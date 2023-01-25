Baki Komsuoğlu’nun vasiyeti

Pek sık dile getirmem, ama her 23 Ocak benim için duygusal bir gündür.

Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü, değerli dostum Baki Komsuoğlu’nun hayata veda ettiği gün.

23 Ocak 2008…

23 Ocak 2023…

15 yıl geçti aradan.

Ölümünden sonra üniversite ve dostları önemli bir karar almıştı.

“Baki Bey’i her 23 Ocak’ta tekrar rekrar öldürmeyelim, Baki Bey her 1 Nisan’da yeniden doğsun, doğum gününde adına Bilim ve Teşvik Ödülleri verelim” diye düşünmüşler ve uygulamışlardı.

Anlamlı bir organizasyondu yapılan.

Çünkü Baki Komsuoğlu, sağlığında genç yetenekleri hep teşvik ederdi. Bilim dünyasına binlerce kişi kazandırmıştı. O’nun bu kişilik yapısı, ölümünden sonra da devam etmeliydi. Yarışmalar bir süre üniversite içinde, daha sonra ulusal çapta yapıldı.

Sonra da unutuldu gitti.

Devam ediyor olsa, mutlaka haberim olur.

Baki Komsuoğlu’nun vedası ve vasiyeti

Baki Bey, rektörlük görevinin sona erdiği 15 Kasım 2006 tarihinde, çalışma arkadaşlarına bir “veda mesajı” yayınlamıştı.

O, bir “veda mesajı” değil, bir “vasiyetname” idi.

Kocaeli Üniversitesi’nin devam ettirilmesi gereken çizgisini ortaya koyan bir vasiyetname.

15’inci ölüm yıldönümünde Baki Bey’in o vasiyetnamesini bir kez daha açıp okudum.

Şunları söylüyordu: “Çağdaş bir cumhuriyet üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi’nde iki dönemden bu yana yürütmekte olduğum rektörlük görevi sona ermek üzeredir. Bu süre zarfında çalışma arkadaşlarım ve ben hukukun üstünlüğünü, demokratik yapıyı, liyakat ve akademik kuralları hep en önde tutmaya büyük özen gösterdik. Bugün memnuniyetle görüyorum ki, üniversitemizin geldiği seviye, elimizdeki olanaklar, benim vaatlerimi ve hedeflerimi aşmıştır. Bu nedenle huzurlu, gururlu ve mutluyum. Üniversitelerin, dünyanın en uzun ömürlü kurumları olduğunu düşündüğümüzde, Kocaeli Üniversitesi de inşallah yüzyıllarca yaşayacak, gelişecek, bilginin yaratılmasında, kazanılmasında, yayılmasında ve bilgiden faydalanılması hususunda önemli gayretler gösterecektir. Hiç kuşkusuz üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. İletmek istediğim önemli bir konu, rektörlük görevim süresince bu güzide kurumun akademik kadroları, idari personeli ve sevgili öğrencileri ile hep gurur duymuş olmamdır. Bu süre boyunca üniversitemizin sıkıntılı ve sevinçli günlerinde sizlerden aldığım destek bana engin güç katmıştır. Hepinize teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Esenlikler diliyorum.”

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Evet… Sizce de Baki Bey’in bu veda mesajı “vasiyetname” özelliği taşımıyor mu? Bütün gelişmeleri yakından izleyen birisi olarak söylüyorum. Kocaeli Üniversitesi bugün bu noktaya gelmişse, rahmetli Baki Komsuoğlu sayesindedir. O’nun çalışkanlığı, azmi ve inancı sayesinde bugün böyle “seviyeli” bir üniversiteye sahibiz. Baki Komsuoğlu, ölmeden önce üniversiteyi sevgili eşi Sezer Hanım’a emanet etti. Rektörlük bayrağını iki dönem Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, arkasından iki dönem de Prof. Dr. Sadettin Hülagü taşıdı.

Şimdi de Prof. Dr. Zafer Cantürk rektörlük koltuğunda. İnşallah üniversitemizin çizgisi, Baki Komsuoğlu’nun vasiyeti doğrultusunda devam edip gider ve Baki Bey’in kemikleri sızlamaz. Yazımı bitirmeden bir kez daha tekrarlıyorum.

Bugün Kocaeli Üniversitesi varsa, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra insanüstü bir gayretle çalışan Baki Komsuoğlu ve daha sonra görevi devralan eşi Sezer Komsuoğlu sayesinde var.

Kocaeli halkı olarak kendilerine minnet borçluyuz.

Ölümünün 15’inci yıldönümünde Baki Komsuoğlu’nu bir kez daha özlemle anıyor, eşi Sezer Komsuoğlu’na sağlıklı bir yaşam diliyorum.