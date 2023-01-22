Neron Kararnamesi’nden bugünün Türkiye’sine

Özetle:

2.Dünya Savaşı yılları…

1945’in başlarında, Almanya’nın artık sonunun geldiği görülmektedir.

Hitler’in Batı Avrupa’daki son ve umutsuz karşı saldırısı Ardennes Taarruzu Müttefikler tarafından püskürtülmüştür.

Rusya, Almanya’nın savaşın ilk yıllarında fethettiği Doğu Avrupa ülkelerine doğru topraklarını hızla genişletmektedir.

Almanya; ABD, Büyük Britanya ve Rusya tarafından tamamen kuşatılmış durumdadır.

Hitler, yine de teslim olmayı kabul etmez ve kendi aklınca çözüm bulur.

19 Mart 1945’te, Almanya’nın içlerine kadar giren Müttefikler’in “ülke kaynaklarını kullanmasını engellemek” amacıyla bir kararname yayınlar.

Kararnamenin resmi adı, “Reich’in İmha Edilmesi Fermanı”dır.

Almanca orijinal adıyla, “Befehl betreffend Zerstörungsmassnahmen im Reichgebiet”.

Bu kararname, daha sonraki yıllarda, M.S. 64 yılında Büyük Roma Yangını’nı çıkarttığı sanılan Roma İmparatoru Neron’dan esinlenerek “Neron Kararnamesi” adıyla anılmaya başlanır.

Kararnamenin bazı bölümleri şöyle:

"Yok edilmemiş ya da sadece geçici olarak devre dışı bırakılmış ulaşım ve iletişim tesislerinin, sanayi kuruluşlarının ve ikmal depolarının, kaybedilen topraklar geri alındığında tekrar kendi amaçlarımız için kullanılabileceğini düşünmek bir hatadır. Düşman geri çekilirken bize yakılmış topraktan başka bir şey bırakmayacak ve nüfusa en ufak bir saygı göstermeyecektir.

Bu nedenle, emrediyorum: Tüm askeri ulaşım ve iletişim tesisleri, sanayi kuruluşları ve ikmal depolarının yanı sıra Reich topraklarında bulunan ve düşman tarafından savaşın sürdürülmesi için hemen ya da öngörülebilir bir gelecekte herhangi bir şekilde kullanılabilecek değerli her şey imha edilecektir."

Peki, Hitler’in çıkardığı bu kararnamenin gereği yerine getirildi mi?

Getirilmedi.

Alman Silahlanma ve Savaş Üretimi Bakanı Albert Speer, Kararnameyi uygulamakla görevlendirilmişti.

Emre karşı gelme kararı, Speer'e aitti.

Speer, “emre uymamaya” karar verdi ve kararname uygulanmadı.

O günden bu güne…

Diyeceksiniz ki, “Neron Kararnamesi’nin bugünle ne ilgisi var?”

İlk baktığımızda, kentlerin altyapısı yönüyle düşündüğümüzde, ülkemizi yönetenlerin altyapıya verdiği önemi göz önüne aldığımızda, hiçbir ilgisi yok.

AKP iktidarı, kentlerin altyapısını çok güçlendirdi, yollar, köprüler, metrolar, havaalanları yaptı ve yapmaya devam ediyor, bunlara söylenecek bir söz yok.

Ancak iktidar, “devletin altyapısını” çökertti, devletin altyapısına dinamit koydu, bizim itirazımız buna.

Sadece ve sadece bu yönüyle ülkemizde yaşananları “Neron Kararnamesi” ile ilişkilendirmek mümkün.

İktidarın devletin altyapısını çökertmek için aldığı kararların, “Neron Kararnamesi”nden bir farkı yok.

Devleti devlet yapan unsurlar vardır.

Bunlar klasik olarak genel çerçevesiyle “ülke”, “millet” ve “egemenlik”tir.

Bunlar var mı, var…

Var da, bu üç unsurun da “gerçeklik ve çağdaşlık düzeyinde” olması şart.

Ülkemiz; bağımsız, kalkınmış ve güvenli mi?

Milletimiz; refah, huzur ve mutluluk içinde mi?

Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletin mi?

Tabii, bir devletin devlet olabilmesi için, ülkeyi, milleti ve egemenliği ayakta tutacak diğer unsurlara da gereksinim var.

Başta hukuk, adalet, kuvvetler ayrılığı, ekonomik bağımsızlık, temel insan hakları, basın ve fikir özgürlüğü…

Devlet, kurum ve kurallarıyla vardır.

Kurum ve kuralları yok edersen, devlet de yok olur.

İşte AKP iktidarı, devleti devlet yapan bütün kurumları yok etti.

Devleti, “parti devleti”, “aile devleti”, “şahsın devleti” haline getirdi.

Dahası…

Devletin 100 yıl içinde elde ettiği bütün servetini sattı, yetmedi üstüne de 500 milyar dolar civarında borçlandı.

Bilimsel eğitimden uzaklaşıldı, dinsel eğitime geçildi.

Tarımsal üretim bitti, halk topraktan koparıldı.

Sağlık, “dış sömürüye” açık hale getirildi.

Sanayi, “ithalata bağımlı” olarak geliştirildi.

Sonuçta dış ticaret açığımız her geçen yıl daha da büyüyor, ülke ekonomisinin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün olmuyor.

Bu kadar da değil…

Devletin altyapısını yıkma çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Devlet, normalde yarattığı ekonomik varlığı vatandaşları arasında adaletli bir şekilde dağıtır.

Biz “olmayan hayali bir ekonomik varlığı”, seçim kazanma pahasına dağıtıyoruz.

EYT kararı, tam “devletin temeline dinamit koyma” kararıdır.

Bırakın Türkiye’yi, gelişmiş ve borcu harcı olmayan ülkeler bile böyle bir yükü kaldıramaz.

Bunun gibi daha neler neler…

*Asgari ücret artışı.

*Borçlara af.

*Konut paketleri.

Devletin temeline konulan dinamitler bunlarla da sınırlı değil.

İktidarın, tarikat ve cemaatlerle kol kola girerek devleti yönetmeleri de unutulmamalı.

Şimdi bir kez daha soralım, AKP iktidarının aldığı bu kararların “Neron Kararnamesi”nden ne farkı var?

Hatta “devletin temeline dinamit konulması”, şehirlerin altyapısının yok edilmesinden daha önemli.

AKP iktidarı, bunu neden yaptı?

Kendisinden sonra gelen iktidarlar, ne yapacaklarını şaşırsınlar, ülkeyi yönetemesinler ve ülke eninde sonunda kendisine mahkûm olsun diye mi?

Onun için mi, iktidara hazırlanan Millet İttifakı, “devleti yeniden düzenleme” çalışmasına şimdiden başladı.

Sonuçta, Türkiye, tarihinin en zor sürecinden geçiyor.

Bu süreci kazasız belasız atlatmak, hepimize düşen bir görev.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, “Neron Kararname”sine benzer şartlar yaşamak ve yaşatmak bize yakışmıyor.