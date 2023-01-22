UĞUR MUMCU ÖLDÜ MÜ SANIRLAR?

Bu ülkede “gerçek anlamıyla” AYDIN olmak, en büyük yaşamsal sorundur!

Gerçek bir aydın;

yaşadığı ülkenin temel sorunlarının farkında ve çözüm önerileri üretebilen insandır.

Türkiye, “jeopolitik konumu” nedeniyle büyük tehditlerin ve uluslararası oyunların sahnesi olmuştur.

Bu ülke üzerinde, emperyalist güçlerin “kirli hesapları ve oyunları” oynanıyor!

Emperyalizmin en büyük oyuncusu ABD, küresel çıkarları için dünden bu güne, bu ülke üzerinde nice büyük günahlar işlemiştir.

ABD’nin en büyük düşmanı Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun aydınlık yolunda yürüyen yurtsever insanlardır!

Uğur Mumcu, aile kültüründen gelen yaşam bilinci, insani değerleri, aldığı eğitim ve kişisel yetenekleri ile bu ülkenin gerçek bir AYDIN İNSAN örneğiydi.

Henüz Hukuk Fakültesi öğrencisiyken, 1962’de yazdığı bir makale ile “Yunus Nadi Ödülü” kazanmıştı.

1965’de Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1969-1972 arasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’nın asistanı olarak görev yaptı.

1979’da Türk Hukuk Kurumu’nun “Yılın Hukukçusu” ödülünü aldı.

Mumcu, yaşadığı ülkenin sorunlarının çözümü için sürekli arayış içinde ve düşüncelerini özgürce yazan bir yazar olarak giderek artan bir kitlenin saygınlığını kazandı.

Üretken bir yazardı.

Ülkesinde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar üzerine yazdığı yazıları, hep BİLGİ ve BELGELER ile kanıtlıyordu.

Ama birilerini çok rahatsız ediyordu!

12 Mart döneminde “Orduya hakaret” iddiasıyla yargılandı, verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Ancak, 1972-74 yılları arasında “ER” olarak askerlik yaptırıldı! O, “Sakıncalı bir piyadeydi!”

Gazeteci olarak, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne giden sürecin yer aldığı yazılarıyla gelişen olaylara ışık tuttu.

Sonra, 1987’de “Rabıta” ve “12 Eylül Adaleti” adlı kitaplarıyla yaşanan olayların “kirli yüzünü” gözler önüne serdi.

Ancak, en büyük tepkiyi, ABD’nin emperyalist oyunlarına hizmet eden, ülkemizin Güneydoğusuna yerleşen, PKK’ya mühimmat servisi yapan, Ortadoğu’ya yönelik emperyalist hedeflerin silahlı gücü olan “ÇEKİÇ GÜÇ” karşıtı yazılarıyla gördü! (Ocak 1993)

Mumcu, “faili meçhul cinayetler” üzerine de korkusuzca gidiyordu.

Ve, 24 Ocak 1993 günü, aracına konan bomba ile bu yurtsever, namuslu aydınımızı katlettiler!

İlginç iddialar ortaya atıldı!

Örneğin;

Sedat Peker, 23 Mayıs 2021’de YouTube aracılığı ile suikastın Mehmet Ağar tarafından düzenlendiğini iddia ediyordu!?

Kimileri İran’ı kimileri ABD gizli örgütlerini işaret ediyordu.

Bu tür cinayetler, sıradan birilerinin harcı değildir!

Bu nedenle, “gerçek failler” ve “patronlar” açığa çıkmaz, çıkarılmaz!

12 Eylül öncesi yaşanan “faili meçhul” cinayetler somut örneklerdir!

Farkında mısınız?

Birilerinin kahrolası siyasal ve ekonomik çıkarları uğruna bu ülkenin düşünen ve üreten insanlarına kıyılıyor.

İstiyorlar ki;

SOYGUN ve TALAN DÜZENİ fark edilmesin! İnsanlar, “AÇLIK” sorunu ile boğuşurken, gazete, kitap okumasın!

Araştırmasın, bilenler bildiklerini açıklamasın!

Birileri bu nedenle “CAHİLİN FERASETİ” ne övgü düzerler!

Bu nedenle, daha okul öncesinden saf çocuk beyinlerine tecavüzler edilir! ÖNYARGILI, ROBOT, KİNDAR insancıkları çoğaltarak, toplumu uyuşturup uyutmak isterler!

Oysa, aslolan “İNSANCA YAŞAMAK” olmalı.

Bu ise, bilgili, bilinçli, üretken ve ÖZGÜR İNSAN kimliğine sahip olmakla mümkündür!

Bu uğurda bedensel ölümü göze alabilen, yaşadığı sürece ONURLA yaşayan ve geride unutulmaz eserler bırakan UĞUR MUMCU, insanlık tarihi boyunca yaşayacak ve yaşatılacaktır.

O’na ve masum insanlara kıyan, kahrolası çıkarları için insan emeği ve ekmeğiyle oynayan içimizdeki ve dışımızdaki tüm insanlık düşmanları, tarihin çöplüğüne gideceklerdir.

Uğur Mumcu’ya saygıyla…