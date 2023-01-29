13 milletvekilinden 1’i kesinleşti, Mehmet Ellibeş

Kocaeli’nin milletvekili sayısı, 13.

Seçimlere 105 gün kala, bu 13 milletvekilinden 1’i belli oldu.

Mehmet Ellibeş…

Neden Mehmet Ellibeş, bakın anlatayım.

Ellibeş, 26 Ocak Perşembe günü AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifa açıklamasında ne dedi?

“25 Mayıs 2019’dan bu yana devam eden bu şerefli görevimden, genel merkezimizin bilgisi dahilinde, 2023 milletvekili seçimi sebebiyle affımı istemiş bulunmaktayım.”

İşte bu ifade her şeyi anlatıyor.

AKP’de “parti kültürü” farklıdır.

Bu kültürde, “biat” esastır.

“Görev” istenmez, verilir.

Bir il başkanı “Ben milletvekilliğine aday olacağım” diye görevinden istifa etmez.

Genel merkez, o il başkanını milletvekilliğine layık görüyorsa, “Görevini bırak, sen seçimlerde aday olacaksın” der.

Bence Mehmet Ellibeş’in istifasını böyle okumak gerekir.

Ellibeş, büyük olasılıkla birinci sıradan AKP’nin milletvekili adayıdır ve seçimlerde milletvekili seçilmesi kesindir.

İşte bu nedenle “Kocaeli’nin 13 milletvekilinden 1’i şimdiden belli” diyorum.

AKP’de “yaramazlık” yapmayan il başkanı, koltuğu kapıyor

Mehmet Ellibeş, AKP’nin 8’inci il başkanıydı.

İlk il başkanı Nihat Ergün, hem milletvekili seçildi, hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı.

İkinci il başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Daha sonra Fikri Işık il başkanı oldu, en fazla koltuğu Işık kaptı.

Milletvekili oldu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu, Milli Savunma Bakanı oldu, Başbakan Yardımcısı oldu.

Dördüncü il başkanı Zeki Aygün idi.

Önce milletvekillik yaptı, şimdi de Derince Belediye Başkanı.

AKP’de Mahmut Civelek beşinci, Şemsettin Ceyhan ise altıncı il başkanıydı.

Hatırlarsınız, “her ikisinin de yaramazlıkları” gazetemizde günlerce yer aldı, bu nedenle Civelek ve Ceyhan Ankara’ya gidemediler.

Yedinci il başkanı Abdullah Eryarsoy’un hikâyesi ise bir başka.

Abdullah Bey, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kurbanı oldu.

AKP 13 belediyeden 12’sini kazanıp İzmit Belediyesi seçimini kaybedince, Eryarsoy, Erdoğan tarafından görevden alındı.

AKP’de il başkanlarının serüvenleri böyle.

Şimdi, üç il başkanından sonra, Mehmet Ellibeş’in milletvekilliği kesin görünüyor.

Mehmet Ellibeş, kimdir?

Gölcüklü… 68 yaşında…

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Bölümü mezunu.

1978 yılında Gölcük Belediyesi’nde çalışmaya başladı, değişik birimlerin müdürlüğünü yaptı, 1989’da belediye başkan yardımcılığına getirildi, 15 yıl bu görevde kaldı, daha sonra 2004-2009-2014 seçimlerinde belediye başkanı seçildi, 15 yıl da belediye başkanlığı yaptı.

2019’da belediye başkanlığı görevi sona erdiğinde ziyaretime gelmişti.

41 yıldır devam eden aktif çalışmayı ve siyaseti bıraktığını söylemiş, “Sıra torun sevmeye geldi” demişti.

Sonra bir baktık, Mehmet Ellibeş il başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Şimdi de milletvekili olmaya hazırlanıyor.

Cuma günü aradım, “Hayırlı olsun” dedim, başarı dileklerimi ilettim.

“Kader” dedi, “biliyorsun biz torun sevmeye hazırlanıyorduk, kader bizi yeniden aktif siyasetle buluşturdu.”

Bakalım, diğer milletvekillerimiz kimler olacak?

Evet, 13 milletvekilimizden 1’i belli.

AKP’den Mehmet Ellibeş…

Bakalım, diğer 12 milletvekili hangi partilerden kimler olacak?

Partilerin aday listeleri hele bir açıklansın, seçim gününü beklemeden 13 milletvekilin 10’unu önceden söylemek sanırım mümkün olur.