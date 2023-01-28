Gözden kaçan önemli nokta

Çağımızın artık dijital iletişim araçları ve imkanları tarafından kuşatıldığı ve şekillendirildiği gerçeği üzerine herhalde uzun satırlar yazmaya gerek yok. Bu gerçek hayatımızın orta yerinde kaskatı bir şekilde duruyor. Nimetleri kadar dertleri de olan bir dönüşümden bahsediyoruz. Geçmişteki büyük değişimlerin hepsi bir şekilde çoğunluğun yararına bir toplumsal evrim yaratırken; bugün geldiğimiz noktada büyük değişimlerin ne derece çoğunluğun “gerçekten” yararına olduğu sorgulanabilir durumda.

Eskiden bir konu hakkında haber alacağımız zaman güvenilir kabul ettiğimiz kaynaklar vardı. Gazeteler, radyolar ve televizyonlar tüm dünyada 80’lere kadar bir şekilde bünyelerindeki editörler eliyle bir şeyin haber olup olmadığını, bir haberle ilgili istihbaratın doğruluğunu sorgulamayı profesyonel bir iş olarak yaparlardı. Elbette her yayın organının kendi politikasına göre haberlerin verilme tarzları ve yorumlanmalarında nüanslar vardı ancak kesin doğrular çok fazla eğilip bükülmezdi. Bunu yapanlara da kitleler itibar etmezdi.

Ancak sosyal mecraların ve mobil araçların çok kısa sürede milyarlarca insan tarafından kullanılabilir hale gelmesi üzerine ilk başlarda çok büyük umutlar bağlanan “vatandaş gazeteciliği” kavramı bugün toplumların doğru haber alabilmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi haline geldi. Sosyal mecralarda daha çok takipçi kazanmak, daha çok beğeni ve yorum almak için insanlar; gerçek bir gazetecinin üzerindeki sorumlulukları taşımadıklarından ötürü önünü arkasını ya da doğruluğunu araştırmadan yayınlar ve kitleye sunar hale geldiler.

En hızlı yayınlamak, en provokatif dili kullanmak, en çarpıcı fotoğrafı kullanmak gibi yöntemlerle daha çok etkileşim almak adına bunu yapan ve üzerinde hiçbir sorumluluk taşımayan insanların toplumsal infiallere neden olma; yanlış bilgiyi araştırmadan yayma ve toplumsal kutuplaşmayı, kin ve nefreti yayma gibi süreçlerde başrolde olduğunu görebiliyoruz.

Haberi Teyit Etme

Gazeteciliğin en temel dinamiklerinden birisi olan, “en hızlı biz yayınlayalım” gibi acullukların hayatımıza girmediği dijital öncesi dönemde mesleğin olmazsa olmazlarından olan “haberi teyit etme” dinamiği ne yazık ki ortadan kalktı. Bunda sadece vatandaşların etkileşim uğruna sosyal mecralardaki hırslarını suçlamak da yanlış olur. Bunu tetikleyen ve bir önceki dönemin fenomeni olan internet gazeteciliğinde de “en çarpıcı, merak uyandırıcı, tıklatacak” başlığı kullanma, “haberi ilk biz yayınladık” rekabetinin ele geçirdiği gazetecilerin de büyük sorumluluğu var.

Yalan haberin, manipülatif bilgiyi bilinçli olarak yaymanın suç olması gerektiği konusunda tüm dünyadaki otoriteler hemfikir. Ancak bunun sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceği, “doğrunun” kim tarafından tespit edileceği ve “niyetin” ne olduğu gibi muğlak, hukuki ve hatta biraz derine inersek felsefi tartışmalar var.

Bir gazeteci geçmiş dönemde teyit etmediği bir haberi yayınlar ve sonrasında burada büyük bir hata yaptığı ortaya çıkarsa okuyucuları tarafından cezalandırılırdı. Daha dar bir mesleki kitle içerisinde dışlanabilirdi, belirli bir kitle olan okurlar tarafından itibarsız olarak görülür ve yara alırdı. Bu sebeple aslında yapılan her haber; final maçında penaltı atmak için topun başına gelen bir futbolcunun yaşadığı baskı ve sorumluluk altında yapılırdı. Ancak günümüzde dijital araçlar sayesinde herkes kendine bir mesleği hakkı olmasa da iliştirebiliyor; okurlar milyonlarca enformasyon yayan kişi içerisinde kimin kim olduğunu bilmiyor, bilse ve öğrense de iki gün sonra unutuyor. Bu da doğal olarak mesleki otokontrol mekanizmalarının tamamen ortadan kalktığı bir süreci yaratıyor.

