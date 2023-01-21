Süs bitkilerinin saksılara dikimi ve saksı değiştirmeleri en doğru şekilde nasıl yapılmalı?

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle süs bitkilerinin saksılara dikimi ve saksılarının değiştirilmeleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Süs bitkilerini saksılara dikmeden önce ilk yapılacak iş, saksının dip kısmına kiremit veya taş parçaları koyarak saksı deliğinden toprağın akmasını önlemek ve fazla gelen suyun dışarı çıkmasını sağlamaktır. Aksi halde bitkiye su verildiğinde fazla gelen su saksı deliğinden dışarı çıkamayacağından dolayı bitki köklerinin çürümesine ve nihayet bir süre sonra bitkinin ölümüne sebep olacaktır. Dolayısıyla bu duruma dikkat edilmelidir.

Daha sonra kiremit parçalarının üzerine az miktarda dikilecek bitkiye uygun toprak konur ve dikilecek köklü bitkinin veya fidenin düzgün bir şekilde yayılarak toprağın üzerine yerleştirilir ve daha sonra yavaş yavaş bitki toprağıyla saksı kenarları doldurulur. Saksının en üst kısmında iki parmak derinliğinde bir su çanağı payı bırakılır ve böylece bitkinin sulanması sırasında verilen suyun dışarı taşması önlenmiş olur. En son olarak toprak, elle hafifçe bastırılır ve can suyu verilir.

Saksı Değiştirilmesi

Saksı bitkileri büyüdükçe saksıların da boylarında onlara uygun şekilde değişimleri yapılmalıdır. Büyümesi hızlı olan saksı bitkilerinin saksıları her yıl, ağır büyüme gösterenlerde ise iki veya üç yılda bir saksı değişimi yapılmalıdır. Saksı değişimi yapılırken yeni saksı, eski saksıdan daima bir kaç santim büyük seçilmelidir. Eğer yeni toprak saksı kullanılacaksa kullanılmadan önce bir müddet suda bırakılarak saksı hamurunda kalan ve bitki kökleri için zararlı sayılan bir takım maddeler giderilmiş olur. Eğer bitkiler daha önce kullanılmış toprak saksılara ekilecekse kullanılmadan önce sert bir fırça ile ovularak yıkanır. Böylece eski toprak ve yosunlardan temizlenmiş olur. Eski saksıdan çıkarılarak iki parmak daha büyük saksıya aktarılacak olan bitkinin kök yumağı fazla dağılmayacak şekilde ucu sivri bir çomakla gevşetilir ve bundan sonra da kök yumağı ne fazla derin ve ne de yüksek düşmeyecek şekilde yeni saksı içine oturtulur. Bu arada saksı boşlukları toprakla doldurulur ve iyice oturması için hafifçe saksı yere vurulur. Üstten de başparmak veya bir çomakla bastırarak sıkıştırılır. Bu işlem sırasında saksı kenarlarının üst yüzünde iki parmak derinliğinde bir su çanağı payı bırakılır. Bu şekilde tamamlanan saksıya bolca su verilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla…