AKP’nin greve alerjisi var 20 yılda 20 grev yasakladı!

A’dan Z’ye her şeye zam geldi…

İşçiler de doğal olarak haklarını istiyor…

İnsanca yaşam için maaşlarının artırılmasını istiyor…

Ama son zamanlarda haklarını isteyen işçilere engel olunuyor…

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Geçen yıl Bekaert (Birleşik Metal İş) ve Bekaert (Öz Çelik İş)’in grevleri ertelenmişti. Bu yıl da Schneider Enerji (Birleşik Metal İş)’in greve ertelendi… Sözcü gazetesi, AKP iktidarı dönemindeki grevlerle ilgili bir haber yaptı. Birlikte okuyalım;

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Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasındaki grev, Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 60 gün süreyle ertelendi. Bu karar AKP iktidarı döneminde alınan 20. grev yasağı kararı oldu.

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasındaki grev, Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 60 gün süreyle ertelendi. Bu karar AKP iktidarı döneminde alınan 20. grev yasağı kararı oldu.

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60 gün süreyle ertelenen grevle ilgili Resmi Gazete'de “Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

GREV NASIL ERTELENİYOR?

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'na göre, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise grev, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün ertelenebiliyor.

Ancak kanuna göre ertelenen grevler 60 günlük erteleme süresi sonunda yeniden başlatılamıyor. Taraflar erteleme süresi içinde anlaşamazlarsa uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından çözülüyor. Bu nedenle grev ertelemesi fiilen grev yasağı anlamına geliyor.

Öte yandan sendikalar ‘milli güvenliği bozucu’ kavramını eleştirerek savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde olmayan bu grevlerin milli güvenlikle ilgisi olmadığını, bu kanunun grev yasağının bahanesi olarak kullanıldığını savunuyor.

195 BİN KİŞİNİN GREV

HAKKI ELİNDEN ALINDI

AKP döneminde daha önce tam 19 grev benzer gerekçe ile ertelenmişti. Schneider Enerji’de ertelenen grevlerle birlikte bu sayı 20’ye ulaştı. Ayrıca bu yasakla birlikte AKP döneminde yaklaşık 195 bin işçinin grev hakkı elinden alındı. AKP döneminde en çok grev yasağı metal sektöründe gerçekleşirken grevi en çok yasaklanan sendika ise Birleşik Metal İş oldu…”

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AKP dönemindeki grevlerle ilgili yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz.

AKP, 20 yılda tam grev erteledi…

Bir ülkede işçiler ve farklı kesimler, haklarını istiyorsa bu engellenmemeli. Demokratik hakkının kullanılmasına izin verilmeli.

Yasakçı zihniyetle bir yere varamayız.

AKP DÖNEMİNDE ERTELENEN GREVLER

– 2003: Petlas AŞ (Petrol İş) – 2003: Şişecam (Kristal İş) – 2004: Şişecam (Kristal İş) – 2004: Prielli, Good Year, Brisa (Lastik İş) – 2005: Erdemir Madencilik (T. Maden İş) – 2014: Şişecam (Kristal İş) – 2014: Çayırhan ve Çöllolar Kömür İşl. (T. Maden İş) – 2015: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (Birleşik Metal İş) – 2017: Asil Çelik (Birleşik Metal İş) – 2017: Emis Grup (Birleşik Metal İş) – 2017: Akbank (Banksis) – 2017: Şişecam (Kristal İş) – 2017: Meraf İlaç (Petrol İş) – 2018: MESS Grup (Birleşik Metal İş, Türk Metal, Çelik İş) – 2018: Soda Kroman-Şişecam (Kristal İş) – 2019: İzban (Demiryol İş) – 2020: Soda Sanayi AŞ (Petrol İş)

– 2022: Bekaert (Birleşik Metal İş) – 2022: Bekaert (Öz Çelik İş) – 2023: Schneider Enerji (Birleşik Metal İş)