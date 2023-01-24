SİTE YÖNETİMLERİ

Bizim çocukluğumuzda, hemen herkesin bir “müstakil evi” vardı.

Hatta, o evlerin bahçeleri, bahçelerde meyve ağaçları, çiçekler ve kuşlarımız vardı.

Zaman geldi, bahçeli evler “apartman” oldu!

Bahçeler yok oldu.

Apartman komşularıyla da eskisi gibi “komşuluk” kalmadı!

Nüfus artıyor, kentler büyüyordu.

Yaşam alanlarında “güvenlik” sorunları çıktı karşımıza. Bu kez, çok sayıda konutun bir arada olduğu siteler ortaya çıktı.

Ve; bu sitelerin YÖNETİMİ geldi gündeme.

Yasal mevzuata göre; Her yıl, kat malikleri toplanacak, site yönetimi için içlerinden birilerini seçecekti.

Genel kabul gören uygulamada; site yönetici ve yardımcıları “site aidatı” ödemeden muaf tutuluyordu.

Ancak, zaman içinde ve giderek artan ölçüde site yönetimlerinde sorunlar çıkmaya başladı!

Elbette hepsi değil ama kimi yöneticiler “kendi çaplarında” DESPOT olmaya başladılar!

Daha da ötesi; özellikle İstanbul gibi metropollerde büyük çaplı site inşaatlarını yapan kimileri, SİTE YÖNETİMİ oluşturarak, site sakinlerinin gelirlerine ortak olmaya başladılar!

“Kat Mülkiyeti Kanunu” vardı ama site sakinlerinin çoğu bu konuda bilgisiz ya da etkisizdiler!

Kimi sitelerde tartışmalar büyüyor, yargıya kadar gidiyordu.

Son zamanlarda basına yansıyan haberlere göre; “yüksek aidatlar” site sakinlerinin büyük tepkilerini çekmeye başladı.

Elbette, ülkemizde bir “karabasan” haline gelen enflasyonun, özellikle yakıt ve enerjideki fahiş artışların rolü büyüktü ama “YÖNETİCİLER” bu sorunun neresindeydi?

Sitelerde her yıl, genel kurul yapılır. Genel Kurul, yöneticilerin “hesap verme” yeridir.

Peki, yöneticiler “gerçek anlamıyla” hesap veriyorlar mı?

İşte, asıl tartışma burada!

Yasaya göre; en az 25 gün önceden genel kurul kararı alınıp, gündemle birlikte karar defterine yazılacak. Sonra, en az 15 gün önce, kat maliklerine yazılı olarak; “Gündem, Faaliyet Raporu, Hesap Raporları” iletilecek.

Ki, kat malikleri de bunları inceleyip, bilgili ve hazırlıklı olarak genel kurula gelsinler.

Bazı site yönetimleri, bu kurallara uyma ihtiyacı hissetmiyor!

Genel Kurul’da da “kabul edenler-etmeyenler” diyerek iş hallediliyor!

· Yöneticiler özel araçlarıyla ne kadar yakıt harcamışlar?

· “Temsil gideri” adı altında, kimlere- nerelerde izzet ikram etmişler, ne kadar ödemişler? Belli değil!

Genel kurullar, genellikle yöneticinin belirlediği uyanık birileri tarafından yönetiliyor! Alınan kararlar o yönetici tarafından zapta geçiyor! Doğru mu, yanlış mı, eksik mi? Kimse farkında değil!

Oysa, genel kurul zaptının aynı anda tutulması, genel kurula katılanlara karşı okunup onaylanması gerekiyor!

Bu işlem yapılmadan, daha sonra yazılan ve divan üyelerinin imzalarına bile gerek görülmeyen tutanaklara tanık olunuyor!

Artık genel kurullara “Hükümet Komiseri” de gelmiyor!

Bu nedenle site yönetimlerinin işi daha kolaylaşıyor!

Yine bu yüzden site yönetimleri kolay değişmiyor!

Günümüz Türkiye’sinde en tatlı gelir ve keyif kaynağı oluyor!

Site yönetimleri, ülke yönetiminin aynasıdır!

Seçtiğin yöneticiden VERGİLERİNİ ya da AİDATINI nereye, KİMLERE ve nasıl harcadığını sormazsan, bedelini sen ödersin!

Site yönetimlerinde iki tür insan vardır;

Uyuyanlar ve uyutanlar!