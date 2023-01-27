Bilimsellikten uzak ORMAN KANUNU

Okuyunca çok şaşıracaksınız.

Halen yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanununun ilk maddesinde şu yazılı:

Madde 1 – Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

Maddenin devamında “Ancak” kelimesinden sonra alfabetik sırayla orman sayılmayan yerler alt alta sıralanıyor. Bunlardan “j” ile belirtileninde bakın ne yazıyor:

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler,

Yani bu yazılana göre ”Funda veya makilerle örtülü yerler orman karakteri taşımıyor ve aynı zamanda toprak muhafaza karakterine de sahip değil”

Toprak muhafaza karakteri nedir? Erozyonu önleme özelliği. Yani net olarak ifade ediliyor ki funda veya maki erozyonu hiç önlemez.

Hani derler ya “dakika bir gol bir” tam böyle...

Gelelim makiye; maki nedir? Maki denilince çalı formunda bitkiler anlaşılır. Bir alanda orman tahrip olur maki oluşur, maki tahrip olur step oluşur, step tahrip olur “ çıplak toprak” kaplı alan oluşur.

Peki… Erozyon nedir? Erozyon, diğer adıyla “aşınım”, yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta yüzeysel su akışları olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden sökülmesi, bir başka yere taşınması olayıdır.

Aslında, bu karmaşık olay bitki örtüsünün değişmesiyle başlar: Aralıklı bir bitki örtüsü, daha az koruma sağlayarak toprağı erozyona karşı daha savunmasız hale getirir ve bu nedenle yağış ve rüzgarların etkisi artar. Erozyon, bölgenin iklim koşullarına, jeolojik, pedolojik, hidrolojik, morfolojik ve bitki örtüsü özelliklerinin yanı sıra tarımsal faaliyetler, otlatma ve orman yönetimine sıkı sıkıya bağlıdır.

Su erozyonu en sık oluşan erozyon türüdür. Yağış suyunun toprak yüzeyinde akışından kaynaklanır. Bu şekilde akış iki ana nedenle oluşur. Biri arazi kullanımıdır: örneğin ormansızlaşma ve aşırı otlatma ile araziyi koruyan bitki örtüsünün azaltılmasıdır. İkincisi, örneğin ağır makinelerin kullanılması sonucu toprak sıkışmasına neden olabilecek tarım ve hayvancılık uygulamasıdır. Çünkü bu durumlarda toprak, su tarafından içine daha az işleyebilir hale geleceğinden yüzeysel akış artar ve erozyon başlar.

Ben İ.Ü. Orman Fakültesinde okurken toprak dersini veren rahmetli profesörümüzün her imtihanda doğru cevap verildiğinde puan vermediği, yanlış cevap verildiğinde diğer cevapları okumadan toprak dersinden sınıfta kalma nedeni saydığı bir soru vardı:

Soru: Su erozyonunun ana nedeni nedir?

Cevap şu olmalıdır: Yağmur damlasının hiçbir engele rastlamadan doğrudan çıplak toprağın yüzeyine düşmesi. (Doğrudan, bitkilerin hiçbir yaprak, dal, dalcık ve gövdeleri tarafından hızı frenlenmeden çıplak toprağa ulaşan yağmur damlası nedeniyle oluşan zerreler çevredeki toprak gözeneklerini kapatır ve su toprağa işleyemediğinden erozyonun nedeni olan yüzeysel akış oluşur).

Toprak yüzeyinde yer alan, otlar dahil bütün bitkiler, yere dökülmüş yaprakların oluşturduğu örtü bile erozyonu belli ölçülerde önleyici etkiye sahiptir. Ama erozyonu en iyi önleyen ormandır.

Bu açıdan bakınca funda veya maki de belli ölçüler içinde toprağı erozyondan korur.

Şimdi nasıl oluyor da Türkiye’nin Orman Kanununda funda ve makilerin toprak erozyonunu en düşük ölçüde bile önlemediği belirtilmiştir?

Bu yazılım funda ve maki alanların önemsenmeyerek tahribine neden olmamış mıdır?

Bu kanun 8 Eylül 1956 yılında yayımlanmış olduğuna göre o günden beri, 67 yıl boyunca, birçok maddesinde değişiklikler yapılırken bu “dehşet” hata nasıl görülmemiştir?

Bir kanun bilimsellikten bu kadar uzak nasıl oluyor? Akıl sır erdiren varsa beri gelsin.

Kaynak

Anonim.2005.Le specie arbustive della macchia mediterranea un patrimonio da valorizzare. Istituto sperimentale per la floricoltura. Regione Siciliana. Azienda Regionale Foreste Demaniali.Italia.