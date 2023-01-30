BARIŞ, HEM DE HEMEN!..

Kocaelispor, zor da olsa Serik deplasmanında 3 puanı alıp döndü. Cumartesi belalımız Sarıyer geliyor. İşin şakası yok. Tribün gücü olmazsa, bu maça çıkmanın da anlamı yok. Yönetim ve taraftar birlikleri acilen bir araya gelerek, maç öncesinde birlik-beraberlik mesajlarını en güçlü şekilde vermeli, haydi barış, hem de hemen!..

KOCAELİSPOR TEKTİR, PARTİLER ÜSTÜDÜR…

Ülke tamamen siyasi bir atmosfer yaşarken, seçim günü yaklaştıkça gerilim daha da artıyor ve bu spor sahalarına da yansıyor. Yerel liglerde bile olaylar çıkıyor. Pazar günü oynanan Köseköy Ateşspor-Karamürselspor maçındaki olaylar, bunun en somut örneği oldu. Kırşehir maçında da Kocaelispor tribününde yaşananlar sonrasında, herkes siyasi kapışma yakıştırması yaptı. Tabii ki Engin Koyun’un, az da olsa, AKP’den milletvekili adayı olma olasılığı var. Etik olarak da başkanlığı devredecek. Şu kısa süre içerinde taraftarın savaş baltalarını gömerek, sadece ve sadece Kocaelispor’un geleceği adına Kocaelispor arması altında toplanması gerekiyor.

NİSAN’DA NORMAL LİG BİTİYOR, SEÇİM MAYIS VEYA HAZİRAN’DA…

Başkan Koyun’un lig bitmeden adaylık başvurusu yapması halinde, kulüpten istifası gündeme gelirse, takımın siyasi yaftası da ortadan kalkmış olacak. İşte bu çerçevede, cumartesi gününden başlamak üzere, taraftarın tribünde siyasi bir girişimi elbette olmayacak. Zaten Kırşehir maçındaki tepkilerin ‘siyasi’ olduğu iddiaları da ciddiye alınmamıştı. Yani tepkiler siyasi falan değil, sadece taraftarda endişe var. Yeniden 1.Lig’e dönememe ve amatöre kadar inme korkusu var. Çünkü geçmişte yaşanan rezaletler, endişeleri artırıyor. Taraftar, artık her maçın eze eze kazanılmasını, aranın da bir an önce açılmasını istiyor. Play-Off’tan çıkmaya artık kimse fit olmuyor.

ZİRVE BİZİM AMA, EL ELE OLMAZSAK, CANIMIZ YANABİLİR…

Kocaelispor tam 11 yıl aradan sonra yeniden 1.Lig’e çıkarak, heyecan fırtınasına kapılmıştı. Rüya 1 yıl sürdü, 12 puanımız gasp edildi, 44 puanla küme düşen takım olarak tarihe geçtik. Taraftar doğal olarak tepkili ve korku içerisinde. Başkan ve yönetim bunu doğal karşılayıp, Sarıyer maçında barışı sağlamalı.