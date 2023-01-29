Yaşamın işaret dili

“Sen yola çık,

Yol sana görünür.

Mevlana”

Lal’e bakarken, son zamanlarda nedense biraz huzursuz olduğunu düşündü. ‘Neden kafan böyle karışık, niye böyle görünüyorsun’, diye sordu. ‘Bugünlerde kendimi biraz değişik hissediyorum güvercin. Çevremdeki ve içimdeki, eski moda algılardan, bir türlü değişmeyen önyargılardan çok yoruldum ve sıkıldım. Üstelik üç- beş sene içinde yaşadığımız dünya hepten değişecek’. ‘Ne oluyor Lal, fal mı bakmaya başladın artık?’ ‘Hayır, asla. Fallara inanmam’. ‘O halde dünyanın düzeni ve toplum nasıl değişecek?’. ‘Geçmişin yeni dünyaları yaratan sömürgeci toplumları, eskidiler. Çıkan savaşlarla, yeni dünya düzene uyum sağlayamadıklar. Köhneleşerek, kendileri sömürge haline gelmeye başladılar. Yapılmaya başlanan yeni keşiflerle, her şey tümden değişecek’. ‘Herşey nasıl birden değişebilir ki’, diye sordu güvercin. ‘Bilgisayarların, insan hayatlarını, nasıl birden değiştirdiğini görmedik mi, yaşamadık mı? Bilgisayar kullanmasını bilmeyenler, çöp haline geldi ve çevrelerine yük oldular’.

‘Çevrene, yük olmaktan mı korkuyorsun Lal?’. ‘Hayır, öyle değil. Serada çalışmayı, toprakla bütünleşmeyi çok seviyorum. Ancak benim asıl mesleğim, seninki gibi, öğretmenlik… Bilgiyi gelecek nesillere, çevremize aktarmakla yükümlüyüz. Bilginin saklanmasının, suç olduğunu düşünürüm hep. Bilen, bildiğini paylaşmalıdır. Yoksa neden bilgin olsun ki? Yapılan işin, hakkı verilmeli değil mi? Bilginler ve öğretmenler, sanatçılar gibi, toplumun önünde gitmeli, onları geleceğe hazırlamalıdır. Aksi halde toplum, onlara öğretmeye başlar ki, bu durum, bir facia olur’. ‘Toplumun önünde gitmek, derken ne demek istiyorsun Lal? ‘Bilginler ve sanatçılar, herkesten önce geleceği görürler’. ‘Bunu nasıl yaparlar Lal?’. Meraklanmıştı güvercin. ‘Kendilerini geliştirerek, ufuklarını açmaya çalışarak, odaklanarak; görünmeyeni, görmeye başlarsın’. ‘Görünmeyeni görmek, ne demek Lal? Bugün, hep garip şeyler anlatıyorsun’. ‘Dünyayı ve evreni, sadece beş duyu ile gördüklerimizden ibaret mi sanıyorsun güvercin? İnsan üzerinden konuşursak, herkesin yaşamı, beş duyu organı ile algılaması bir ve aynı olabilir mi?’. ‘Nereye varmak istiyorsun Lal, anlayamıyorum.’

‘İşaretler, çoktan görünmeye başladı güvercin.

Yeni bir dünya yaratılıyor.

Kuantum bir dünya…

Her şey, enerji üzerinden dönüşüyor, insan bedeni bile…

Enerji ve frekansla değişebilen yeni bir dünya…

Sağlıkta kuantum enerji, çoktan kullanılmaya başlandı’.

‘Bugün, hiç anlamadığım şeyler söylüyorsun Lal. Senin derdin ne?’. ‘Benim derdim, geleceğe hazır olmak. Şimdiden yaşamı ve yaşamın işaretlerini doğru okuyarak, şimdiden yapılması gerekenlere doğru uzanmak için, bir an önce yola çıkmak istiyorum’. ’Yol diyerek, yola çıkmaya niyet ediyorsun ama onun için, önce yuvadan uçmak, yuvadan uçmaya hazır olmak lazım.’. ‘O konuyu, açma güvercin. Konfor ve rahatlık alanımı bırakmaya gönüllü olmadığımı, bilirsin’. Lal’in bu sözleri üzerine güldü güvercin. ‘En iyisi, sana söz verdiğim, küçük güvercin hikayesini anlatayım Lal. Bu hikaye, çeşitli versiyonlar halinde, değişik şekillerde yıllardır, anlatılır, durur’.

‘Yine bana, garip bir hikaye mi anlatacaksın? Hayır, hikaye dinlemek istemiyorum. Ne söyleyeceksen, açıkça söyle. Lafı dolandırma, dolambaçlı yollarla, ima etmeye çalışma…’.

‘Olur mu Lal? Dost bağına bahanesiz girilir mi? İşin güzelliği, burada yatıyor. Niye huysuzluk yapıyorsun? Madem hikayemi dinlemek istemiyorsun, ben de anlatmaktan vazgeçtim… Dinlemek için hazır olduğunda, onu dinlemek için, epeyce uğraşman gerekecek’. ‘Ne demek istiyorsun, güvercin?’.

‘Başka şeylerden konuşalım, Lal. Konuyu sen açtın madem. Bilginin sorumluluğundan konuşalım mı?’. ‘Bilginin sorumluluğuyla, ne demek güvercin?’. ‘Bilgiyi taşıyanın sorumluluğu. Bilgin varsa, aynı zamanda öğretmek sorumluluğunda vardır… Yoksa o bilgi, niçin sana verilmiş olsun, geçen zaman içinde unutulacak bilgiyi neden öğrenip taşıyasın…’.

