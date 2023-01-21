“KIR” 3 PUANIN ZİNCİRİNİ!..

Kocaelispor, gol kaçırma ve galibiyet alamama şanssızlığını, bugünkü Kırşehir Futbol Spor Kulübü iç saha maçıyla kırmak, Şeytanın bacağını kırıp, yeniden 3 puanla tanışmak istiyor… Maç 14.00’te başlayacak, lider ortağı Kocaelispor kazanarak, lider Buca’nın Ankara’da takılmasını bekleyecek…

Müsabaka Fuchs TV’den yayınlanacak, ama futbolcular taraftarı tribünde görmek istiyor… Transferler de bugün forma giyebilecek. Maçı Rize’den Sinan Dereci yönetecek… Buca Ankara’da Etimesgut’a konuk olacak, o maç da zor olacak…

DİKKAT, GALİBİYETİ UNUTTUK…

Sezonun ilk yarısının son maçında Akara Demir ile Kocaeli Stadı’nda oynayan ve tam 4-2 yenilerek şok yaşayan, Buca’nın 3 puan önünde olma şansımı kaybeden Yeşil Siyahlılar, geçen hafta da yine lider Buca’nın Karacabey ile berabere kaldığı maçtan bir gün sonra Kırklareli’nde inanılmaz goller kaçırıp 0-0 ile bir puan aldı, yine 2 puan fark atma şansını elinin tersiyle itti.

FIRAT GÜL’E TEPKİLER ARTTI…

Kırklareli maçından sonra tüm tepkileri yine üzerine çeken teknik direktör Fırat Gül’e, başkan Engin Koyun sahip çıktı ve desteğini yineledi. Bu arada Kırklareli maçı ve sonrasında transferlere art arda imzalar attırılırken, takım içindeki dengeler de hareketlendi. Alpay ile karşılıklı sözleşme feshedilirken, yeni transferlerin özellikle savunmaya monte edilmesi için geri sayım başladı. Zira Kırklareli maçında kaleci Gökhan olmasa, bir puan bile alamayabilirdik.

SON İDMAN YAPILDI, KAMP DEVAM EDİYOR…

Yeşil Siyahlı takıma İngiltere’den alınan gurbetçi Serhat Taşdemir, Van’dan alınan Alihan Kubalas, Ümraniye’den alınan Emre Nefiz, Kırklareli’den gelen Mert Çölgeçen, bugünkü maçta on bir ya da hamle oyuncu olarak takıma dahil edilmesi bekleniyor. Dünkü idmanda bu taktik denenirken, Alihan ve Emre Nefiz’in on birde yer alacağı sinyalleri geldi.

KOCAELİ STADI’NDAKİ MAÇ 14.00’TE BAŞLAYACAK… HAKEM RİZE’DEN…

4-2’lik Ankara Demir faciasından sonra ilk kez sahasında maça çıkacak Kocaelispor camiası, ilk yarıdaki bu tek iç saha yenilgisinden sonra bugün Kırşehir karşısında beraberliğe bile tahammül edemeyecek. Müsabakayı Rize’den Sinan Dereci yönetecek. Beykan dışında sakat yok. Maçı Fuchs TV canlı yayınlayacak. Her zamanki gibi masabakayıwww.kocaeligazetesi.com.tr adresinden canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz.