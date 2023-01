Yolculuğa yazırlık

“Yapabileceğin ya da hayal ettiğin

her ne varsa hemen başla.

Cesaret içinde deha,

güç ve sihir barındırır.

Goethe”

Kışın yalancı sıcaklarından ve bitmeyen lodostan çok sıkılmıştı Lal. Güvercinin yolunu dört gözle bekliyordu. Aklında birbiriyle bağlantısız bir sürü şey birikmişti. Güvercinle konuşursa, belki yeniden huzur bulurdu…

‘Geldiğine çok sevindim güvercin,’ dedi onu görünce. ‘Kendimi bomboş hissediyorum. Elimdeki işler, beni oyalamaya yetmiyor. Her zamanki gündelik yaşantımın ötesinde, yeni bir şeylere ihtiyacım var. Ama ne olması gerektiğini bilemiyorum’. ‘Çok uzun bir zamandır, hep aynı işleri yapıp, duruyorsun. Ne kadar çok hareket edersen et, yaptıkların senin doğal alışkanlığına dönüştü. Bunların ötesine çıkmaya, hareket etmeye ihtiyacın var. Neden bir yolculuğa çıkmayı denemiyorsun? Yeni mekanlar ve yeni yollar keşfetmek, her zaman heyecan verici olmuştur’, dedi güvercin.

‘Yolculuk için plan yapmak, yeni bir yol haritası belirlemek lazım. Nereye gideceğimi ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şu aralar, yaşamın gösterdiği işaretleri okuyamıyorum ‘. ‘ Nereden başlayacağını bilmekten öte, nereye varmak istediğini karar vermek, çok daha zor değil mi Lal?’. ‘Yol mu, yolculuk mu yoksa varılacak yer mi daha önemli, bilemiyorum güvercin?’. ‘Önce ona karar vermen gerekmez mi? Gerçekte hepsi birbirine çk yakın değil mi Lal? Aralarında, çok ince bir ayrım var. Öte yandan nereden, nereye ve neden baktığına bağlı olarak sonuç değişiyor. Bir hedef belirlemişsen, aklınla hareket etmiş, zihninle karar vermişsen, sınırlarını çizmiş, yapacaklarını belirlenmişsin demektir. Hedef demek, gelecektir. Hedefin belirlenmişse, başkaca her şeyden vazgeçilmiş, seçim yapılmıştır artık. Hedef belirlendiği andan itibaren, gelecek, gelecek olmaktan çıkmış, sonsuz olanak dünyasından vazgeçilmiş, bütün seçenekler, geride bırakılmış demektir. Sadece bir tek seçenek kaldığında, seçimin geleceğin değil, geçmişin haline gelir. Çünkü kendine bir hedef belirleyip, onu seçtiğin zaman, gerçekte seçimini, geçmişin yapmıştır. Geçmişin bilgileriyle, karar vermiş, sonuca ulaşmışsındır. Böyle karar verdiğinde, geleceğini öldürmüş olursun Lal’. ‘Zaten gelecekten ve olacaklardan korkuyorum güvercin. Beni daha fazla korkutma. Ne yapacağım? Senin, beni sakinleştirmen gerekmiyor muydu?’.

Gidilecek yeni bir ufuk, yeni bir yön arıyorsan, yaşamın işaret dilini farketmeli, yaşama yüreğinle bakmalı ve beklemelisin Lal. Şu ana kadar bilmediğin bir şeyi, sezgisel olarak aramaya çalışıyorsun. Eğer bu aramaktan heyecan duyuyorsan, hislerin sana, doğru yolu gösterecektir. Yüreğinle baktığın zaman, arayışın bizzat kendisi, yaşayan ve hisseden bir varlık haline gelir. O zaman burada ve şimdinin içinde bir kalp gibi heyecan içinde yaşarken, kendiliğinden geleceği doğurmuş olursun. O zaman, yaşamla birlikte dans etmeye başlarsın. Yaşamak çok daha derin ve keyifli bir hale gelir.

Yaşamın dansı, aslında gerçeği aramanın dansıdır. Bundan daha heyecan verici ne olabilir ki Lal? Şimdinin bütünlüğü, yeniliği doğururken, yapman gereken sadece yüksek bir farkındalıkla, sessizce yaşamın işaret dilini okumaya çalışmaktır. Zira Şimdinin bütünlüğü, ister istemez, her zaman, yeniliği doğurur ve doğuracaktır.’.

‘Güzel sözler sanırım’, diye burun kıvırdı Lal?. ‘Ne dediğini pek anlamasam da…’. ‘Anlamıyor musun yoksa anlamak istemiyor musun Lal? Sana hedefler koymak ve bu hedeflere göre yaşamak daha kolay geliyor galiba. Neden hedefin olmadan yaşamak, sana bu kadar zor geliyor Lal?

Bazen hedeflerin, ego'ya ait olduğunu düşünürüm. Oysa anı yaşamak, son derece kırılgan ve çok daha narin bir heyecan yaratır. Haritasız, rehbersiz, bilinmeyene doğru yolculuk yaparken, her adım, bir keşfe dönüşür. Bu yolculuklar, çoğu zamanda nasıl olduğu açıklanamayan bir şekilde içsel yolculuklarla son bulur. Keşfetme heyecanı ile sonsuzluğa güvenmeyi öğrenmelisin Lal. Güvercinlerin, nasıl böyle keyifle yaşadıklarını sanıyorsun? Kendini, yaşamın ellerine bırak Lal. Neden tereddüt ediyorsun?’.

‘Anlattıklarını anlamak istiyorum. Bana yol göstermeye çalıştığını biliyorum güvercin. İçimde bir panik duygusu var. Çok sıkılsam da çevremde yarattığım güvenli alanımdan ve güvenlik çemberinden, çıkmaya korkuyorum sanırım. Korkuyorum güvercin, gerçekten korkuyorum.

Sanki bu çemberin dışına çıkarsam, yok olacağım, başıma kötü şeyler gelecek gibi hissediyorum. İçimdeki panik duygusu giderek, artıyor’. ‘Bu yüzden, güvenlik alanında kalmak için, kendine yeni hedefler yaratmaya çalışıyorsun Lal. İçindeki bir yerlerde, bir hedefin olmazsa, kendini değersiz hissedeceğin korkusunu barındırıyor olamaz mısın Lal? Bunu telafi etmek için, kendine yeni hedefler arıyor, olamaz mısın?’. Lal, ‘Belki de zamanımı boşa harcamak istemiyorumdur’, derken neredeyse bağırmaya başlamıştı.

‘Çocuk musun Lal? Yoksa kendini mi kandırmaya çalışıyorsun’, diye sordu güvercin. Lal’I kızdırmayı göze almıştı. Lal’in bakışlarından, ne kadar öfkelendiği çok belliydi. Gözleri ateş saçıyordu. Zorlukla da olsa, kendini zaptetmeye çalışmasına sevindi güvercin. Telaşla sözlerine devam etti.

‘Sözlerin ve korkuların, bana küçük güvercinlerin uçuş hikayelerini hatırlattı Lal. İstersen, sana onların hikayelerini anlatabilirim’. ‘Nasıl küçük güvercinlere benzeyebilirim ki,’ diye şaşkınlıkla sordu Lal. Kızgınlığını unutmuştu…

‘Küçük güvercinlere uçmayı nasıl öğrettiğimizi anlatacağım. Küçük güvercinler, ağaçların yüksek dalları arasında yaptığımız yuvalarda yumurtadan çıkarlar, güvenlikli yuvalarında özenle beslenirler. Belirli bir büyüklüğe gelip, hazır olunca, anne ve babaları, onları, dalgın bir anlarında yuvadan aşağı iterler. Ansızın, habersizce yuvadan içilen küçük kuş, yıldırım hızıyla aşağı doğru düşerken, sonsuz bir paniğe kapılır. Öleceğini düşünerek, çırpınmaya başlar. Son anda uçma refleksiyle kanatlarını çırparak, havada kalmayı başarırken, uçmayı öğrenmiş olur. Bu deneyim, küçük güvercinler için çok korkutucu bir deneyimdir. Yuvadan aşağı yapılan bu düşüş, çok zor bir düşüştür. Ne yazik ki bütün yavrular, uçmayı böyle öğrenmek zorundadırlar. Anne babalar, yavrularına başka türlü uçmayı öğretemezler. Üstelik uçmak, yuvada öğrenilmez. Küçük bir yuvada, uçmayı nasıl öğrenebilirsin ki?’.

‘Bu hikayenin benimle ne alakası var’, derken, artık sakinleşmişti Lal.

‘Sana bir ara, göklerde ve kuşlar arasında çok iyi bilinen, uçmaktan çok korkan küçük güvercin öyküsünü anlatayım,’ diyerek sözlerine devam etti güvercin.

‘Eğer yapman gerekenleri, yapmak istemiyorsan, yaşam, mutlaka seni itmenin, bir yolunu bulacaktır. Korkunun sana faydası yok. Nasıl olacağına, senin karar vermen gerekiyor Lal. Güvenli konfor alanından, ya kendi isteğinle ya da yaşamın iteklemesiyle nasıl olsa çıkacak, yeniden yaşamla birlikte akmayı öğreneceksin’, dedi ve bir an durdu. Sonra da, ‘küçük güvercinler gibi, yoksa seni de, yuvadan atmam mı gerekecek,’ derken, artık açıkça gülüyordu güvercin…