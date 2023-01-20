ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN” 

Kocaelispor’da Yasin transferi için artık sona gelindi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun bu flaş transfer için, Yasin Öztekin’e “Bizden yana sıkıntı yok, sen kulübünle konuş, anlaş, gel imzayı at!” dedi. Göztepe yönetimi ise Kocaelispor’un talipli olduğunu duyduğu salı gününden sonra, bir anda bonservise tam 1 milyon lira zam yapınca, iş zora girdi.

“BU İŞİ BEN ÇÖZECEĞİM”

Göztepe’de kalmak istemediğini, özellikle de, kendisine ısrarla teklifte bulunan 10’a yakın kulüpten önce Kocaelispor’a gelmek istediğini belirten ünlü futbolcu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetimine “Bu işi ben çözeceğim. Süre tanıyın. Ben kesinlikle Kocaelispor’a gelmek istiyorum” diyerek, sıkı bir trafiğe girdi.

BAŞKA TRANSFER YOK!..

Bu arada Kocaelispor yönetimi, son bir atakla Yasin konusunda bekleyişini sürdürürken, başka bir transferin gündeme gelmediği öğrenildi. Ara transfer döneminde Emre Nefiz, Alihan Kubalas, Mert Çölgeçen ve Serhat Taşdemir’i kadrosuna katan Yeşil Siyahlılar, bir anda dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.