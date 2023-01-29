İnanmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oğlunun başkanı olduğu TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı’nın 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle

olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şuan itibariyle de bunun hazırlığı içindeyiz.”

Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 tarihinde halka 3Y ile mücadele edeceklerini vaat ederek iktidara geldi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. AKP iktidarı bunlarla mücadele şöyle dursun daha da arttırdı. Ayrıca 3 Y oldu dört Y. Dördüncü (Y) yozlaşma. Ülkede kurumlarda büyük bir yozlaşma var. Birkaç yerde maaş alan bürokratlar var. CHP Zonguldak milletvekili bir bürokratın dört yerden maaş aldığını ve ayda toplam 450 bin liraya yakın gelir elde ettiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dekan kendisine birkaç görev ihdas edebiliyor. Adalet yürütmenin emrinde. Bütün devlet kurumlarının yöneticileri saraya yaranmak için hukuk dışı yollara başvuruyorlar. Bağımsız olması gereken kurumlar saray ne derse onu yapıyorlar.

AKP iktidarı ve onun genel başkanı Sayın Erdoğan toplumun bir kesimini yok saydı. Onlara etmediği hakaret kalmadı. Siz kalkın 20 yıl sonra yoksulluğu ve yoksulluğu kaldıracağınızı söyleyin. Kim inanır!

Sayın cumhurbaşkanı konuşmalarında iktidarı döneminde yoksulluğu ve yolsuzluğu kabul etti de hiç yasaklardan söz etmiyor. Nasıl etsin ki! Onlarca konser yasaklandı. Müzisyenler in müzik yapması engelleniyor. Şarkıcı İlkay Akkaya’nın ekim ayında dört konseri yasaklandı.

Halk konuşmasın, gazeteci yazmasın diye Sansür Yasasını meclisten geçirdi. Bu yasa ile toplumun ağzına kilit vurdu. Sanıyor ki bu yasa ile toplum korkacak yazmayacak, konuşmayacak e… mi?

Dün sosyal medyada bir yazı gördüm. Eşler birbirleri ile resim çizerek yazışıyorlar. Bu iletişim bazen yazı ile bazen şekil ile, bazen kuşların ayağına mektup bağlayarak olur. Tarihte bunların örnekleri çok. Bir zamanlar güvercinlerin ayaklarına notlar yazılarak haberleşilirdi. Yakılan bir ateşten çıkan dumanla haberleşilirdi.

Dünya Bankasının hazırladığı rapora göre ülkemiz yolsuzlukla mücadele konusunda sınıfta kaldı. 10 yıl içinde % 58’ den % 40’a geriledi. Yani yolsuzlukla mücadele etmiyoruz veya edemiyoruz. Bu not “Bizi kıskanan Almanya’da” % 95. Bizimle aynı seviyede olan Tanzanya, Meksika ve Todbago var.

Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu dönemde “Siyasi Ahlak Yasasını” getirmek istediğinde Sayın Cumhurbaşkanı “Bu yasayı getirirseniz çalışacak belediye başkanı bulamazsınız” diyerek bu yasanın çıkmasını istememiştir. Onun için bizim siyasi literatürümüze “Yiyorlar ama çalışıyorlar.” sözcüğünü bunlar soktu. Eh ne de olsa bunlar rahmetli Turgut Özal’ın öğrencileri. O da “Benim memurum işini bilir” dememiş miydi?

Siemens 60 milyon Euroluk bir ihalede rüşvet dağıttığını açıklamıştır. Bu rakamın %30 u Türk devlet görevlilerine, %20’si Kolin’e, % 20 ‘ si Devlet Demiryolları yetkililerine, %20 si ise, Simens ile Kolin’i buluşturan aracılara % 10’u ise Siemens’in Türkiye temsilcilerine verilmiştir.

Bununla ilgili hiçbir savcı harekete geçmemiştir. Savcılar böyle örgütlü yolsuzluklarda işin ucunun nereye gideceğini çok iyi bilirler. Bunun için de başlarına bir şey gelmesini istemezler.

Gazeteci Murat Ağırel başka bir yolsuzluk olayını açıkladı. 112 Acil Yardım Sisteminin yazılım işinin belli bir şirkete verilmesi İçişleri Bakanlığı ve SGK da dağıtılan milyonlarca dolarlık bir rüşvet çarkının döndüğünü söyledi.

Rüşveti ortaya çıkaran yabancı bir kuruluş. Amerikan Sermaye Piyasasını kontrol eden SEC.

Yıllar önce Türkiye’de polise silah satılması işindeki rüşveti de bu kuruluş ortaya çıkarmıştı ama o dönemde de hiç kimse yargılanmamıştı. Olay hasıraltı edildi.

Rüşveti alanlar öyle bir ihale şartnamesi hazırlamışlar ki, o şirketten başka birinin o ihaleye girip fiyat vermesi ve işi alabilmesi mümkün değil.

Bu ihalelerde öyle bir ihale şartnamesi hazırlanıyor ki adrese teslim. Türkiye’ de ihalelerde “Davet” usulü ve adrese teslim ihalelerinde yolsuzlukların olduğu yıllarca söylenip durur.

Yolsuzlukla mücadele edeceğini söyleyerek gelen siyasi iktidar yetkilileri bütün bu yolsuzluklarda kılını bile kıpırdatmamıştır.

Daha geçen ay Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ve kız kardeşi AKP Erzurum milletvekili kardeşinin yolsuzlukları ortaya çıktı. Ne mi oldu? Hiç.

Bu iktidarın bir bakanı kendi bakanlığını dolandırdı. Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan piyasa fiyatının çok üzerinde bir fiyatla kendi bakanlığını dezenfektan satmadı mı? Sonra ne oldu? Hiç.

Şu anda büyük bir ilaç yolsuzluğu konuşuluyor.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman belediyede birilerinin yolsuzluk yaptığını ihbar ediyor. Vay ihbarcı vay. Sen misin memurunu ihbar ettin diye kendisini görevden aldılar. Mahkeme Vefa Salman’ı suçsuz bulmasına rağmen adamı göreve iade etmiyorlar. İşte çifte standart.

Yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edecekmiş.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğim” sözü toplum nezdinde bir değer bulur mu? Bilemiyorum. Şahsen ben inanmak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanıma. Bir vatandaş olarak cumhurbaşkanıma inanmazsam kime inanacağım!

Eh! Demokrasi işte böyle bir şey.