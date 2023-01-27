Öğretmenin anı defterinden

Öğretmen arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin yaşamış oldukları anılardan silinmeyen yüzlerce anekdotlar vardır.

İlkokulda bir öğretmen aldığı bir arsa üzerine kendi imkan ve gayretleri ile ev yapmaya başlar.

Sınıfta çocuklarına babası inşaat malzemeleri satan içinizde birisi var mı diye sorunca bir öğrenci parmak kaldırır, öğretmenim benim babam bu işi yapıyor der.

Bunun üzerine Ethem hoca düşünür ve öğrencisinden babasına kendisinin belirlediği piyasanın çok altında bir fiyatla ihtiyacını bildiren ve üç ay sonra taksitle ödemeye başlamak üzere bir liste gönderir.

Öğrenci babası zengin ve tek çocuğunun eline tutuşturulan bu listeyi inceler ve kabul eder.

Ethem Hoca derste iken içeriye normal teftiş için müfettiş içeriye girer. Dersin konusu matematik.

Müfettiş bir öğrenciyi tahtaya kaldırır çarpmalı ve bölmeli bir soru sorar.

Çözümün sonunda iki rakamı çıkmıştır.

Ethem Hoca heyecanlanıp oğlum baban gerçekten bu fiyattan verecek değil mi diye bir cümle ağzından çıkar.

Müfettiş olayı az çok tahmin ederek dersten sonra Ethem Hocaya bu durumu açıklamasını ister.

Ama hoca inkar eder. Müfettiş gerçeği açıklamasan sana maaş kesme cezası vereceğim der.

Bunun üzerine Ethem Hoca gerçeği açıklar.

Müfettiş bir takım öğüt vererek konuyu kapatır.

Ethem Hoca öğrenci velisinin büyük desteği ile bir yıl içinde tek katlı evini tamamlamış.

Ama dersteki öğrencinin çıkardığı 2 rakamı ve Ethem Hoca hikayesi kulaktan kulağa ilavelerle anekdot olarak anlatılmaya başlamış.

Boşuna denmemiş dervişin fikri neyse zikri odur.

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Yatılı altı yıllık ilköğretmen okulunda ikinci sınıfta okuyan bir öğrenci devamlı babasının zenginliğinden ve cimriliğinden bahsediyor.

Para istiyorum ama babam bir kuruş göndermiyor diye dert yanıyor.

Cin fikirli arkadaşları akıl vererek dalga geçerek sende baba okulun penasını kırdım diye mektup yaz babandan 50 lira iste diye yol gösterirler.

Yıl 1962 elli lira çok büyük bir miktar.

Oda ne! Bir hafta sonra baba elli lirayı havale ile göndermişti.

Mandolin çalmak için kullanılan iki kuruşluk penanın ne olduğunu bilmeyen köylü ve fakir baba bir öküzünü satarak bu parayı göndermiş.

Öğrenciler arasında penayı kırdım.

Penayı sende kır gibi çeşitli şekillerde yalan, dolan ve acımazlık hikayeleri olarak kulaktan kulağa anlatılıyordu.

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Zeki ama dalgacı bir o kadarda kendisini çok iyi pazarlamasını bilen bir ortaokul öğrencisi derslerine çalışmaz.

Öğretmeni çocuğu için çok üzülen ve de kızan çocuğunun anne ve babasına sizin çocuğunuz hayalperest der.

Yaz tatilinde sizin kendisini birkaç günlüğüne arkadaşı ile birlikte İngiltere’ye göndereceğinizi söylüyordu der.

Anne baba düşünür çocuğuna sen karnende teşekkür getirirsen seni 15 günlüğüne İngiltere’ye göndereceğiz derler. Bu konuda güvence vererek ikna ederler.

Çocuk yılsonunda takdir alıyor.

Aile sözünü tutarak eğitim programları yapan kurumlar vasıtası ile çocuğu İngiltere’ye gönderirler.

Hayali gerçekleşen çocuk her yıl teşekkür ve takdir alarak rotasını çiziyor. ODTÜ'yü bitirerek mesleğinde çok iyi ve başarılı bir kişi olarak yoluna devam ediyor. Teşvik, ikna ve motivasyon her insan için güzel kapılar açabilir.

Fırsatları çok iyi değerlendiren bir öğrenci karnesinde zayıfları eve götürüp ailesine göstermek istemeyen bazı öğrencilerin almış oldukları kırık notları para karşılığı değiştirmeyi geçim kaynağı haline getirmiş.

Bir öğrenci velisinin şüphe üzerine karneyi getirmesi ile olay ortaya çıkmıştı.

Öğrenci okulda ilgili müdür yardımcısına açıklamaları sonucunda olayın boyutu ortaya çıkmıştı.

Meğer her karne başı 3-4 lira alarak 38 öğrencinin karnesini bu şekilde düzelterek kazanç elde etmiş.

Okul idaresi uzun saçlı öğrencileri saçlarını ikazlara rağmen kestirmeyen öğrencileri geri gönderip saçlarının kesilmesini istiyor.

Çok sonraları lakabı fırıldak Kemal olan öğrenci dört öğretmeninden birisine babasının hasta olduğunu, bazısına çok fakir oldukları gibi duygu sömürüsü yaparak tıraş parası alıyor.

Fırıldak Kemal kiraz, patates bazen de bal satmak bahanesi ile öğretmen ve öğrenci arkadaşlarını kandırarak hayli hatırı sayılır miktarda para dolandırmış.

Mezun olunca da aynı yöntemi değişik şekillerde yapmış.

Ne derler, can çıkar, huy çıkmazmış.