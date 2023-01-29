Büyükşehir’den tartışma yaratan su tasarrufu deneyi!

Sevgili okurlar… Son günlerde kuraklık baş göstermeye başladı… Suyun önemi her geçen gün artıyor. Vatandaşları su tasarrufuna yöneltmek için çabalar var. Önceki gün Büyükşehir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü gönüllüleri, ilginç bir su tasarrufu projesi geliştirdi… Haberi birlikte okuyalım;

**

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü gönüllüleri, yağışların azalması nedeniyle son günlerde ülke genelinde barajlarda su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarında bir sosyal deney yaptı. Cumhuriyet Bulvarı’nda açık bırakılan muslukları fark ederek kapatan duyarlı vatandaşlara iki kişilik tiyatro bileti hediye edildi.

GÖRMEZDEN GELENLER

Cumhuriyet Bulvarında bulunan ve açık unutulan çeşmelerin yanından gecen bazı vatandaşlar, açık olan çeşmeyi fark etmezken, birçok duyarlı vatandaş da çeşmeleri fark ederek boşa akmasını engelledi. Çeşmeleri kapatan vatandaşlar ise bu duyarlılıkları karşısında ödüllendirildi. Bu görüntüler Cumhuriyet Bulvarının farklı noktalarına konulan kameralarla kayda alındı. Alkışlarla karşılaşan duyarlı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İKİ ADET TİYATRO BİLETİ

Açık olan çeşmeleri fark ederek kapatan vatandaşlar alkışlarla ve konfetilerle karşılanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın imzasını taşıyan ve üzerinde “Merhaba Ben Su. Dünyada ısı dengesini muhafaza etmek ve canlı çeşitliliğini korumak için çabalıyorum ve bunun için ilave bir gayret istemiyorum. İhtiyacım olan sadece saygı. Beni duyduğun ve sesime kulak vererek bu yok oluşa engel olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın.” yazılı teşekkür belgesi verildi. Duyarlı vatandaşlara aynı zamanda İSU’ya ait kupa bardak ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından iki kişilik tiyatro bileti hediye edildi.”

KAMERA ŞAKASI GİBİ PROGRAM

Haberi okudunuz…

Büyükşehir’in bu su tasarrufu projesi tartışma yarattı…

Deniyor ki, “Devir su tasarrufu devri. Musluklar açık bırakılıyor, bazı vatandaşlar yanından geçip, musluğu kapatmıyor. Musluğa kapatan arasında zaman geçiyor, bu zaman zarfında su boşa akıyor. Bu boşa akan suyun hesabını kim verecek?. Yazık değil mu o boşa akan suya. Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu konusunda başka yöntem mi bulamadı? Kamera şakası gibi bir durum. Vatandaş akan musluğu kapatıyor, sonra alkışlarla ve konfetilerle gösteri yapılıyor. Bu kabul edilir bir durum değil. Bu resmen bir şov. Özel televizyonların kamera şakası programı gibi”…

**

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu proje benim de içime sinmedi.

Su boşa akıtılıyor, özel televizyonlardaki program formatı gibi suyu kapatan kişi alkışlanıyor, ödül veriliyor.

Su tasarrufuna dikkat çekilmesi projesi önemli, ama su tasarrufuna dikkat çekilmesi böyle şov yaparak olmaz diye düşünüyorum.