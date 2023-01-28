“Cızlavet” günlerine geri mi dönüyoruz?

O haber, beni aldı çocukluk günlerime geri götürdü.

Yalvaç’ta geçirdiğim çocukluk günlerime…

Önce o haberi okuyalım!

“Kara lastikler ucuz fiyatlarıyla yeniden vatandaşın gözdesi oldu” başlıklı haber şöyle:

“Kırsal kesimde yaşayan insanların doğa şartlarına karşı en sağlam ayakkabısı olan kara lastikler yeniden ilgi görmeye başladı. Rafları dolduran kara lastiklerin satışı geçtiğimiz yıllara göre üç kat artarken, vatandaşlar sağlamlığından ve ucuz fiyatından dolayı çok memnun. 70 liraya satılan lastikler, kar ve çamura karşı vatandaşların en iyi koruyucularından.”

Kara lastik… Gara lastik… Lastika Tılabzon… Cızlavet… Cizlavit… Cızlavat…

50’li yıllarda herkes ayağındaki lastik ayakkabıyı böyle isimlendirirdi.

Kış aylarında ayağımıza “mest” giyerdik, evin içinde onunla dolaşırdık, dışarı çıkarken kar ve çamurdan korunmak için “mest”in altına da kara lastik geçirirdik.

Okula giderken çamura bulanan kara lastiklerimizi, sınıfa girmeden önce bahçedeki çeşmede ellerimizle çamurları sıyıra sıyıra yıkardık.

Okul sonu eve döndüğümüzde de, ilk yaptığımız, kara lastiklerimizi yıkamaktı.

Kara lastiklerimiz çok değerliydi, hiç çamurlu bırakmazdık.

Tabii ellerimiz donar ve çatlar, biz her defasında ellerimizi önce sıcak suda yumuşatır, sonra da kremlerdik.

Kara lastik, cızlavet, adına ne dersek diyelim, sadece bizim kuşağın değil, bizden önceki ve bizden sonraki kuşakların da giymek zorunda kaldığı ayakkabıydı.

Uzun süre ülkemizdeki yokluğun ve fakirliğin tanığı oldu.

Sadece ülkemizdeki yokluğun ve fakirliğin değil, Avrupa ülkelerindeki yokluk ve fakirliğe de tanıklık etti.

“Cızlavet”i kim buldu?

Cızlavet, ilk kez 1900’lü yılların başında İsveç’te Wilhelm ve Carl Gislow adında iki kardeş tarafından icat edildi.

Kardeşlerin, Gislaved kentinde Gislaved marka otomobil lastik fabrikası vardı.

Hurda lastikleri nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüler ve “lastik ayakkabı” yapmaya karar verdiler.

Ayak büyüklüklerine göre kalıp çıkardılar, erittikleri lastikleri tabanıyla birlikte preslediler ve ayakkabı üretimine başladılar.

Her şeyi düşünmüşlerdi, ayakkabılar “bağcıkları varmış” gibi görünüyordu, ama yoktu.

Üretilen ayakkabılar çok ucuzdu, sadece İsveç’te değil, kısa zamanda tüm Avrupa ülkelerinde satılmaya başladı.

Cızlavetler, 1.Dünya Savaşı ve 2.Dünya Savaşı’nın yokluk ve fakirlik yıllarında insanların ayaklarına ayakkabı olmuştu.

Türk halkı “cızlavet”le 1930’larda tanıştı

Türkiye, 1930’larda İsveç’ten “cızlavet” almaya başladı.

Tabii adı “cızlavet” değil, “Gislaved” idi.

Üretildiği şehrin ve fabrikanın adı…

Halkımıza “Gislaved” demek zor geldi, “cızlavet” deyiverdi.

Zamanla bizim taklitçiler “cızlavet”i ülkemizde de üretmeye başladılar.

Trabzon’da üretilenlere, “Lastika Tırabzon”, Konya’da üretilenlere “Lastika Konya” dendi.

Hatırlarım, daha sonraki yıllarda cızlavetlerin astarlısı da üretildi.

Astarlı cızlavetler biraz daha pahalıydı, “lüks” kabul ediliyordu.

“Vay be astarlısını almış” diye konuşulurdu.

“Cızlavet”le çıktık yola, onlar nerede, biz neredeyiz?

1900’lü yıllar…

Onlar, yani Avrupa ülkeleri de cızlavet giyiyordu, biz de cızlavet giyiyorduk.

Ama onlar geride bıraktığımız 100 yılda aydınlanma yaşadılar, akla, bilime, teknolojiye, üretime önem verdiler ve kalkındılar.

Biz ise Atatürk’ün başlattığı aydınlanma dönemi hariç, emperyalist ülkeler ve yerli işbirlikçileri tarafından planlı bir şekilde cahil ve yoksul bırakıldık, işte sonuç ortada.

1900’lü yıllarda “cızlavet” i icat eden İsveç’te bugün kişi başı yıllık milli gelir 53 bin dolar.

Yine aynı yıllarda halkı “cızlavet”le dolaşan Almanya’nın kişi başı yıllık milli geliri ise 59 bin dolar.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinde kişi başı milli gelir ise şöyle:

İngiltere 49 bin dolar, Fransa 51 bin dolar, İtalya 46 bin dolar, İspanya 40 bin dolar, Avusturya 58 bin dolar, Finlandiya 55 bin dolar, Norveç 82 bin dolar, Yunanistan 31 bin dolar.

Ya Türkiye?

Türkiye’nin yıllık kişi başı milli geliri sadece 9 bin dolar.

Evet, 100 yıl önce Avrupa da “cızlavet” giyiyordu, biz de “cızlavet” giyiyorduk.

Bugün onlar yıllık ortalama “kişi başı 50-55 bin dolarlık milli geliri” yakalayarak “cızlavet” günlerini geride bıraktılar, biz yıllık 9 bin dolarlık milli gelire çakılıp kaldık ve “cızlavet” günlerine geri döndük.

Türkiye’nin gerçeği bu.

Gerisi masal!