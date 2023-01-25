Leyla Hanım filminin 9 dakikasını izledik, tadı damağımızda kaldı

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, geçtiğimiz hafta gazetemizi ziyaret ederek, Leyla Hanım filminin tanıtım programına davet etti. Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gazetelerin Yazı İşleri Müdürlerine ve Genel Yayın Yönetmenlerine, 11 Şubat’ta yapılacak Leyla Hanım filmi gala gecesi öncesinde, gazetecilere filmi anlatacaktı.

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İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde yapılan programa ben de katıldım. Dernekler Yerleşkesi ile ilgili birçok haber yaptık. İlk kez bu yerleşkeye gitme imkanı buldum. İçeri girdim, gerçekten de çok güzel bir tesis olmuş. Konukları İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral karşıladı.

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Salona girdim, meslektaşlarımla selamlaştıktan sonra Özgür Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk, beni çağırdı, yanında bana yer ayırmış. O masaya yöneldim. Cemalettin ile tokalaştıktan sonra Çağdaş Kocaeli Gazetesi Yayın Yönetmeni Sadun Çetin, Özgür Kocaeli Gazetesi Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Demokrat Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mevlüt Soysal ve Kocaeli Denge internet gazetesi yönetmeni İlker Akşit ile tokalaştık. Aynı masayı paylaştık. Sonrasında Kocaeli Çınar internet gazetesi yönetmeni Ergün Demir masamıza geldi, kendisine yer açtık.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MASASI

Daha sonra gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal geldi, yuvarlak masada da ona da yer açtık. Anlayacağınız bizim yuvarlak masa, Şampiyonlar Ligi masası gibi oldu. İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürü meslektaşımız Ozan Özgenç, güzel bir misafirperverlik gösterdi.

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Oturduğumuz masada Kocaeli’deki gelişmelerle ilgili sohbet ederken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salondan içeri girdi. Güler yüzüyle programa geciktiği için, kusura bakmayın dedi. Bütün masaları tek tek dolaştı. Masamıza da geldi. Şampiyonlar Ligi masamızı görünce, daha da keyiflendi. Derken, program başladı.

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Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı programda açılış konuşmasını KYÖD Başkanı Uğur Saral yaptı. Saral, derneklerini Leyla Hanım’ın gala gecesinin organizasyonuna dahil ettiği için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Uğur Saral’ın dedesi Leyla Atakan’ın çok takdir ettiği için, kızına Leyla adını vermiş. Yani Uğur Saral’ın annesinin adı da Leyla. Sanırım bu ayrıntıyı Başkan Hürriyet de ilk kez duydu.

‘İZMİT UNUTMAZ’ VURGUSU

Saral’ın konuşmasından sonra Başkan Hürriyet kürsüye çıktı. Leyla Hanım filminin çıkış noktasını ve yaşanan gelişmeleri anlattı. Anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Bu filmin mükemmel olması için çok çalışmış, çok emek vermişti. Hürriyet, “İZMİT UNUTMAZ” vurgusu yaptı. Hürriyet için, ‘paylaşımcı değil’ diyorlardı… Ama Leyla Hanım filminin gala gecesi organizasyonuna KYÖD’ü dahil etmesi, ne kadar paylaşımcı olduğunu gösterdi.

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Leyla Hanım filmi, hem İzmit’in hem de Kocaeli’nin tanıtımına büyük katkı sağladı, sağlamaya da devam edecek. Hürriyet, Kocaeli’de de bir film festivali yapmayı planlıyor. Sanırım 11 Şubat’taki galadan sonra bu fikrini hayata geçirmek için düğmeye basacaktır.

SALONDA ‘AAAAAAAA’ SESLERİ

Filmin ilk 9 dakikası bize gösterildi… Film başladı, soluksuz bir şekilde izlemeye başladık… 9’uncu dakikada film kesilince, salonda ‘aaaaaaaa’ sesleri yankılandı… Yani filmin tadı damağımızda kaldı… Sonrasında salonda büyük bir alkış koptu. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salon çıkışında gazetecileri tek tek uğurladı. Filmin galası 11 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Başkan Hürriyet hepimizi gala gecesine davet etti.

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Leyla Hanım filmi, 1 saatlik bir film. Şimdiye kadar Türkiye’de ve uluslararası boyutta 14 ödül, 3 de gösterim ödülü almış. Yani 17 ödül almayı başarmış. Bu film şimdiye kadar neden gösterilmedi diye merak ediliyordu. Festivale katılmak için, filmin gösterime girmemesi gerekiyormuş. Festivallere katılmak için de film gösterime girmemiş.

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Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları 11 Şubat’ta trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri için, filmin galasının bu tarihte yapılmasına karar verilmiş. Filmde merhum Kazım Ertek’in hayatından da bir kesit yer aldı. Kendisini tanıyan biri olarak, bizleri duygulandırdı. Leyla Hanım belgesel filmini İzmit’e kazandıran Başkan Hürriyet’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.