Hiç düşündünüz mü, neden güleriz?

Gülmek, hem de kahkaha atarak gülmek belki de dünyanın en güzel eylemi. Gülmenin bizim neşeli ve mutlu olduğumuz anlamına geldiği düşünülür. Peki gülmenin sebeplerini araştıran, “gelotoloji” adında bir bilim dalı olduğunu biliyor musunuz?
İnsanlar neden güler sorusunun cevabını yüzyıllardır arayan bilim, işte bu bilim dalı. Bebekler 5.haftadan itibaren gülmeye başlıyorlar ve etrafındakilerin bu davranışlarını beğendiklerini fark ettiklerinde ise devam ettiriyorlar. Yani doğumdan sonraki 5. haftadan itibaren ölene dek gülüyoruz. Gülmek, beyinde endorfin hormonu salgılamamıza neden oluyor.
GÜLMEK VÜCUTTA NE ETKİ YARATIR
Kalp atışları hızlanıyor, kaslar gevşiyor, aynı zamanda gözyaşı bezleri ve tükürük bezleri hareket etmeye başlıyor. Yapılan araştırmalara göre tükürük bezleri, gülme esnasında normalde mikroplara karşı savaşırken salgıladığı hormonu salgılıyor. Yani gülmek aslında vücut sağlığı için çok gerekli bir eylem. Ancak insanların sadece esprilere, fıkralara veya komik şakalara güldüğünü söylemek yanlış olur. Bir sohbet esnasında, konuşmanın sonunda da insanlar gülüyorlar. O halde gülmek eyleminin nedenleri için ana kontrol mekanizması olan beyine bakmak lazım.
REFLEKSLERİ KONTROL ETME
Beyinde gülmeyi kontrol eden bölge; “subkorteks” denilen bilinçaltı bölgesindedir. Bu bölge ilkel eylemlerin yer aldığı bölümdür. Yani nefes alma, refleksleri kontrol etme gibi temel eylemler bu bölgededir. Beynin diğer bölgesi “korteks” ise bilinci kontrol eder. Yani sonradan öğrenilen dil, hafıza gibi bölümler bu bölgede yer alır. Subkorteks, korteksle beraber olsa da, bağımsız olarak hareket eder. Yani beyin, subkortekse emir verir, subkorteks bunu müdahale olmadan yerine getirir.
UYGUNSUZ DURUMLARDA GÜLMEK
İşte uygunsuz durumlarda gülmeyi engelleyemememizin sebebi budur. “Gül” komutu geldiğinde, mantık devreye girmeden gülme eylemi başlıyor. Aynı şekilde zoraki gülme de bu nedenle çok belli oluyor, çünkü mantık “gül” dese de, subkortal bölge devreye girmiyor.
Yine bir Gelotoloji uzmanının yaptığı araştırmaya göre insanlar gülme eylemini noktalama işaretleri olarak kullanıyorlar. Yani sohbet ederken arada gülüyorlar. Başka bir araştırma sonucu ise, bize gülmenin bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Yani sosyal bir ortamda başlayan bir gülme eylemi, diğer insanlara da bulaşıyor.
GÜLMENİN 3 TEMEL SEBEBİ
Sonuç olarak gülmenin 3 temel sebebi olduğunu şimdilik söyleyebiliriz; hoşumuza gittiği için, beyin emrettiği için ve sosyal ortama uyum sağlamak için gülüyoruz. Tabii araştırmaların devam ettiğini unutmayalım. Kim bilir gelecek yıllarda bambaşka sebepler karşımıza çıkabilir. (Alıntı- https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/neden-guleriz-40039511)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.