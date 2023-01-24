Makale Yazısı-24 Oca 2023 - 20:02

Kendimize bakalım…

Raif Kandemir

Raif Kandemir

Herkes ömrünün uzun olmasını diler. 

Her fırsatta her şeyin başı sağlık der ama sağlığına gereken özeni göstermez.   

O derecede ihmal eder ki bu durumu en güzel şekilde ortaya koyan şu sözleri çok beğenirim. “ İnsan para kazanmak için uğraşırken sağlığını göz ardı eder, para kazanmak için sağlığını harcar.  Sonra da sağlığını geriye alabilmek için kazandığı parayı harcar…” 

 

Kime sorsan, ömrünü sevdikleriyle ve sevenleriyle mutluluk içinde birlikte geçirmek ister. İster ya da istediğini söyler de, pek ala bilirsiniz ki en çok da yakınlarıyla boğuşur.  Birçok konuda başkalarına gösterdiği hoş görü ve anlayışı sevdiğini söylediği yakınlarından esirger. 

Tanrının kendisine bahşettiği en büyük insani değer Türklük gururu ve şuurunu, hakkıyla ve doyasıya yaşamayı çoğu kez küçük menfaatlere kapılarak gözden kaçırır.  

Dünya milletleri arasında en şerefli devlet anlayışının  Atatürk İlke ve İnkılaplarının olduğunu göremez. O yolun aydınlık ışıklarını göremeyecek kadar gözüne perde iner. 

İlkokul çağlarında her sabah,  vatan evlatları olarak ve tüm yurdumuza inanarak coşkuyla okuduğumuz Andımızın, ruhumuzu tazeleyip güç verdiğinin farkında olamaz. 

Milli bayramlarımızın layık olduğu anlamda kutlanmasının  yurdumun insanlarıyla nasıl bir birbirimizle kucaklaştırdığını ve millet olma  bilincini  ne derecede yücelttiğini görmezden gelir.   

Başkumandan Ata’sının izinden gidecek aydın nesillerin yetişeceği, başöğretmen Atatürk’ün ülküleri doğrultusunda fedakar ve  yurtsever öğretmenlerimizin vereceği eğitimin;  Türk milletinin tarih sahnesinde  ilelebet varlığını sürdürmesinin yegane temeli olduğunu fark etmez veya inkar eder…   

Toplumun huzurunun, bir arada kardeşçe yaşamasının temelinin  milli dayanışma ve  adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygıyla mümkün olduğunun  bilincine, akıl berraklığına varamaz… 

Vatanımızın ve milletimizin varlığının olmazsa olmazının milliyetçilik olduğunu, bunun da  en güzelinin Atatürk milliyetçiliği olduğunu  anlayamaz  ya da anlamak istemez,   

Anayasamızın başlangıç ilkelerinde belirtilen unsurların devletimizin bekası için temel taşları olduğunu, bir tanesinin bile yerinden oynatılmaması gereğini kavrayamaz. 

Laikliğin insan inanç ve düşüncelerinin teminatı olduğunun ya kültürüne  erişemez ya da  kabullenemez. 

Daha iyisi bulunana  kadar devlet ve insan idaresinin en iyisinin demokrasi olduğu ve  o kurallara hep birlikte uyulması halinde huzurla ve sonsuza dek ulaşabileceğimizi düşünemez. 

Başka milletlere, başka devletlere özenerek veya  onlara  tabi olarak yaşamanın nasıl bir felaket olacağını  aklı almaz.  

Bağımsız   Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir nimet olduğunu anlayacak  akıl ve şuurdan  yoksun kalır… 

 “ Şehidimin son örtüsü, kız kardeşimin gelinliği” al bayrağımızın mukaddesatının  ve onun atında bir arada yaşamanın ne anlama geldiğini idrak edemez… 

Dünya’da her devlet her millet  kendi varlığı için  diğer milletlere karşı her türlü haksızlığı reva görür. Bunun içinde kendi mihraklarını kullandığı kadar iç mihrakları da kullanır. 

Anadolu’da bir deyiş  vardır.  

“AĞASIN DERLER MALDAN EDERLER, YİĞİTSİN DERLER  CANDAN EDERLER” 

Bizler  Yüce  Atatürk’ün “ Yurtta  Sulh, Cihanda  sulh “ ilkesine mecbur kalmadıkça  sıkı sıkıya  sadığız. 

Dünya devletleriyle dostluk ya da düşmanlık ilişkilerinin tamamı çıkar hesaplarına dayalıdır. Bunu aklımızdan çıkartmamalıyız. 

Gün aklımızı başımız toplama, aydınlık yarınlar için birlik olmak günüdür.  

Unutulmasın ki, Türk milletinin ve  Türkiye  Cumhuriyetinin   kendinden başka  dostu yoktur… 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL