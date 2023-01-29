Takımı Fırat Gül değil, Koyun ve Altıparmak düşürdü

Bugün deplasmanda Serik Belediyespor’a konuk olacak Kocaelispor’da, bu maç öncesinde Antalya ile dostluk mesajları yayınlanıyor. Bu büyük bir tehlikedir ve acemiliktir. Süper Lig’de olsak, Antalyaspor sana her türlü kıyağı yapar. Ama beyler uyanın artık: Burası 2.Lig.

Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bahis ortamında da her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. Avrupa’da birçok takım bahis şikeleriyle sarsılıyor. Juventus bile. Bu ortamda 2.Lig (gerçek adıyla 3.Lig)’de neyi nasıl tespit edebilirsiniz ?..

Bu ligde ‘VAR’ yok…

Geçen yıl 1.Lig’de VAR sistemi uygulanacakken, sezon başında son anda vazgeçildi. Bir yıl ertelendi. Eğer ertelenmeseydi, 44 puanı Kocaelispor 1.Lig’den küme düşerken, puanı 56’ya çıkacaktı. Başkan koyun da kongrede 12 puanlarının çalındığını açık açık söyledi.

İşte bu yüzden bugünkü maç öncesi hataya düşeceğimiz tek konu “Antalya bizim kardeşimiz. Bizi üzmezler” mantığıdır. Futbolcuyu rehavete sürükler. Yönetimi gevşetir… Allah’tan günah keçisi ilan edilen Fırat Gül sandığınız kadar gevşek bir adam değil…

Tribünde tartışmalar bitsin diye yazıyorum:

Geçen yıl takımı düşüren Fırat Gül değil, 5-1’lik Denizli maçındaki hoca Mehmet Altıparmak’tır…

Nokta…