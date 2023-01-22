Üç puan farkla lideriz, Fırat Gül’ü hemen kovalım

Şunun şurasında 5 ay var. Dişimizi sıkalım, hata yapmayalım, biz açık ara bu ligi şampiyon bitiririz. Rakiplerin durumu ortada. Buca çoük kötü oynuyor ve kopuyor, Karacabey zorluyor, ama asıl rakibimiz ne olursa olsun iki yıl önceki rakibimiz olan 1461 Trabzon’dur. Ardamlar bizi lik yarıda dağıttı. Bunu unutmayalım. Yeter ki iş o maça kalsın. Burada hesabı görürüz. Mutluyuz. Ama Serik çok daha zor bir rakip. Hemen sevinmeyelim. Bugünden tezi yok bu maça hazırlanalım. Daha çok maç var. Yeni transferlerimiz Emre gerçekten ‘Nefiz’… Mert Çölgeçen ise bence büyük bir yıldız olur… İlk yarıda devleşen Gökhan Değirmenci olmasa, şu anda başımız önde olabilirdik. Bunu sakın unutmayalım. Alihan Kubalas, Diogo, Yalçın mutlaka bir arada olmalı ama nasıl?.. Ben de bilmiyorum… Dünün yıldızlar öyle çoktu ki, yürüyen Okan bile yıldız oldu. Çıkana kadar 45 dakikada Kubilay, sonra Cem, Yusuf Cihat, Yalçın, Mehmet Yılmaz ve diğerleri… Saya saya bitiremedim. Helal olsun çocuklar… Bence 3 puan fark açan Fırat Gül hemen kovulmalı !..