Kamil Çöpür ile Dokümantasyon Merkezi’nde bir gün…

Atatürk 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’e gelerek Cumhuriyeti ilan edeceğini Kasr-ı Hümayun Sarayında ilk defa gazetecilere açıklamıştır. Bu sebeple her sene 16 Ocak Basın Onur Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Dokümantasyon toplantısını bir gazeteci konuğumuzla Atatürk ve Redif Müzesinin konferans salonunda yaptık. Bu binaya girmek yaşayan İzmit’i görmek gibi geliyor bana, her İzmit tarihi yerlerinde olduğu gibi.

Konuğumuz Kocaeli Gazetesi yazarlarından, eğitimci ve yazar Kamil Çöpür idi.

Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal açılış konuşmasında “Bu salon bizim toplantılarımızın devam ettiği salon dışında farklı, tarihi bir mekan. Buraya gelmek, ilk kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren hepimizi heyecanlandırdı. Belki daha önce gelme fırsatı olmayanlar içinde veyahut birkaç kez gelmiş olanlar için yeni bir fırsat yarattığımızı düşünüyorum. Buraya kaç kez gelinse de farklı duygular sizi kaplayacaktır elbette ve direkt tarih ile bağlantınızı sağlayacaktır.” dedi toplantıyı yaptığımız Atatürk ve Redif Müzesi için düşüncelerini anlatırken.

Kamil Çöpür’ü çoğu kişi tanıyor yine de ben biraz bahsetmek istiyorum. Kamil Çöpür, Malatya doğumlu ama uzun yıllar önce İzmit’e yerleşmiş ve burada yaşamını sürdürüyor. İki yıl Kandıra Meslek Yüksek Okulunda, MEKSA Vakfında yetişkinlere meslek edindirme kapsamında Muhasebe eğitimi, on yıla yakın da KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini verdi. Okumayı, gezmeyi, insanlarla sohbet etmeyi ve yazmayı seviyor.

Beş romanı dışında yazdığı mesleki ders kitaplarıyla birlikte on kitabı var Kamil Çöpür’ün.

“Yirmi beş yıl İzmit Ticaret Meslek Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptım. “Ticaret Meslek Liseleri için mesleki uygulama, Şirketler Muhasebesi, Muhasebe Teknikleri ve Beşeri ilişkiler” adında kitaplar yazdım.”

Romanlarına gelince;

Yaşanmış hikayeleri romanlaştırmayı seviyor. “Esey ile Haydar Çavuş, Serpil, Suçum Kadın Olmak, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” ve son kitabı olan “Bir Yürekte İki Sevda”

“Esey ile Haydar Çavuş” Kamil Çöpür’ün ilk romanı. Kayınvalidesi ve kayınpederinin hikayesini anlatıyor.

Beşinci ve son romanı “Bir Yürekte İki Sevda” ise iki gencin hikayesini anlatıyor. Sınavlara hazırlanan bir gencin ailesine karşı çıkışı, yine üniversite sınavı tercihlerinde “Sadece konservatuar yazacağım” diyerek aile içindeki çatışma, bu gencin ailesini dinlemeyip, konservatuar da okuması, basit bir öğrenci olayında, hapse girmesi, okulla ilişiğinin kesilmesi. Bu arada bir kızla arkadaşlığı... Ve sonrasında İstanbul Hukuk Fakültesine girmesini anlatıyor.

Ve basıma hazır iki dosyası daha bulunuyor Kamil Çöpür’ün.

Mustafa Küpçü, Kamil Çöpür’ü bugünün Kemal Tahir’i olarak görüyor. Ve gelen konuklardan da kitapları hakkında güzel söylemler duyduk Çarşamba günü.

İzmit’te eğitim konusunda “1970’li yılların öğrencilerine ve bugünün öğrencilerine baktığım zaman kıyaslama yapılmaz.” diyor bugünün öğrencilerini anlatırken.

Çarşamba günü yapılan Dokümantasyon toplantısında, Kamil Çöpür, İzmit’teki eğitim üzerine, Türkiye’deki köy enstitüleri ve kendi kitapları üzerine konuştu.

Kitapları daha çok kadın konularını içeriyor. Kadınlara uygulanan şiddet, kadının toplumdaki yeri, toplumun kadına bakışı gibi konuları bizlerle paylaştığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.