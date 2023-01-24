Uğur Mumcu, bugünün Türkiye’sini tam 30 yıl önce yazmıştı

Uğur Mumcu’ya bugün de devam.

Tarih, 22 Ocak 1993.

Katledildiği saldırıdan iki gün önce…

Uğur Mumcu, Cumhuriyet’teki köşesinde “İmam-Subay” başlıklı bir yazı yazdı.

Yazının konusu özetle, imam-hatip okullarını bitirenlerin Harp Okullarına giriş engelinin kaldırılmasıydı.

Mumcu, yazısının bir bölümünde şu soruyu soruyordu:

“İmam-hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitülerine gitmiyorlar da ille de kaymakam, vali, savcı, yargıç ve subay olmak istiyorlar? Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim planını kimler planlıyor?”

Uğur Mumcu, daha önce de her fırsatta “uyarı” yazısı yazıyor, “21.yüzyılda devleti İslamcılar yönetecek” diyordu.

İşte yazdıklarından bazı pasajlar:

*“Devlet, çeşitli din ve mezhepler arasında yan tutamaz. Tuttuğu anda laik düzen zedelenmiş olur. İmam hatip okullarını bitirenlerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. İmam hatip liselerini bitirenler, imam ya da hatip olmuyorlar. Peki, ne oluyorlar? Üniversite ve yüksekokullara gidip savcı oluyorlar; yargıç oluyorlar; kaymakam oluyorlar!

*“Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun 4. maddesi “din adamı” yetiştirilmek üzere din eğitimi yapan okullar kurulmasını öngörmüştür. Din eğitimi gören öğrencilerin imam hatip ya da müftü olmayıp başka alanlara kaymaları yasanın amacıyla bağdaşmıyor. Devlet bir yandan din hizmetlerini ilkokulu bitiren imamların, müftülerin ellerine teslim ederken öte yandan da imam hatip okullarını bitirenlere üniversite ve yüksekokulların kapılarını açarak okumuş yazmış din adamlarının başka alanlarda görevlendirilmelerini sağlıyor!

Bu açıkça bir “kadrolaşma hareketi”dir. 2000 yılına doğru bir de bakacağız ki savcı, imam hatip çıkışlı, vali ve kaymakam ilahiyatlı; yargıç da İslam Enstitüsü mezunu!”

*“İmam hatip okulları ile ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitüleri, niçin açılır? Din hizmetleri bu okullarda din eğitimi gören nitelikli din adamları eliyle görülsün diye... Bu okulları bitirenler, din hizmetleri dışındaki alanlarda görevlendiriliyor ve devlet, din hizmetlerini ilkokul diplomalı imam ve hatiplerle yerine getiriyor.

O zaman, bu din eğitiminin amacı başkadır. Amaç, 21. yüzyılda devleti İslamcı bürokratlarla yönetilir duruma getirmektir.”





Ve geldiğimiz nokta

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Türkiye, Uğur Mumcu’nun 30 yıl önce uyardığı tehlikeleri bugün birebir yaşıyor.

Eğer Mumcu’nun uyarıları dikkate alınsaydı, en basitinden 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi gerçekleşmezdi.

Ve devlet bugün olduğu gibi İslamcı bürokratların yönetimine girmezdi.

22 Ağustos 2022’de Cumhuriyet Gazetesi’nde, devletin üst kademelerinde görev yapan imam-hatip ya da ilahiyat mezunu kimi yöneticilerin listesi yayınlandı.

Liste aynen şöyle:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul İmam Hatip)

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (Gebze İmam Hatip)

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop (Tekirdağ İmam Hatip)

* Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Uludağ İlahiyat)

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (Kadıköy İmam Hatip)

* Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu (İstanbul İmam Hatip)

* Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Tokat İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (Nizip İmam Hatip)

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (İstanbul İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Aysel Demirel (Bursa İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Ergün Şahin (Karadeniz Ereğli İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Bilal Temel (Demirci İmam Hatip)

* İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı (Çankırı İmam Hatip)

* Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (Elazığ İmam Hatip)

* Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Sezgin (Gerede İmam Hatip)

* Ankara Valisi Vasip Şahin (Erzincan İmam Hatip Lisesi)

* Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (Ankara Tevfik İleri İmam Hatip)

* Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Bayburt İmam Hatip)

* Samsun Valisi Zülkif Dağlı (Antalya İmam Hatip)

* Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (Düzce İmam Hatip)

* Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan (Bekir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu)

* Kocaeli Valisi Seddar Yavuz (Balıkesir İmam Hatip)

* Merkez Valisi Mustafa Toprak (Erzincan İmam Hatip)

* Merkez Valisi Ahmet Kara (Erzincan İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Yanilioğlu (Erzurum İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Zeytinburnu İmam Hatip)

* Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (Çorum İmam Hatip)

* Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas (Merzifon İmam Hatip)

*Sadi Güven (Emekli Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Balıkesir İmam Hatip mezunu. 2017 anayasa referandumunda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul etmişti.)

Tabii, liste bu kadarla sınırlı değil.

İmam hatip ya da ilahiyatçı daha pek çok bürokrat, yönetici ve siyasetçi var, ancak bunlar “araştırma kapsamına” alınmamış.

Sonuçta imamların yönettiği Türkiye’nin hali ortada!