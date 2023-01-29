YETER ARTIK!..

Evet, artık yeter!

Bu ülkede işçi, memur ve emekli başta olmak üzere, ülkenin büyük kesimi ekonomik, sosyal ve ruhsal bir çöküntü yaşıyor.

Sürekli yoksullaşıyoruz.

Çünkü; ÜRETİM yetersiz!

Çünkü; Tarım ve hayvancılıkla üretmeye ve insanca yaşamaya çalışan köylümüz perişan! Emeğinin karşılığını alamıyor!

Gübre fabrikalarını, şeker fabrikalarını yok pahasına sattılar!

Şeker ithal eder hale geldik!

Pirinç bile Yunanistan’dan ithal!

Bir avuç ithalatçı memnun! Onlar köşeyi döndüler.

Ama, “Milletin Efendisi” olan köylü, yoksul ve çaresiz.

Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 122 artmış!

Enflasyon, yani “mal ve hizmetlerde sürekli fiyat artışı” sabit ve dar gelirliyi çökertti!

Bu ülkenin çalışan nüfusunun yarısı “asgari ücret” ve altında bir gelirle yaşıyor! 6 milyon 939 bin kişi 2 bin 157 liranın altında gelirle yaşamaya çalışıyor!

Emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücret bile alamıyor!

Sürekli yoksullaşıyoruz!

Zamlardan yakınıyoruz;

Siyasi iktidar bütçe açığını kapatmak için vergi, harç ve cezalara fahiş zamlar yapıyor!

Örneğin; alkollü içeceklerin vergisini her fırsatta yükseltiyor. Ne oluyor? Vatandaş kendi içkisini üretiyor! Birileri kaçak içkiden büyük paralar kazanırken, vatandaşlarımız ölüyor!

Tüm sigara pazarı yabancılara bırakılmış. Ne yapsın gariban? Sarma sigara içiyor. Tütün ve sarma sigara satan küçük esnafa ceza üstüne ceza yazıyorlar.

Tıpkı, Osmanlı dönemindeki KOLCULAR gibi, tütün ekene ve tiryakiye yetiyor güçleri!

Motorlu Taşıt vergilerine, akaryakıta, TRAFİK CEZALARINA fahiş zamlar yapılıyor!

Yabancıların eline geçen araç FENNİ MUAYENE ücretine yüzde 122 zam yapılmış!

Pasaport ücretlerine yüzde 123 zam yapılıyor!

Alenen SOYULUYORUZ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir’deki işyerleri kiralarına yüzde 123, Diyanet İşleri yüzde 70, Konya Belediyesi yüzde 300 zam yapıyor!

Konut maliyeti yüzde 174 artmış!

İstanbul gibi büyük kentlerde kiralar öylesine artmış ki, göçe ya da sağlıksız mekanlara zorlanıyor insanlar.

Sebze ve meyvede inanılmaz fahiş fiyatlara tanık oluyoruz;

Neden?

Akdeniz bölgesinden kamyon ve TIR araçlarıyla taşınan meyve sebzenin maliyeti, otoyollara, köprü geçişleri ve akaryakıta ödenen ağır bedeller nedeniyle yükseliyor!

SU, “İNSAN HAKKIDIR!”

Çünkü, susuz bir yaşam mümkün değil. Çeşme suları insan sağlığı için ayrı bir tehlike. Ama geçen yıl 10-15 TL arasındaki damacana suları 40-50 TL’ye ulaşmış! Parası olmayan sağlıklı su içemeyecek, yaşamayacak mı?

Bu ülkede vatandaşların büyük kısmı BORÇ ve AÇLIKLA mücadele ediyor.

“Sağlıklı ve dengeli beslenemiyor insanlarımız!”

Bu yüzden hastanelerimiz tıklım tıklım! Doktorlarımız da eczacılarımız da çaresiz! Ne doktor yetişiyor ne de ilaç bulunabiliyor!

Çünkü, ilacı da dolar karşılığı İTHAL ediyoruz!

Bu ülkede 1 milyonu aşkın çocuk, okul yerine işe gidiyor, çalışarak ailesine destek olmaya çalışıyor!

Bu ülkenin varını yoğunu “yerli-yabancı ortaklı”, dolar karşılığı borçlandığımız, uzun yıllar işletme, yolcu ve hasta garantili projelere ödüyoruz!

Bu yüzden Hazine’miz tamtakır!

Bu yüzden “yüksek faizle dış borç” alıyoruz! Son bir yılda 311 milyar TL. faiz bedeli ödemişiz!

Dış açık 110.2 milyar dolar, Cari açık 418 milyar dolar olmuş!

Altın ve döviz alabilen, “Kur Garantili Mevduat Hesabı” açabilenin keyfi yerinde! Son bir yılda "faiz ve kur garantisi” olarak bu yoksul halkın vergilerinden 163 milyar TL. ödenmiş!

Milletin evden çıkacak hali yok, TOKİ eliyle “Millet Bahçeleri” müteahhitlerine son bir yıl içinde 6.8 milyar lira ödenmiş!

VARLIK FONU’na devredilen tüm kamu kurumları büyük zararlara uğramış! Ama yönetim kurulu üyelerinin keyifleri yerinde!

KAMUDA İSRAF insafsızca sürüyor!

Geçtiğimiz yıl 1.7 milyon vatandaşımız İŞSSİZ kalmış!

Daha verilebilecek nice örnek var ama aklı ve insafı olana bu kadar da yeter!

Evet; YETER ARTIK!