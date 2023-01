Kendimize bakalım…

Herkes ömrünün uzun olmasını diler.

Her fırsatta her şeyin başı sağlık der ama sağlığına gereken özeni göstermez.

O derecede ihmal eder ki bu durumu en güzel şekilde ortaya koyan şu sözleri çok beğenirim. “ İnsan para kazanmak için uğraşırken sağlığını göz ardı eder, para kazanmak için sağlığını harcar. Sonra da sağlığını geriye alabilmek için kazandığı parayı harcar…”

Kime sorsan, ömrünü sevdikleriyle ve sevenleriyle mutluluk içinde birlikte geçirmek ister. İster ya da istediğini söyler de, pek ala bilirsiniz ki en çok da yakınlarıyla boğuşur. Birçok konuda başkalarına gösterdiği hoş görü ve anlayışı sevdiğini söylediği yakınlarından esirger.

Tanrının kendisine bahşettiği en büyük insani değer Türklük gururu ve şuurunu, hakkıyla ve doyasıya yaşamayı çoğu kez küçük menfaatlere kapılarak gözden kaçırır.

Dünya milletleri arasında en şerefli devlet anlayışının Atatürk İlke ve İnkılaplarının olduğunu göremez. O yolun aydınlık ışıklarını göremeyecek kadar gözüne perde iner.

İlkokul çağlarında her sabah, vatan evlatları olarak ve tüm yurdumuza inanarak coşkuyla okuduğumuz Andımızın, ruhumuzu tazeleyip güç verdiğinin farkında olamaz.

Milli bayramlarımızın layık olduğu anlamda kutlanmasının yurdumun insanlarıyla nasıl bir birbirimizle kucaklaştırdığını ve millet olma bilincini ne derecede yücelttiğini görmezden gelir.

Başkumandan Ata’sının izinden gidecek aydın nesillerin yetişeceği, başöğretmen Atatürk’ün ülküleri doğrultusunda fedakar ve yurtsever öğretmenlerimizin vereceği eğitimin; Türk milletinin tarih sahnesinde ilelebet varlığını sürdürmesinin yegane temeli olduğunu fark etmez veya inkar eder…

Toplumun huzurunun, bir arada kardeşçe yaşamasının temelinin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygıyla mümkün olduğunun bilincine, akıl berraklığına varamaz…

Vatanımızın ve milletimizin varlığının olmazsa olmazının milliyetçilik olduğunu, bunun da en güzelinin Atatürk milliyetçiliği olduğunu anlayamaz ya da anlamak istemez,

Anayasamızın başlangıç ilkelerinde belirtilen unsurların devletimizin bekası için temel taşları olduğunu, bir tanesinin bile yerinden oynatılmaması gereğini kavrayamaz.

Laikliğin insan inanç ve düşüncelerinin teminatı olduğunun ya kültürüne erişemez ya da kabullenemez.

Daha iyisi bulunana kadar devlet ve insan idaresinin en iyisinin demokrasi olduğu ve o kurallara hep birlikte uyulması halinde huzurla ve sonsuza dek ulaşabileceğimizi düşünemez.

Başka milletlere, başka devletlere özenerek veya onlara tabi olarak yaşamanın nasıl bir felaket olacağını aklı almaz.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir nimet olduğunu anlayacak akıl ve şuurdan yoksun kalır…

“ Şehidimin son örtüsü, kız kardeşimin gelinliği” al bayrağımızın mukaddesatının ve onun atında bir arada yaşamanın ne anlama geldiğini idrak edemez…

Dünya’da her devlet her millet kendi varlığı için diğer milletlere karşı her türlü haksızlığı reva görür. Bunun içinde kendi mihraklarını kullandığı kadar iç mihrakları da kullanır.

Anadolu’da bir deyiş vardır.

“AĞASIN DERLER MALDAN EDERLER, YİĞİTSİN DERLER CANDAN EDERLER”

Bizler Yüce Atatürk’ün “ Yurtta Sulh, Cihanda sulh “ ilkesine mecbur kalmadıkça sıkı sıkıya sadığız.

Dünya devletleriyle dostluk ya da düşmanlık ilişkilerinin tamamı çıkar hesaplarına dayalıdır. Bunu aklımızdan çıkartmamalıyız.

Gün aklımızı başımız toplama, aydınlık yarınlar için birlik olmak günüdür.

Unutulmasın ki, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kendinden başka dostu yoktur…