Teyit Mekanizmaları

Bir haberi teyit etmek için muhataplarına ulaşmak, yakın çevrelerinden bilgi almak; haber kaynaklarını gazeteci olarak gizlemek ve konuyla ilgili başka haberlere ve verilere bakarak mesnetli öngörülerde bulunmak gibi gazeteciliği gazetecilik yapan tüm kolonlar çoktan kesildi. Bunun olacağının bilincinde olan birçok batılı kurum ve kuruluş bundan çok uzun süre önce dünya genelinde bu alanda bir farkındalık yaratmak için eğitimler düzenlediler. Bunlardan birisine 2012 yılında Bilgi Üniversitesinde ben de katılmıştım. İngiltere’deki Central Lancshire University’den gelen çok değerli bilim insanları henüz yeni yeni gelişmekte olan bu alana dair bilgilendirmeler yapmış ve çalışma gruplarında iki gün boyunca etkileşimli bir kampta biz belirli sayıdaki katılımcıya eğitimler vermişlerdi. Katılımcılar arasında birçok ünlü basın mensubu da vardı.

O programın temel amacı; vatandaş gazeteciliğinin yükselmekte olması üzerine, bireylerin şahit oldukları bir olayı sosyal mecralardan haberleştirerek yayılıma sokmadan önce nasıl doğrulayabilecekleri konusunda bir farkındalık oluşturulması gerekliliği üzerineydi. Elbette hayatın akışı böyle gitmedi. Birçok kültürel norm ve geçer akçe kabul edilen değer hızlıca değişti; insanların önceliği “doğruyu yaymak” yerine “en çabuk, en çok tıklananı yaymak” oldu. Bu çabalar da çok dar bir grubun farkındalığı olarak kaldı. Kitlesel delirmenin karşısında çok zayıf bir girişim olarak açıkçası yok oldu gitti.

Bugün bir haberi bir vatandaşın teyit edebilmesi esasen çok zor değil. Önüne herhangi bir sosyal mecrada ya da haber sitesinde gelen haberi ya da bilgiyi paylaşmadan önce basit bir Google araması yapmak; ismi geçen kişilerin sosyal medya profillerine bir göz atmak gibi esasen 10 – 15 dakikalık basit bir araştırma bile yalan haberlerin ya da yanlış bilgilerin %90’ını tespit etmesini sağlayacaktır. Ama insanlar bugün öylesine bir hızlı yaşam içerisinde kafaları çorba olmuş şekilde sürüklenip gidiyorlar ki ne bunu yapmayı aklediyorlar ne de buna ihtiyaç duyuyorlar. Gündemden geride kalma korkusu olarak Türkçeye çevirebileceğimiz FOMO denen ve artık literatüre girmiş olan psikolojik bozukluk ne yazık ki tüm dünyada sosyal mecralarla içli dışlı insanların hemen hepsini ele geçirmiş durumda. Buna bir de komploculuğa meraklı çok geniş bir kitleyi eklediğimiz zaman; doğru bilgiye ulaşmak samanlıkta iğne aramaktan bile daha zor.

Benim kişisel olarak bu tımarhanede sağlıklı kalmak için yaptığım, güvendiğim belirli haber kaynakları dışında bana ulaşan tüm haberlere şüpheyle yaklaşmak. Ayrıca güvenilir bulduğum bazı haber kaynaklarının yayın politikaları, dünya görüşleri, fon aldıkları kurum ve kuruluşları da takip ederek; bana ulaşan içeriğin ne tür bir filtreden geçtiğini bilerek ihtiyatlı yaklaşmak ve bilginin içindeki yorum payını da tespit etmeye çalışmak. Ve elbette ters görüşlerden güvenilir kişileri takip etmek.

Kişisel bütçemden YouTube üzerinden yayıncılığına destek olmak için ayda bir kahve parası kadar destek verdiğim yayıncıların çoğu birbirinden nefret ediyor, görüşlerine zerre kadar katılmıyor. Biri diğerine hain diyor, öteki berikine deli diyor. Ancak hepsinin gazetecilik ve yorumculuk ahlakına güveniyorum. Bu da tamamen farklı süzgeçlerden geçerek ortaya çıkan bir konu hakkındaki iki bambaşka yorumun sentezini yapabilmemi sağlıyor. Tabi benim mesleki olarak böyle bir zorunluluğum var, sıradan vatandaştan, kendi halinde işinde gücünde yaşayıp giden insanlardan bu şekilde bir çaba sarf etmesini istemek de haksızlık olur. Bunu yapamazlar, yapmazlar. Uğraşmazlar.

Sözün özü, bu tımarhane çağından çıkış yok gibi duruyor.