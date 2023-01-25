Seçim yaklaşırken ATATÜRK’Ü HATIRLAMAK!..

Seçim yaklaşırken, kimi siyasetçilerin “ Atatürk ve Atatürk’ün yolunda yürüyen bazı derneklere” ilgilerinin arttığına tanık oluyoruz!

Sonra, son 20 yıl içinde yaşadıklarımız geliyor aklıma!

Arşivi karıştırıyorum…

İşte, karşıma çıkanlar;

Zeki Ergezen diyor ki; “Bir kişi hem laik hem Müslüman olamaz.

Yeniden İslam nizamının devlet nizamına hakim olması, laik sistemin bir an önce defolup gitmesi için canı gönülden dua etmenizi temenni ediyorum.” (18.9.2008) Bu kişi, Anayasa’ya sadakat yemini etmiş bir milletvekili ve eski bir bakan!

Ankara Milletvekili adayı Ela Kiraz; “Bir gün gelecek 29 Ekim’i

Yas, 10 Kasım’ı bayram olarak kutlayacağız” diyor! (30 Ekim 2015)

“ATATÜRK” adını taşıyan Antalya, Afyon, Konya, Bursa,

Eskişehir, Sakarya, Antalya statları ile “İNÖNÜ” adını taşıyan Beşiktaş ve Kocaeli statları yıkıldı, yeni yapılanlara “ARENA” adları verildi! (26.12.2015)

Yargıtay’ın “terörist” olarak kabul ettiği Hizb-ut Tahri örgütü “Hilafet” konferansında Atatürk ve Cumhuriyet kadroları kafir ilan edildi. “Hilafeti yeniden kuracağız” dediler. Polisler sadece izlediler! (8.Mart 2016)

Denizli-Pamukkale ilçe milli eğitim müdürü Zekeriya Çamlıbel, referandum öncesi sosyal medyada; “İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz” diye yazdı! (18.2.2017)

Bursa-Nilüfer Kaymakamı M. Kılıç, okullarda dağıtılan NUTUK’u “propaganda aracı” olarak tanımladı ve yasakladı. (28.3.2017)

İzmir-Karşıyaka’da “Andımız’ı” okuyan öğrencileri “Burası Dingo’nun ahırı mı?” diye azarlayan okul müdürü, andımızı okutan öğretmen hakkında soruşturma açtı! (11.4.2017)

Yüzbinlerce öğretmen atama beklerken, Bekir Bozdağ, Diyanet’te görev yapan 3771 kişinin öğretmen olarak atandığını açıkladı! (21.1.2018)

Çorum-Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Atatürk köşesi kaldırıldı. Büst ve tablolar hurdalığa atıldı. (21.3.2018)

AKP Ordu-Perşembe ilçe Başkanı Ü.Kumral, partisinin belediye başkanı adayını “Laik düşünce artıklarından biri” diye yorumlayarak istifa etti! (20.1.2019)

Aksaray Belediyesi tabelasına T.C. eklenmesi önerisi AKP’li üyelerin karşı çıkışıyla reddedildi. ( 4.5.2019)

Beşir Atalay; “TC. ile hesaplaştık” dedi!?

AKİT Tv’de “Zulüm 1938’de son buldu” dediler! RTÜK ne ceza verdi?

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman; “Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir” dedi!

İsmail Kahraman’ın bu sözleri üzerine Kırklareli Lüleburgaz’da asılan “ Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti’dir” yazılı afiş için ceza kestiler! (13.5.2016)

Atatürk düşmanı “Fesli Kadir’i” eleştiren savcıya HSK soruşturma açtı! (4.2.2020)

Son 10 yılda 5 kez “30 Ağustos Zafer Bayramı”, 4 kez “19 Mayıs Gençlik-Spor ve Atatürk’ü anma” ve 2’şer kez “29 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” ile “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çeşitli gerekçelerle yapılmadı. (29.8.2020)

Ya bu günlerde?

Atatürk’e, Laik Devlet düzenine karşıt olan kimilerinin, “Biz de Atatürkçüyüz” temalı ziyaret ve toplantıları için neler düşünüyorsunuz?

Hidayete mi erdiler?

Tövbekar mı oldular?

Yoksa, bizi “kör, sağır, aptal” yerine koyup TAKIYE mi yapıyorlar?

Aklı ve bilinci olan düşünsün!