Hayrettin Albayrak ile yine tarihe geçen bir program yaptık: Tam 4 saat 10 dakika

Sevgili Yiğit Özcan’ın konuğu olarak Karaaslan medyanın stüdyosunda, beklediğimiz gibi tarihi bir program yaptık. En son 12 sene önce Kocaeli TV’de ekrana çıktığım arkadaşım, kardeşim Hayrettin Albayrak ile yıllar sonra yine program yaparken, bu kez tarihte ilk kez sadece ikimiz karşılıklı sohbet ettik. Her şey çok güzeldi. Yiğido şovunu yaptı. (Adam harbi moderatör)…

Bugünkü köşemin geri kalan kısmını Yiğido’nun sözlerine ayırıyorum…

“İki üstadımızı Mikrofonlarımız İsmetpaşa'da spor programımızda ağırladık. 4 saat süren programız çok keyifli geçti. Birbirimize söz verdik, ayda bir kez toplanacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu'na, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'a yayında ve yapımda emeği geçen sevgili Resul Karaaslan ile Karaaslan Medyapım'a, Duha Kasap Metin’e, Petrosporlu eski futbolcu İlker Açıkgöz’e, tam 50 milyon kişinin tıkladığı Orhan Filiz’e teşekkür ederiz”…

Ben de hepsine teşekkür ediyorum…

Tabii ki Yiğido’ya da…