MHP’de Sancaklı ve Kurt’un bilek güreşi, iki başkanı koltuğundan etti!

MHP Kocaeli’de şu sıralar garip garip şeyler oluyor…

Resmen güç savaşı yaşanıyor.

Gelişmeleri şu şekilde değerlendirebiliriz.

Bir otel sahibinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ‘dolandırıcılık’ suçuyla yargılanan eski MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, görevden alındı…

Ünlü yargılandığı davada geçen hafta beraat etti…

Beraat edince, milletvekilli adaylığı için yeşil ışık yaktı.

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Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonrası, yerine Av.Yunus Emre Kurt atanmıştı…

Kurt’un atanmasında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı başrol oynadı.

Kurt’un atanması için elinden geleni yaptı…

Sonunda dediğini yaptırdı ve il başkanı olarak Kurt’u atadı…

KURT, MİLLETVEKİLLİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Kurt, teşkilata ağırlığını koymaya başlayınca, ismi ön plana çıkmaya başladı…

Bunu fırsat bilip, milletvekilliğini düşünmeye başladı…

Kurt’un milletvekilliğini düşünmesi, Saffet Sancaklı’nın hoşuna gitmedi. Bu durum Kurt ile Sancaklı’nın arasının açılmasına neden oldu. Kurt’un milletvekili adaylığını diretmesi ve aday olmak için il başkanlığından istifa etmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sancaklı, partide Kurt’un izini silmek için düğmeye bastı. Eski dostlar, düşman oluverdi.

KURT’A DESTEK VEREN İLÇE BAŞKANLARI İSTİFAYA ZORLANDI

Kurt’un milletvekili olmak için il başkanlığından istifa etmesi sonrasında, yerine Murat Nuri Demirbaş atandı…

Elbette bu atama, Saffet Sancaklı’nın onayıyla yapıldı…

MHP’de şu sıralar Kurt ile Sancaklı’nın bilek güreşi yaşanıyor.

Sancaklı, Kurt’a tam destek veren ilçe başkanlarını istifaya zorluyor.

İstifası istenen MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın istifa etti…

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, istifa etmedi…

ZEKİ GÜRSU, GENEL MERKEZİ İŞARET ETTİ

Alınan bilgiye göre MHP’nin yeni il başkanı Murat Nuri Demirbaş, Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ile görüştü. Gürsu’dan istifa etmesini istedi. Gürsu da, Demirbaş’a “İstifa etmem, ancak beni genel merkez, liderimiz görevden” alır diye cevap verdi. Sonrasında da Zeki Gürsu, Demirbaş- Sancaklı ortaklığıyla genel merkez tarafından görevden alındı.

Sancaklı’nın Gürsu’yu görevden aldırması, Sancaklı’nın genel merkez nezdinde güçlü olduğunu gösteriyor.

Gürsu’nun yerine Av. Doğan Bekiroğlu atandı…

Bekiroğlu, eski il başkanı Aydın Ünlü’nün son yönetiminde il başkan yardımcılığı yapıyordu.

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Adı MHP Körfez İlçe Teşkilatıyla özdeşleyen Zeki Gürsu, Körfez’de başarılı çalışmalara imza attı.

Seçimlere 4 ay kaldı.

Gürsu’nun yokluğu ilçe teşkilatında hissedilecektir diye düşünüyorum.

Gürsu, Körfez’de genel ve yerel seçimlerde MHP’nin çıtasını çok yükseltti.

GÜRSU’DAN BİRLİK MESAJLARI

Görevden alınan Gürsu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

“Değerli ülküdaşlarım, bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda görevden alınmıştır. Benim ile birlikte görev yapan dava arkadaşlarıma, hanımefendilere teşekkürü bir borç bilirim. Ataması yapılan Av.Doğan Bekiroğlu kardeşime başarılar dilerim.Her daim Körfez İlçe Teşkilatımızın başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız.Hiç kimseden teşkilatımızı zaafa düşürecek bir kelime bir yorum yapmamanızı ve fitneye fesada düşmemenizi istiyorum. Şimdi Körfez için birlik beraberlik zamanıdır. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Dalından düşen yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder... Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun”

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Görevden alınan Gürsu, paylaşımında birlik ve beraberlik mesajları verdi…

Sıkı bir MHP’li olan Gürsu, partisine köstek değil, destek vererek kendisine yakışanı yaptı.