Artık yeter! Söz milletin!

Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba dostlar!

Öncelikle şunu belirtmek isterim yazılarımı birilerinin yönlendirmesi yâda dediği üzerine yazmıyorum. Gördüğüm, yaşadığım günlük hayatın akışı içinde yazıyorum. Yazarken de bir eğitimci olmanın getirdiği özellikle yön verici olmasına özen gösteriyorum.

Bazı yazdığım yazılardan sonra acaba ortak düşünce mi diyerek sevdiğim, saydığım, innandığım insanlara soru sorulmasına da anlam veremiyorum. Hayatım boyu kendi irademi kullandım.

İnandığım doğrularda ve inandığım yolda ilerledim. Kimi zaman sakin ve yumuşak ama sınır aşıldığında da asla affetmeyen yapım ile hareket ettim.

Ben benim ve benim kendi doğrularım var. Beni babam Tarık Bağdat yetiştirdi. Bununla da gurur duyuyorum. Ve bende çocuklarımı da bu yönde eğittiğime inanıyorum.

Dediğim gibi gördüklerim, yaşanmışlıklar ve deneyimler bana hep yön verir. Herkese de tavsiye ederim. Ülkemizde akıl ve irade seviyesi yükselmelidir. Eğer yükseltemezsek sürekli kaos içinde yaşamaya devam ederiz. Sonuçta da bugün olduğu gibi habire duvara toslar toslar dururuz.

Genel seçimler yaklaşmakta. Her parti kendine göre aday belirleme yarışlarına girdi. Bugüne kadar alışılagelmiş bir yöntem var. Paran varsa yâda siyaseten güçlü, seni destekleyen bir dayın varsa milletvekili adayı hatta milletvekili oluyorsun. Boş ve tembel insan olman fark etmez. Doğru düzgün az sayıda vekil var, görüyoruz.

Toplum artık bunu kaldıramıyor. Ne yaptığını bilmeden, çaresiz, yönsüz ve iradesiz bir şekilde savrulup gidiyor.

Topluma dayatmalarla seçilenlerin bir daha yüzlerini görmüyoruz. Ve maalesef bu kişilerle yönetiliyoruz. Seçmenin karşısına belli aralarla gelip gidenlerle temsil ediliyoruz.

Milletvekili adayları halkın arasında yaşayabilen olmalıdır. Halkın sorunlarını dinleyip, sorunlarına çözüm arayan, çözüm yaratan özelliklere sahip olmalıdır.

Eskiden sorunlar sigara paketlerinin üzerine yazılır sigara bittiği zaman atılırdı. Şimdilerde “unutma!” yazılı küçük kartlar yerini aldı. Onlara yazılanlara bir türlü geri dönüş olmuyor.

Ben iktidar partisi milletvekilleri için bir şey demiyorum. Kocaeli’nin iktidar partisi adaylarının hiç birini tanımıyorum. Sadece kendi çemberleri içinde oyalanıyorlar.

Ama muhalefet partilerin özellikle ana muhalefet partisinin milletvekili adaylarını çok önemsiyorum. Çünkü geleceğin iktidarını oluşturacaklar.

Onun için ben bu dönem milletvekili adaylarını halka inen insanlardan olmasını istiyorum. Parası ile milletvekili adayı olmuş insanların sadece kendilerine ve küçük bir çember için var olduklarını görüyor ve yaşıyoruz.

Beni temsil edecek kişinin geçmişin milletvekili bugünün İzmit Belediye Başkanı tuttuğunu koparan, insana değer veren, halka dokunmasını bilen Fatma Hürriyet Kaplan gibi bir insan olmasını istiyorum.

Ben toplum adına;

Harun Özgür Yıldızlı’nın vekil olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü halkın içinde halkın sorunlarını çözmek için var gücü ile çalıştığını görüyor ve yaşıyorum. Kocaeli’nin neresinde sorun varsa orada olmasını bilen genç ve enerjik bir aday. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir değer. Girdiği her ortamda kısa zamanda kaynaşan çözüm üreten bir değer. Milletvekili olarak Kocaeli’nin vizyonun değişmesine büyük katkıları olacaktır.

Kadın kotasından Hülya Güreli Yolcubal’ın Milletvekili olması gerektiğine inanıyorum. Bilgi ve birikiminin Kocaeli’ne çok katkı sağlayacağına inanmanın ötesinde eminim. Herkes ve herkesim tarafından sevilen değerli bir insan.

Gölcükte sevilen sayılan geçen dönem belediye başkanlığını az farkla kaybeden İsmet İşeri’nin milletvekili olması gerektiğine inanıyorum. Halkın içinde halkın sorunlarına özellikle esnaf sorunlarını dile getirecek ve çözüm arayışları olan değerli bir insan.

Hakan Çakar’ın İzmit’te ve Karamürsel’e destekleri büyük olacaktır.

Türkiye’nin sorunlarını aşmasında en önemli kesim bilim insanlarıdır. Bugün her sorunun detaylı incelenmesi ve çözüm üretilmesinde en önemli faktör bilim insanlarıdır.

Hele o bilim insanı insana yaklaşmasını biliyor her kesime dokunabiliyorsa toplum için vazgeçilmez bir insandır, vazgeçilmez bir değerdir.

Kimden bahsettiğimi birçoğunuz hemen anladı. Çünkü birçoğunuzun hayatına dokunduğu için benim söylememe gerek kalmadan sizlerin Muhip Kanko dediğini hissediyorum.

Evet! Kocaeli sınırlarının ötesinde ülkemizde dokunmadığı hayat neredeyse kalmadı. Kendi branşında mükemmel olduğu kadar diğer alanlarında size rahatlıkla yön veren bir yapıya sahip değerli bir bilim insanı. Sakin yapısı ve derin bakışları ile çözüm odaklı toplum insanı. Prof. Dr. Muhip Kanko’nun Sağlık Bakanı olması gerektiğine inanan bir insanım.

Hiç kimse kusura bakmasın Muhip Hoca’nın 1. Sıra adayı yapılması ve herkesin bir birini uyum içinde meclise taşıması gerektiğine inanıyorum.

Artık halkı mecliste temsil edecekleri “kişiler” olarak değil değerli ve değerli olduğu kadar halk adına çalışacak “vekiller “ olarak görülebilecek saygınlıkta olmalı. Kocaeli halkının Temsiliyet özelliğine sahip olmaları gerekir.

Değişiklik ama tam değişiklik halk için var olan idealist, çalışkan insanlardan oluşmuş bir meclis. Bu bir rüya değil, bu halk olarak bizlerin oluşturabileceğine inandığım bir gerçek.

Yeter ki! Temsilcilerimizi seçerken daha bilinçli olalım. Renkli kişilik özelliklerine sahip tembel vekil seçmek yerine sade, çalışkan, herkesi ve her kesimi kavrayan, insana değer veren, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğüne sahip çıkacak vekiller seçmeye kararlı olalım.