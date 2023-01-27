Kartepe Zirvesi’nin adı Kocaeli Zirvesi olmalı!

Kartepe Zirvesi, şimdiye kadar 4 kez düzenlendi…

Kartepe için, yeni Davos benzetmesi yapıldı…

Önceki gün Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın’dan meslektaşlarımız Tamer Çeliker ve Emrah Erdoğan ziyaretime geldi.

Bir süre sohbet ettik.

Kartepe Zirve’siyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Kartepe Zirvesi, önceleri Kartepe’deki otelde yapılıyordu…

Geçen ki zirve, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Tamer’e, “Kartepe Zirvesi eskiden Kartepe’de yapılıyordu… Artık Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Bu zirveye Kartepe Zirvesi dememek lazım. Madem Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılıyor, bundan sonra ‘Kocaeli Zirvesi’ demek lazım” dedim… Benimkisi sadece bir öneri…

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Büyükşehir Belediyesi, Kartepi Zirvesi’nde konuşulanları kitap haline getirmiş.

Tamer ve Emrah, 5 cilt haline getirilen kitapları bana verdi.

4. Kartepe Zirvesine katılan akademisyenlerin bildirilerinden oluşan beş ciltlik set, dirençli şehirler için yapılması gerekenleri ve bilimsel tavsiyeleri içeriyor.

Kitapları henüz inceleme fırsatı bulamadım.

Büyükşehir Belediyesi, 5 ciltlik setle ilgili bir haber gönderdi.

Birlikte okuyalım…

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Büyükşehir, 4. Kartepe Zirvesi’ni kitaplaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen düşünce zirvelerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” teması ile 4. kez toplanan Kartepe Zirvesi’nde yapılan sunumları set haline getirdi. Beş ciltten oluşan sette 4. Kartepe Zirvesi’nde kabul edilen 147 akademik bildiri yer aldı. 4. Kartepe Zirvesi’nin teması ile aynı adı taşıyan akademik set içinde biri İngilizce olmak üzere 5 kitap yer alıyor. “Vizyoner Şehir Yönetimi, Şehir ve Toplum Politikaları, Çevre, İklim ve Afet, Dirençli Şehirler ile Resilient Cities (Dirençli Şehirler)’’ adını taşıyan kitaplarda; doğal afet, salgın, deprem ve iklim değişiklikleri tehditlerine karşı üretilmesi gereken tedbirler bilimsel verilerle yer alıyor. Kitap setinin içinde ayrıca zirvenin sonuç raporlarının yer aldığı Kartepe Zirvesi Tanıtımı Kitabı da yer alıyor.

AKADEMİSYEN TİTİZLİĞİ

Kartepe Zirve Kitabı akademisyenlerden oluşan yayın ekibinin titiz çalışması sonucunda hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi adına yayın sahipliğini Doç. Dr. Büyükakın’ın yaptığı kitabın genel koordinatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu üstlendi. Kitabın düzenleme kurulunda ise Türkiye’nin önemli üniversitelerinden akademisyenler görev aldı. Prof. Dr. Hamza Ateş’in başkanlığını yaptığı kurulda Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. Nihal Bektaş, Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Hüseyin Murat Lehimler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı /ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Hayriye Sözer yer aldı.

KARTEPE ZİRVESİ KİTAP EDİTÖRLERİ

Kartepe Zirvesi’nin kitap editörlüğünü ise yine alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadro yaptı. -Dirençli Şehirler İçin Vizyoner Yönetim kitabının editörlüğünü Prof.Dr. Hamza Ateş, -Dirençli Şehir Yolunda Toplum Politikaları kitabının editörlüğünü Hüseyin Murat Lehimler, Çevre, İklim ve Afet: Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Nihal Bektaş, Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve -Resilient Cities kitabının editörlüğünü ise Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve Dr. Ali Yeşildal yaptı.

GENİŞ BİR KATILIM

Son iki yıl pandemi nedeni ile yapılamayan Kartepe Zirvesi, 2022 yılında “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” teması ile 24-27 Mart tarihleri arasında geniş bir katılımla düzenlendi. Zirveye 25 ülkeden 350 entelektüel, akademisyen, ekonomist ve kent bilimcisi katıldı. 4 gün süren zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alındı. Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder katıldı.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER SORUNSALI

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği zirvede 147 akademik bildiri sunuldu. Bu bağlamda özellikle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ‘’dirençli şehirler nasıl olmalı’’ sorunsalı bütün yönleriyle tartışıldı. Dünyayı tehdit eden doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur masaya birbirinden önemli akademisyenlerin bakış açısı altında masaya yatırıldı. Bu tehditlere çözüm yolları üretilmesi gerekliliği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ihtiyacı zirvenin adeta ortak kararı haline geldi.

