Kabuklu bitlerin meyve ağaçlarına ve meyvelere verdiği zararlar

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle kabuklu bitlerin meyve ağaçlarına ve meyvelere verdiği zararlarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kabuklu bitler veya koşniller meyve ağaçlarının gövde, dal ve meyvelerinde zarar yaparlar. Meyve ağaçlarının dal, gövde ve meyveleri üzerinde küçük, kolaylıkla koparılabilen, çeşitli biçim ve renklerde, sivilce tümsek veya pul şeklinde bulunurlar. Muhtelif tür ve şekillerde bulunan kabuklu bitler oldukça küçük ve kabuklu olduklarından adeta ağacın bir parçası gibi de görünebilirler. Ekseriyeti kendini bir yere tespit ederek orada zarar yapar. Vücutlarından uzun olan ince hortumlarını bitkinin gıda maddelerini taşıyan damarlarına sokarak kendileri için gerekli olan gıdayı buradan emerek alırlar. Böylece ağacın zayıflamasına, gelişmesinin durmasına, hatta sararıp solmasına sebep olur. Mahsulün seneden seneye azalmasına ve kalitesinin bozulmasına da sebebiyet verirler. Kuvvetli tahribatta dallar kuruyup ölebilir. Bazen çıkardıkları tatlı bir ifrazat sebebiyle fumajin denilen mantari hastalığı da meydana getirirler.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla…