İşte MUTLU olmanın 10 kanıtlanmış formülü!

Facebook'taki gönderimizde kendinizi nasıl daha mutlu hissedebileceğinizi paylaşacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tutuyoruz ve tamamı bilimsel araştırmalara dayanan bu 10 yöntemi paylaşıyoruz.

1- Dışarıda zaman geçirin

Günümüzde, yoğun iş temposu ve dijitalleşmenin etkisiyle eskiye göre çok daha fazla zamanı kapalı alanlarda geçiriyoruz. Oysa yeşil alanlara yakın yerlerde yaşamanın ruh sağlığına olan pozitif katkısı birçok araştırmayla kanıtlandı. Hatta bir araştırma sadece doğa resimlerine bakmanın bile beynin mutluluk, pozitif düşünme ve duygusal denge ile ilişkili kısımlarını harekete geçirdiğini kanıtladı. Ayrıca ultraviyole ışınlarının zararının minimum seviyede olduğu 11:00-16:00 saatleri dışında dışarıda zaman geçirmek, böylece güneş ışığından faydalanmak D vitamini ihtiyacımızı karşılayacağı için depresyon riskini azaltıyor.

2- Terleyin

Terleyin derken sıcakta güneş altında gezerek terlemekten bahsetmiyoruz. Düzenli egzersiz yapmak sadece fiziksel olarak sağlığımıza yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda ruhsal durumumuzu da iyileştiriyor. Düzenli egzersiz endorfin salgılamamızı sağlar. Endorfinlerin, ağrı kesici etkisi morfine göre yaklaşık 30 kat fazladır. Endorfinler, vücuttaki haz ve mutluluk hissini ortaya çıkarır. Araştırmalara göre düzenli olarak egzersiz yapmak anlık mutluluk değil, sürdürülebilir bir mutluluk sağlamaktadır.

3- Yeteri Kadar Uyuyun

Sürekli olarak medyada daha az uyumanın, daha fazla çalışmanın teşvik edildiğine rastlıyoruz. Oysa gerektiği kadar uyumayan kişilerin bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve vücutlarının hastalıklara daha dirençsiz hala geldiğini biliyoruz. Obezite, diabet, kalp hastalıkları gibi ciddi problemlerle karşılaşma riski uyku miktarı azaldıkça artıyor. Ayrıca yapılan bir araştırma 4,5 saatin altında uyuyan kişilerin anksiyite ve depresyon gibi mental rahatsızlıklara daha çok yakalandığını ortaya koydu.

4- Meditasyon Yapın

Aralarında Harvard Business School’un da yer aldığı birçok kurum tarafından yapılan araştırma meditasyon ve mutluluğun doğru orantılı ilişkisini ortaya koydu. Bu araştırmalardan birine göre; Sadece 8 hafta boyunca haftanın altı günü günde 1 saat meditasyon yapanlara nasıl hissettikleri soruldu. Neredeyse deneklerin tamamı, meditasyon yapmadan önceki zamana göre çok daha mutlu olduklarını belirtti.

5- İyi arkadaşlar edinin

‘’Kendini yalnız hissetmek’’ insanları umutsuzluğa sürükleyen duyguların başında geliyor. Yapılan araştırmalar iyi ilişkiler geliştirilen arkadaşların stresi azalttığını, özgüveni ve mutluluğu arttırdığını ortaya koyuyor.

6- Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin

Beslenmenin sadece beden sağlığımız değil, aynı zamanda ruh sağlığımıza olan etkisi de bugüne kadar kanıtlanmış araştırmalardan biri. Warwick Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma günde 7 porsiyon ve üzeri meyze-sebze tüketen kişilerin mental açıdan daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

7- Çiçeklerin gücünü hissedin

‘’Harvard Medical School’’ tarafından yapılan bir araştırma, sabah uyandıklarında ya da sabahın ilk saatlerinde çiçeklerle ilgilenen ya da çiçeklere bakan kişilerin mutluluk seviyelerinde önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Çiçekler mutfakta olduğunda bu etkinin arttığı tespit edildi. Sabahları ailenin buluşma noktası olan kahvaltı sofrasında çiçek bulunması aile bireylerinin pozitif modlarının birbirine geçmesini sağlıyor.

8- Duygularınızı kağıda dökün

Negatif duygular bazen o kadar güçlü olur ki aylarca hatta yıllarca tüm enerjinizi alabilir. İspanya’da yapılan bir bilimsel araştırmada duyguları bir materyale dönüştürmenin duygu durumunda değişikliğe yol açıp açmadığı gözlemlendi. Bu amaçla, deneklerin negatif düşüncelerini bir kağıda yazıp bu kağıdı çöpe attıklarında yaşadıkları duygu değişiklikleri gözlemlendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Negatif duygularını kağıda döküp bu kağıdı çöpe atan kişilerin psikolojik durumlarında bir rahatlama gözlemlendi. Pozitif duygularını kağıda yazan kişilerin ise kendilerini daha iyi hissettikleri ortaya çıktı.

9- Bakımlı olun

Teksas Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre daha çekici olan kişiler kendilerini çekici bulmayan kişilere göre daha mutlu hissediyor. Çekiciliğin mutluluk seviyesine etkisi %10 olarak ölçüldü. Bu sonuçlar her iki cinsiyet için de geçerli.

10- Başkalarına yardım edin

Eğer kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız başkaları için haftada 2 saat ayırmanız yeterli. Bu konuda dikkat çeken araştırmalardan birisinde deneklerin hem kendileri hem de arkadaşları için bir şeyler satın alması istendi. Alışverişten sonra katılımcılara duyguları soruldu. Katılımcıların ezici bir çoğunluğu başkaları için yaptıkları alışverişlerin kendilerini daha mutlu ettiğini ortaya koydu. (Alıntı- https://www.dk-klinik.com.tr)