıysa, “devlet kültürü” yok edildiyse, daha neyi konuşuyoruz? Nokta!