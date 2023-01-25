Ne güzel: Eskiden yönetici bulamazdık şimdi herkes görev almak için kavga ediyor

Kulislerden aldığım bilgiye göre, Kocaelispor’da önceki akşam hayli hararetli bir görev dağılımı toplantısı yapıldı. Toplantıda başkan vekilliği için istek sayısı artınca, başkan Koyun, birden çok başkan vekilliği sistemini gündeme aldı. 90’lı yılların efsane Kocaelispor’unun efsane başkanı Sefa Sirmen, o dönemde belediye başkanı olan Abdullah Çakmak, İbrahim Karaosmanoğlu ve Nihat Ergün’ü yönetime almış, başkan vekilliği sistemini başlatmıştı. Her üç belediye başkanı da başkan vekili olmuştu. Yıllar sonra Engin Koyun da aynı sistemi uygulamaya karar verdi. Henüz görev dağılımı resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre, başkan vekilliği sistemi çoğaltılarak devam edecek ve böylece daha güçlü bir yönetim modeli uygulanmaya başlanacak. Ahmet Arık, Ekrem Can, Recep Durul ilk etapta isimleri başkan vekilliği için geçen kişiler olarak öne çıkıyor. Benden duymuş olun ve unutmayın: BAŞKA KOCAELİSPOR YOK…