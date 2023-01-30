Sevim Deren ile Kandıra ÇYDD…

Kandıra deyince benim aklıma ilk olarak gençliğimde gittiğimiz Kerpe, Kefken, Ağva yolları gelir, şimdi düzelse bile o zamanki virajlı yolları. Gençliğin verdiği heyecanla deniz kenarında yakılan ateşin etrafında oturduğumuz anlar gelir. Ve fotoğraf çekme sevdasıyla gittiğimiz Pembe Kayalıklar. Bildim bileli annem kendisi yoğurt mayaladığı halde kapımızın önünde kurulan Pazar pazarına gelen köylülerden “Bu yoğurt başka” diyerek aldığı Kandıra yoğurdu gelir aklıma. Ayrıca Klarnet Sanatçısı Mustafa Kandıralı ve herkesin güler yüzüyle Sevim Abla diye tanıdığı, Eczacı ve Kandıra ÇYDD Başkanı Sevim Deren gelir.

Gülmek, gülümsemek nasıl güzeldir bilirsiniz. İçinizi ısıtır, sarar sizi. Gülmek bir ihtiyaçtır. Ruhumuzu doyurur. Ansızın uçarak yanınıza gelen bir güvercindir o gülümseme. Size dokunan bir güvercin... Ansızın, gülmeye, gülümsemeye ihtiyacınızın olduğunu farkında olmadığınız bir anda çıkıp gelen ve iki insanı birbirine yaklaştıran en yakın mesafedir gülümseme.

Gülümsemesi güzel ve insana bulaştıran bir konuğumuz vardı Çarşamba günü Dokümantasyon Merkezi’nde. Kandıralı Eczacı ve Kandıra ÇYDD Başkanı Sevim Deren.

Mustafa Küpçü, Sevim Deren’i anne baba ayrı kardeşim olur, ikincisi rahmetli eşinden, Atilla Deren’den dolayı da yengem olur diye tanıttı. Kocaeli ve Kandıra’nın çok saygın bir insanı diyerek devam etti, sözü Sevim Deren’e bırakırken.

Sevim Deren’in anlattıklarıyla;

Sevim Deren üç kuşaktır Kandıralı, hiçbir zaman oradan ayrılmayı düşünmeyecek kadar çok seviyor. “İnsan ilişkileri ve komşuluk ilişkileri çok güzeldi” diyor çocukluğunun Kandıra’sını anlatırken. Ve insan ilişkilerinde yaşanan saygı ve sevgiden bahsediyor. “Düğünlere herkesin katıldığı gibi ölüm olaylarında da herkes saygı gösterir ve çevredeki evlerde radyo, televizyon açılmazdı” diyor. Çocukluğuna dair her şeyin çok güzel olduğunu anlatıyor Sevim Deren. Mahalleden geçen dondurmacıdan yeğenleri dondurma istiyor diye o bahane ile kendisine de dondurma aldığını ekliyor konuşmasına gülerek.

“Kandıra Da Kağnılarla Gelin Almalar Olurdu” diyor. “Heyamolalar yapılırdı. Eş dostla yapılan kına geceleri çok kalabalık olurdu. Bir düğün bir gün sürmez zaten, dört gün sürerdi.”

Çok başarılı bir ilkokul ve ortaokul dönemi geçirmiş. Okuldaki hocaları ailesine gelerek okutmalarını istemişler ve Kandıra’da lise olmadığı için İzmit Lisesine okumaya gelmiş Sevim Deren. Lise yıllarının çok güzel anılarla geçtiğini söylüyor. Ve oradan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine gitmiş. Mezun olduktan sonra Kandıra’ya geri döndüğünde öğretmeninin ölen eşinin eczanesinde çalışmaya başlamış ve aynı zamanda o yıl yeni açılan lisede Fen derslerine girip öğretmenlik yapmaya başlamış.

Kendi eczanesini açmadan önce siyasete atılmış Sevim Deren. Bir süre sonra 1974 yılında o zamanın Dış İşleri Bakanı Turan Güneş ve Orman Bakanı Ahmet Şener kendi eczanesinin açılışını yapmışlar.

Kandıra ÇYDD yirmi beş yıl önce kurulmuş. Ve Kandıra’ya kütüphane de kurmuşlar. Kütüphanenin açılışına Nazmi Oğuz, İnönü’ nün kızı, torunu ve Üniversiteden rektörler gelmiş.

Dernek, Sevim Deren’in eczanesinin üst katında bulunuyor, bir üst katında ise Sevim Deren’in evi.

2015 yılında Kocaeli Gazetesi’nin düzenlediği Doruktakiler de yılın Sivil Toplum Örgütü olarak Müzeyyen Ünal’dan ödülünü almış Sevim Deren.

Okullara Atatürk duvarları yapıyorlarmış. Ve bu duvarları yüz okula tamamlamak istiyorlar. “ÇYDD olarak Ahmet Necdet Sezer zamanında her 23 Nisan Kandıra’daki çocukları Ankara’ya Çankaya Köşküne götürüyorduk ve oradan Anıtkabir’e.”

On sekiz yıldır çocukları İzmit’ e Lunapark’a götürüyorlar. Çocuklardan en çok alkışı “Lunapark’a götüreceğiz” dedikleri zaman alıyorlarmış. Hiç İstanbul’a gitmemiş kadınları turlarla İstanbul’a götürüyorlar. “ Kocaeli Üniversitesi’nde burslu okuyan ve İstanbul’u görmemiş yirmi beş öğrenciye biz İstanbul turu düzenledik. Çırağan Sarayına babalar gününde çay içmeye götürdük. Orada çay içen her kişi ölmüş bir baba için çay içti. Şekil olarak o kişiler vardı ama çay içen babalardı.”

“İyi ki evlenmişim çünkü çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Bizim çok huzurlu bir evimiz vardı. Eşimin yetiştirdiği çocuklarımız bugün çok başarılı çocuklar.” diyor Sevim Deren eşini anlatırken.

“Birilerinin yüzünü güldürürseniz gülüyorsunuz ve bu sizin yüzünüze de yansıyor. Bir takım imkanlar sadece birileri için olmamalı. Yaptıklarımızı size anlatırken tekrardan yaşıyorum, çok güzel bir duygu.”

Sevim Deren Çarşamba günü Dokümantasyon Merkezi toplantısında bizlere yazdıklarımdan daha çok şeyler anlattı ama o güzel anıları kendisinden dinlemenin daha keyifli olduğu kanısındayım.

Bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını bizlerle paylaştığı için, konuşurken sık sık güldüğü ve gülümsemeyi bizlere de bulaştırarak keyifli bir gün geçirmemizi sağladığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.