Cumhurbaşkanının TARAFSIZLIĞI!

Vatandaşlarımıza “Cumhurbaşkanı tarafsız mıdır?” diye sorsanız.

Genel cevap cumhurbaşkanının tarafsız olmadığı şeklinde olacaktır.

“Tarafsız olmalı mıdır ?”diye sorarsanız.

Önemli bir ekseriyetin de tarafsız olması gerektiğini söyleyeceğini umuyorum.

Aslında son referandum ile hayata geçen anayasamıza göre de cumhurbaşkanının tarafsız olması mümkün. Ama nerde…

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Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimini düzenleyen Anayasamızın 101 maddesine göre 40 yaşını doldurmuş,yüksek öğrenimini yapmış ,milletvekili seçilme yeterliliğine sahip herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir.5 yıl için seçilen cumhurbaşkanının milletvekilliği sona erer.İkinci kez aday olabilir,üçüncü kez adaylığı Anayasamız yasaklamış durumdu.Üçüncü kez aday olup almayacağı,cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu başka bir yazı konusu.

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Aynı Anayasanın cumhurbaşkanının ant içmesini düzenleyen 103 maddesi “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim "şeklindedir.

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Anayasalar cumhurbaşkanı dahil her bir vatandaşın uymak zorunda olduğu bütün kanunların da üzerinde olan bir düzenleme. Ama aslında sayın bahçelinin Erdoğan anayasayı dinlemiyor,ona uygun anayasa yapalım diyerek yola çıktığı bu anayasaya göre de ,özellikle “ALDIĞIM GÖREVİ TARAFSIZLIKLA YERİNE GETİRMEK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIMA “ şeklindeki andı cumhurbaşkanının tarafsız olmasını gerektirmiyor mu?

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Partisinin genel başkanlığını da bırakmayan, daha doğrusu tekrar geriye dönerek genel başkan olan cumhurbaşkanı elinde bulundurduğu kamu gücü ile tam bir taraf,hatta taraf ötesi davranışlar gösteriyor. Rakiplerine ağır hakaretlerde bulunabiliyor. Böyle olunca kendisine de hakaret edilebiliyor. Bu durum herkesin cumhurbaşkanı olması, devleti millet adına temsil etmesi ,tüm kişi ve kurumlara eşit mesafede olması gibi olmazsa olmaz temel kavramları ortadan kaldırıyor. Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten bu yana soruşturma sayısı 194 bin 142, açılan dava sayısı 44 bin 675 olduğu ifade ediliyor. Bu durum siyasette ve devlet yönetiminde ciddi bir güven zedelenmesi ve yozlaşmayı da getiriyor.

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Oysa ki cumhurbaşkanının, siyasi parti üyesi, dolayısıyla bir siyasi partinin lideri olmaması, yürütmenin içinde bulunmaması, bu şekilde siyasi tartışmaların dışında olması,adalet ve eşitlik ilkeleri etrafında bütün milletin, devletin temsilcisi olması gerekir.

Bu anayasaya göre bile tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının tarafgirliği önlenemiyorsa, o zaman yeni anayasa ile siyasi parti üyeliği olmayan,siyasi mülahazalardan uzak ve sadeci milleti temsil eden,tüm siyasi partilere,her kişi ve kuruma eşit mesafede olan konumunun sıkı sıkıya kurallara bağlanması gerekir.

Örneğin Almanya’da durum böyledir.

Bu anlayış esasında devletin bekası, iç barış ve toplumsal güven açısından da çok önemli durumda.

İşte geldiğimiz durum budur.

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Bu nedenle ülkemizde icranın dışında, partisiz ve tarafsız cumhurbaşkanı şartını kurallara bağlayan, icranın başı olarak başbakanlık makamını yeniden hayata geçiren yeni bir Anayasaya acilen ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemiz artık, icranın tam denetlenebildiği, yargı bağımsızlığının hayata geçtiği, şeffaflık, eşitlik ve adalet, barış ve huzuru hayata geçirecek bir yaşamı özlüyor.

Kadim Anadolu toprakları bunu sağlayacak idrak ve anlayışa sahip.

Türkiye’nin ikinci yüzyılı demokrasi ve kalkınma yüzyılı olacaktır.