DÜNYANIN ORTAK KADERLERİ

Düzenlediği uluslararası zirve ile tüm dünyayı adeta ortak kaderde birleştirmeyi başaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zirve kararlarını kitaplaştırarak, önemli ve anlamlı bir kayıt oluşturmuş oldu. Beş ciltten oluşan Kartepe Zirve kitabında; doğal affet, salgın, deprem ve iklim değişiklikleri tehditlerine karşı üretilmesi gereken tedbirler bilimsel veriler ışığında yer alıyor.

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BÜYÜKAKIN’IN KİTAP SETİ AÇIKLAMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4.Kartepe Zirvesi’nin kitap haline getirilmesiyle ilgili açıklamada gönderdi. Birlikte okuyalım;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, entelektüel, bilimsel bir bakışla

dünyayı ve insanlığı ilgilendiren konuların tartışıldığı bir platform, bir kürsü, bir buluşma

noktası olarak ilan ettiğimiz Kartepe Zirvesi, yetkin kurumların paydaşlığında, insanlığın

geleceği adına sosyal ve siyasi meseleleri tanımlamak, çözüm önerileri geliştirmek

misyonunu üstlenmiştir. İnsanlığın bugünü ve geleceği için yeniçağın ürettiği fırsatları

değerlendirmek, problemlerin çözümü için politika önerileri geliştirmek Zirvenin temel

hedefidir.

"ŞEHİRCİLİK VE MUTLU ŞEHİR"

Başta ülkemiz olmak üzere dünyayı etkisi altına almış önemli sosyal ve siyasal

konuların işlendiği Kartepe Zirvesi, 2017 yılında, "15 Temmuz ve Darbeler" 2018 yılında

"Göç Mültecilik Ve İnsanlık", 2019 yılında "Şehircilik ve Mutlu Şehir" başlıkları ile.

Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, akademisyen, entelektüel, siyasetçi ve

medya mensubunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ana başlıklar çerçevesinde sorunlar

çeşitli boyutlarıyla ele alınmış, ülke ve dünya gündemine taşınarak ayrıntılı çalışmaların

yapılmasına zemin oluşturulmuştur.

DİYALOG VE PAYLAŞIM ORTAMI

Dünyanın makro sorunlarını teşhis eden ve çözüm üreten, bilimsel ve felsefi niteliği

yüksek uluslararası bir buluşma olan Kartepe Zirvesi 2022'nin başlığı: "Dirençli Şehirler

ve Şehrin Dönüşümü" olarak seçilmiştir. 24-27 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen

2022 Kartepe Zirvesi'nde. 25 ülkeden 350 konuşmacı; 8 özel oturum, 15

panel/konferans.26 akademik oturum ve 2 forumda yer almış, dünyayı tehdit eden

doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur

tartışılmış, sorunlar etrafında ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,

uluslararası organizasyonlar ve tüm paydaşların katılımıyla diyalog ve paylaşım ortamı

oluşturulmuştur. Zirve boyunca politika yapıcılar ve karar alıcılar için tavsiyeler

geliştirilmiştir.

MESELELERİ DOĞRU ANLAMAK

Zirvenin çıktılarının kurumlar kuruluşlar, karar alıcı ve politika yapıcılarla akademik ve

entelektüel çevre ile paylaşılabilmesi ve faydaya dönüştürülmesi için yapılan

konuşmaların sunulan tebliğlerin yayınlanması önem arz etmektedir. Elimizdeki bu 6

kitaplık çalışma yoğun bir emeğin sonucudur. Dünyaya dair meseleleri doğru anlama ve

yorumlama amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmaya; araştırma, görüş ve

önerileri ile katkı sunan tüm bilim insanlarına şükranlarımı sunuyor. Kartepe Zirvesi

2022 sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum”

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Büyükşehir Belediyesi’nin set haline getirdiği 4.Kartepe Zirvesi kitaplarıyla ilgili bilgileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çıkarılan kitapla ilgili görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Kentin sorunlarını masaya yatırmak, bu sorunlarla ilgili çözüm yolları aramak, gelecekte neler olabileceğini öngörüp tedbir alınmasını önemsiyorum.