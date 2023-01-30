Az daha puanlar gidiyordu

Kocaelispor dün Serik’te tek golle kazanırken ilk yarı 3-4 olacak maçı 1-0 ile kapadı, 2. yarı yüreğimiz ağzımıza geldi. Bereket versin ki, beceriksiz bir Serik ve ustalar ustası kaleci Gökhan’ımız vardı, bizi yine ipten aldı.

Maç öncesi Fırat Gül taraftara adeta özür dilercesine mesaj gönderdi: “Taraftara bir borcumuz var, onu ödeyeceğiz, emanet aldık, geri vereceğiz”

Anlayan anlar...

Macı 1-0 kazandık, sevinç yaşadık, cumartesi geliyor Sarıyer...

Yaparız 3 puan, yaparız kariyer...

Neyse... Şimdiden işi cıvıtmayalım...

Mert kendini o kadar kasmasın.

Hatası pahalıya maloluyordu...

Tayfun’a nazar değmesin...

İlyas 90 dakika oynasın...

Emre Nefiz toparlansın...