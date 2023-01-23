Evet, YETER SÖZ MİLLETİN

AKP, Demokrat Parti’nin “Yeter söz milletin” sloganı ile 14 Mayıs 1950 de iktidara geldiği tarihi aynı sloganla seçim tarihi olarak belirlemesi, yıllardır yaptığı politik istismarın son hamlelerinden birisi. Ama nafile, çünkü hiç uymadı. Neden mi ?

İkinci Dünya savaşı sonrası ABD, dünya lideri olmuş, Dünya siyasal ve ekonomik düzeni yeniden şekillenmişti. Dünya savaşına yol açan Hitler ve Musolini faşizminin bir daha hayata geçmemesi için ulusal ve uluslararası alanda ciddi demokratik düzenlemeler yapılmıştı.

Bu arada dünyada savaşın getirdiği büyük bir ekonomik kriz vardı. Ülkemizde bu krizden nasibini almıştı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığındaki tek parti yönetimi iki bloka ayrılan dünyada sovyetlerin toprak talepleri üzerine yüzünü ABD liderliğindeki Avrupa’ya, demokratikleşmeye ve çağdaşlaşmaya çevirmiş. Zaten büyük Atatürk’ün çizdiği yol da çok partili sistem,tam demokrasi ve muasır medeniyete ulaşmak, hatta aşmaktı. Türkiye bu amaçla daha önce de iki kez çok partili sisteme geçiş denemeleri yapmış, ama başarılı olamamıştı. Bu şartlarda 14 Mayıs 1950’de bir erken genel seçim kararı yapılmasına karar verildi. CHP misyonuna yakışır biçimde tarihi bir karar almıştı.

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Bu seçimde, bir tarafta tek partili düzene karşı çıkarak 'YETER SÖZ MİLLETİN' sloganı demokrasi ve değişim öneren Demokrat Parti, diğer tarafta ise 27 yıldır Türkiye'yi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Bu seçimde CHP 27 yıllık iktidarını yitirmiş, seçim sonucundan rahatsız olan komutanlar İnönü'ye, isterseniz “SEÇİMLERE KOMÜNİSTLER HİLE KARIŞTIRDI, DEYİP, SONUÇLARA MÜDAHALE EDELİM" mesajını yolluyordu.

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Bu mesaja İnönü'nün cevabı; halkın iradesinin kabul edilmesi ve sindirilmesi şeklindeydi.

Türk siyasi tarihinde iktidarın ilk kez "barış havası" içinde ve halkın arzusuna uyarak "sükunetle" el değiştirdiği 14 Mayıs 1950 seçimleri, o zamanın deyimi ile bir demokrasi inkılabı, beyaz İhtilal olarak da adlandırıldı. DÜNYA SİYASİ TARİHİNDE BİR TEK PARTİ İKTİDARI KENDİ İRADESİ İLE DEVLET YÖNETİMİNİ SEÇİMLE GELEN BİR BAŞKA İKTİDARA DEVREDİYORDU.

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Bugünkü AKP ise; seçimle geldiği 20 yıllık iktidarının sonunda kuvvetler ayrılığı ilkesini fiilen rafa kaldırıp, “üçlü vesayet” dediği “ordu-cumhurbaşkanı,yüksek yargı” kurumlarını kontrol altına almaya,anayasal bağımsızlıkları ve özerklikleri ortadan kaldırmaya, kutsal dinimizi kullanan otoriter bir yapıyı hayata geçirmeye başladı.

Artık Cumhurbaşkanlığı-hükümet sistemi ile Türkiye’yi demokrasiden hızla uzaklaştırmış, anayasal özgürlükler, basın özgürlüğü, laik devlet yapısını büyük ölçüde ortadan kaldırmış,yerine, giderek otoriterleşmiş,tek adam yönetimini yerleştirmiştir.Bugün demokrasinin teminatı üçlü vesayet yerine tekli vesayet ,tek parti egemenliği gelmiştir.

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Yani bugün “YETER SÖZ MİLLETİN” sloganını AKP’nin kullanmaya kalkması, tutunacak yeni bir istismar kaynağı aramaktan başka bir şey değildir. Oysa ki ; 14 Mayıs 1950' dünya siyasi tarihinde ilk kez tek parti yönetimindeki iktidarın yani o zamanki CHP’nin iktidarı kendi iradesi ile rakibine devrettiği bir tarihtir.Yani bu tarih tam demokrasi ve aydınlanma devriminin tamamlanması için CHP’nin iktidardan vazgeçmesi, mücadelesini demokratik yollarla yapmaya karar vermesinin tarihidir. CHP, bu gün helalleşme ve diğer etkili çalışmalarla çok gelişmiş ve demokrasiye, diğer bileşenleri ile birlikte sahip çıkmaya devam etmektedir. Millet ittifakının varlığı da bu anlayışın bir ürünüdür. YETER SÖZ MİLLETİN sloganı bugün Cumhur İttifakına değil, Millet İttifakına yakışır bir slogandır. Esasında Cumhur İttifakının kullanmaya çalıştığı bu slogan tutunacak dal arayışının ve bitişin bir ifadesinden başka bir şey değildir.

Ülkemizde 100 yıldır yaşanan dini istismar ederek demokrasimizi, ülkemizi geriye götüren anlayış ile, tam demokrasiden ve aydınlanmadan yana olan anlayışın test edileceği seçim önümüzdeki seçimdir. Türkiye demokrasisi bu seçimde demokratik yollarla “YETER SÖZ MİLLETİN” diyerek aydınlanmaya ve kendi geleceğine sahip çıkacaktır. Siyasi tarih ve içinde bulunduğumuz durum ‘Yeter Söz Milletin’ sloganını Cumhur İttifakına değil millet ittifakına yakıştırmaktadır. Evet “YETER SÖZ MİLLETİN”