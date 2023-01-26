Sabancı Kültür Merkezi’nin önündeki Atatürk büstünün halini kimse görmüyor mu?

Atatürk, hepimizin kırmızı çizgisidir. Ama bazı kendini bilmezler, zaman zaman Atatürk aleyhine söylemlerde bulunur, kimileri de Atatürk heykellerine, büstlerine saldırır.

"EĞER ATATÜRK OLMASAYDI..."

Atatürk, olmasaydı şimdi Ortadoğu bataklığından daha beter olurduk…

Atatürk olmasaydı, şeriatın pençeleri arasındaydık…

Atatürk olmasaydı, laik değil, din devleti olurduk…

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Atatürk olmasaydı Türkiye bugün nerede olurdu" sorusuna şu cevabı verdi;

“ANCAK TURİST GEZİLERİNDEN GÖRÜRDÜK"

“Hiçbir yerde olmazdı. Muhtemelen bazı yerlerimiz yine kurtulurdu ama bugünkü Türkiye olmazdı. Atatürk olmasa Kurtuluş Savaşı kadroları bile hazırlayamazdı bugünkü Türkiye'yi. Çünkü orada en ileriyi gören ve bir tabirle en çılgını tek başına oydu. O Türkiye Mareşali'dir hakikaten. O orada olmasa bu iş başka türlü olurdu, bilmiyorum öyle bir Türkiye'yi sever miydik… Orta Anadolu'nun ortasında kalırdık, Ege filan hak getire, Trakya yok… İstanbul'da milletlerarası bir komisyon olurdu ve İstanbul'u turist rehberinde görürdün ancak. “İngilizler gelir, gazete çıkarır, biz de yazardık” diyen de var. Atatürk Başkomutan olmasa, 30 Ağustos Zaferi ve Sakarya Savaşı olmasa İstanbul'u ancak turist gezisinde görürdük. Anadolu'nun bir yerine tıkışıp kalırdık."

SABANCI ÖNÜNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜ

Yukarıda Atatürk ile bir değerlendirmede bulunduktan sonra gelelim asıl konumuza…

Önceki gün bir okurumuz aradı.

Sabancı Kültür Merkezi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası kısmındaki Atatürk büstünün bakımsız olduğunu, pislik içinde olduğunu, bu görüntünün çok çirkin olduğunu, Atatürk büstünü bu halde görmek istemediklerini söyledi…

Bunu bir haber yapmamızı ve yetkililerin bu büstü temizlemesini istedi.

BÜSTÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİRDİM

Gazetemizin acar muhabiri Dilara Polat’ı aradım, durumu izah ettim, Atatürk büstünün fotoğraflarını çekmesini istedim.

Dilara, büstün fotoğraflarını çekip bana gönderdi. Büst, Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü’nün de faaliyet gösterdiği Sabancı Kültür Merkezi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası tarafında…

Duvar dibinde. Büst, Sabancı Kültür Merkezi tarafında, büstün bayrak direkleri Büyükşehir Belediyesi tarafında…

BÜST DEMEYE BİN ŞAHİT LAZIM!

Fotoğraflara dikkatlice baktım, gerçekten de Atatürk büstü demeye bin şahit lazım.

Büstün belli yerleri aşınmış, etrafı ve üstü toz içinde, pislik içinde…

Büstün ortasında Atatürk’ün sanata dair söylediği, “Bir millet ki resim yapmaz. Bir millet ki heykel yapmaz. Bir millet ki tekniğin getirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmelidir ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözleri ise okunmaz hale gelmiş.

BÜST GEREKİRSE RESTORE EDİLMELİ

Atatürk büstünün bu halde olması görenlerin içini sızlatıyor.

Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkileri hemen harekete geçmeli.

Büst temizlenmeli, Atatürk’ün sanata dair söylediği levha okunur hale getirilmeli.

Gerekirse, büst restore edilerek daha modern hale getirilmeli.

Atatürk’e yakışır bir büst haline getirilmeli.