Fıkra bu ya!

Söylenen o ki, yaşlı bir imam eşi ölünce genç ve biraz da saf biri ile evlenmiş. Kadın akşama kadar evin içinde dolanıp dururmuş. Bir gün komşu kadınlardan biri imamın eşini ziyaret eder, Komşu kadın söz arasında “Sen evde sıkılmıyor musun? Dışarı çık biraz dolaş. Bir iki insan görürsün. Sonra devamında çok güzel bir film var. Ben seyrettim, git sen de seyret ” demiş.

Akşam imam geldiğinde eşi, sinema konusunu açmış. İmam “Hele ben filmlere bakayım. Benim istediğim bir filme git.” Diyerek işi bağlamış.

Eşi kocasının teklifine olur demiş. İmam ertesi günü sabah namazından sonra çarşıya çıkıyor ve film afişlerine bakıp eve dönüyor.

Kadın ertesi günü kocasının dediği filme gitmek için evden çıkıyor. Biletini alıp koltuğa oturuyor. Film başlayınca yanına biri oturuyor. Adam bir süre sonra kadının orasını, burasını okşamaya başlıyor. Kadında hiç itiraz yok. Filmin bitiminden sonra birlikte yürüyorlar ve nihayetinde kadının evine kadar geliyorlar. Birlikte eve giriyorlar sonra da yatak odasına.

İmam eve geldiğinde; eşine filmi beğenip beğenmediğini, gününün nasıl geçtiğini soruyor.

Kadın, sinemaya gittiğini, bilet alıp yerine oturduğunda yanına birinin oturduğunu ve biraz sonra kendisini okşadığını saf saf anlatıyor.

İmam, E…Dur bakalim ne olacak?

Kadın devam ediyor. Sonra birlikte eve geldik.

İmam, “E… Dur bakalim ne olacak?”

Sonra ne oldu?

Birlikte yatağa girdik.

İmam, “E… Dur bakalim ne olacak?”

Sonra ne oldu diye sorar imam.

Kadın sinirlenir.” Öllünün körü olacak. Senin her zamanki yaptığını yaptı. Sonra da kalkıp gitti.”

Bu ülkede Seka kağıt fabrikası kapatılırken, herkes “Dur bakalim ne olacak?”

Şeker fabrikaları satılırken, “Dur bakalim ne olacak?”

Mensucat fabrikaları kapatılırken, “Dur bakalim ne olacak”

Tekel fabrikaları satılırken, “Dur bakalim ne olacak?”

Limanlar satılırken “Dur bakalim ne olacak?”

Daha neler, neler kapatılıp, satılırken ses çıkarmayıp sadece seyredenler bugün geldiğimiz noktada sigaraya yapılan zamları, tekele yapılan zamları, şeker zamlarını, kağıda gelen zamları, yağa, tüpe, akaryakıta gelen zamları görünce biz ne yaptık diye düşünmeli.

Sormak gerekir. Aklınız tüm bunlar olurken neredeydi?

Hepiniz, hepimiz “Dur bakalim ne olacak?” diye kendimizi oyaladık, avuttuk.

18 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hükümeti kurma görevini Başbakan ve AKP Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na verdi. Sayın Davutoğlu hükümeti bilerek kurmadı. Daha doğrusu Sayın Erdoğan tarafından kurdurtulmadı. Geleneklere göre Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaoroğlu’na hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyordu. Ancak bunu yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisinden hiçbir itiraz da gelmedi. Herkes “Dur bakalim ne olacak?” Dedi.

Mecliste milletvekillerinin dokunulmazlığı ile ilgili yasa görüşülürken Sayın Kılıçdaroğlu “Anayasaya aykırı olduğunu bile bile evet diyeceğiz.” Derken dur bakalim ne olacak?” Dedi.

HDP li belediye başkanları görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atanınca, milletvekilleri hapse tıkılınca, HDP’li bir bayan milletvekili sivil bir polis tarafından tehdit edilince, yine HDP’li bir milletvekilinin ayağı polis tarafından kırılınca diğer partiler “Dur bakalim ne olacak?” diyerek hiç ses çıkarmadılar.

Bugün, Meclisteki milletvekillerinin üzerinde dokunulmazlık tehdidi demoklasin kılıcı gibi başlarında bekletiliyor. Mecliste 100 yakın milletvekillerinin dokunulmazlık dosyası bekletiliyor.

Cumhuriyet tarihinde bir milletvekili polis tarafından dövülüyor ayakları kırılıyor, tehdit ediliyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor.

Konserler iptal edilirken, müzik yasaklanırken, AKP iktidarı halkın özgürlük alanlarını daralttıkça, muhalefet “Hele dur bakalim ne olacak?” diyerek iktidarın ekmeğine yağ sürdü.

Neyse ki, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu’na kullandığı “Ahmak” sözü nedeniyle mahkemece kendisine verilen iki yıldan fazla hapis ve siyasi yasak kararı çıkınca muhalefet uyanmaya başladı.

Muhalefet “Dur bakalim ne olacak?” demeden toplumsal muhalefeti hemen harekete geçirmelidir. Muhalefet partileri seslerini çok cılız ve birbirinden bağımsız çıkarırlarsa karşı taraf bir kez daha “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” Der.

Başta ana muhalefet partisi CHP ve diğer partiler yani altılı masa ve diğer demokrasi ve emek güçleri toplumsal muhalefeti oluşturamazlarsa, korkarım imamın dediği gibi “Dur bakalim” derken, sıra diğer muhalefetin elindeki belediye başkanlarına gelecek.

Sayın Cumhurbaşkanı “Durun bakalım, daha neler olacak, neler !” dediğinde muhalefet “Dur bakalim ne olacak?” diyerek kulağının üstüne yattı.

Bugüne kadar AKP iktidarının her türlü yanlış uygulamalarına ve baskısına rağmen toplumsal muhalefeti oluşturmayan muhalefet, siyasi iktidarın şu anda başta İstanbul olmak üzere muhalefetin elindeki mevcut belediyelere kayyım atarsa bakalım ne yapacak?

Bekleyip göreceğiz.

İran’da genç bir kız başını mollaların istediği gibi bağlamadığı için ahlak polisince öldürüldü. Halk günlerdir sokaklarda. Kadınlar “Dur bakalim ne olacak?” demedi. Hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. İran’da petrol işçileri işi bıraktı. Bu işçiler nasıl Şah rejimini yıktılarsa, bugün de mollaları yıkacaklar.

Durun bakalim. Daha neler… Neler olacak?