‘İnsanlar arasında, bilgiyi ezberleyip, sonradan unutmanın, günah olduğu söylenir güvercin. Bilginin kullanılmamasının, unutulmasının önlenmesi için, insanlar arasında böyle bir söylence çıkarılmış olabilir…’.

‘Bilginin hakkı verilmeli. Bilgiyi, taşıyamayacaklara aktarırsan, bilgiye de, bilgiyi verdiğine haksızlık yapmış olursun’. ‘Peki, ne yapacağım güvercin? Bildiğimi, isteyene vermek zorunda değil miyim?’. ‘Burası biraz karmaşık Lal. Canlılar olarak, hepimiz yaşama hırsıyla doluyuz. Herşeyi öğrenmeye, toplayıp biriktirmeye uğraşır, her şeyi öğrenmek isteriz. Oysa bilginin öğrenilme zamanı vardır. Bilgiyi aktarmak istediğinin, öğrenme zamanı gelmemiş olabilir. Böyle bir deneyim yaşadım. Bundan geçmiş zamanlarda, güzellik üzerine bir konuya takmıştım. Cevabı aramak için, neredeyse dünyanın öte yanına uçmuştum. Tehlikeleri bile kalmayı umursamamıştım… Çok istediğin bir şey olduğunda, mutlaka sana ulaştırılıyor. Sonunda aşkla isteyip, aradığıma ulaşmıştım Lal. Ne yazık ki vaktinden önce gelen bilgiyi anlayamıyorsun… Gözünün önünde bile olsa, göremiyorsun. Elinde olanı, telaşla, hep başka yerlerde arıyorsun. Sonra da yoruluyor, bıkıyor, vazgeçiyorsun…’.

‘Sana da böyle mi oldu güvercin’, diye sordu Lal.

‘Hayır’, dedi güvercin. ‘Ben aramaktan asla vazgeçmedim. Boynumu büktüm, bekledim, bekledim. Tam ümitsizliğe düştüğüm anda, aradığımın yıllardır tam önümde durduğunu ve beni beklediğini gördüm. Zamanı gelince, yol sana görünüyor Lal.’

‘Her yeri, boşu boşuna mı aramış oldun güvercin?’. ‘Deli gibi ararken, bilginin nasıl paylaşılması gerektiğini öğrendim. Bilgiyi, hazır olmayana veremezsin. Eğer yanlışlıkla verirsen, ne yapacağını bilemeyecek, onu taşıyamayacak, kendine, verene, çevresine ve bilgiye zarar verecektir. Çocuğa bir elmas versen, onu taş zanneder.’

‘Bilgiye, nasıl zarar verilebilir ki?’. ‘Yalan yanlış bilgilerin, akılları nasıl karıştırıp yoldan çıkardığını hiç görmedin mi?’

‘Bilginin hakkını nasıl vereceğiz güvercin?’. ‘Bilgi peşinde koşanlar, o bilgiye çekilip, dururlar. Yaşam, aynı bilgiye sahip olanları ve onu arayanları bir araya getirir. Lal, arayanları ve bilgi peşine düşenleri, çoğu zaman, sorularından tanıyabilirsin. Bilgiyi öğrenmeye hazır olmadan, doğru soruları sormaya başlayamazsın. Aramaya başlayan, ne aradığını bilmiyorsa, ne bulduğunu da fark edemez. Elmas ve taş misali, görse bile tanımaz… Yanlış birine bilgi aktarmak, ağızda çok kötü bir tad bırakır, hatanı anda fark eder, pişman olursun…

Bazen doğru bilgiyi tanır, delice ona ulaşmaya çalışırsın…Ancak öğrenme zamanın gelmemiş, olgunlaşmamışsındır. Çevrene deli danalar gibi saldırır, durursun’.

‘Burada yolda arayış içinde olmanın, çekilen çile ve emeğin hiç faydası olmaz mı güvercin?’. ‘Keçi boynuzu gibi, tadı kokusu eline gelir, bulduğu onu bir türlü kandırmaz, çöldeki serap gibi susuzluğunu arttırır’. ‘Biz neden konuşuyoruz Güvercin?’. ‘Her şeyin zamanı var, acele edilmez Lal. Sabah olmadan, erkenden öten horozun kafasını kopartıyorlar. Aynı şekilde balık tutmak için, deniz kenarında, kımıldamadan saatlerce sessizce oturmak gerekir…’.

‘Ya kımıldamadan durmak, benim için imkansızsa güvercin?’.

‘Öyleyse başın dert de Lal. Öğreneceğin, çok şey var…’.

‘Galiba yanlış yaptım güvercin. Aklımı karıştırmana izin vereceğime, küçük güvercinin hikayesini dinlemeliydim’.

‘Boş ver Lal. O tren, çoktan kaçtı. Sadece dinlemeye hazır olduğunu duyarsın. Hazır olmayan kulaklar, hep sağırdır. Davul çalarak, anlatmaya çalışsan bile, duymaz’.

‘Kasten yapıyorsun güvercin?’.

‘Hala çokluk peşinde koşuyorsun Lal…

Emaneti, hak edene vermek gerekir.

En küçük, aslında en büyüktür.

Azın, çok olduğunu bilmelisin…’.

Güvercin, Lal’in sorular sormaya çalıştığını fark etti. Hemen, ‘güneşin batışını selamlamalıyım’, diyerek, uçtu gitti…