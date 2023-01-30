Artık “6’lı Masa” değil, “Millet İttifakı” var.

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, dün Ankara’da “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni açıkladı.

9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2300 hedef-politika-projeden oluşan 244 sayfalık metnin sunumu tam 2.5 saat sürdü.

Başından sonuna kadar dikkatle izledim, yapılan açıklamalar, “Millet İttifakı’nın millete verdiği söz” niteliğindeydi.

Sunumda 9 ana başlık şu şekildeydi:

*Hukuk, adalet, yargı.

* Kamu yönetimi.

*Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim.

*Ekonomi, finans ve istihdam.

*Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik ve dijital dönüşüm.

*Sektörel politikalar.

* Eğitim ve öğretim.

*Sosyal politikalar.

*Dış politika, savunma, güvenlik ve göç.

Hayatımızda neler değişecek?

“Millet İttifakı”, dün Ankara’da, iktidara geldiklerinde “hayatımızda nelerin değişeceğini” bir bir açıkladı.

Hukuk, adalet ve yargıda neler değişecek?

Kamu yönetimi nasıl olacak?

Yolsuzluklarla nasıl mücadele edilecek?

Şeffaflık nasıl sağlanacak?

Denetim nasıl yapılacak?

Ekonomiye nasıl yön verilecek?

Finans nasıl yönetilecek?

İstihdam nasıl artırılacak?

Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik ve dijital dönüşüm konusunda neler düşünülüyor?

Sektörel politikalar, hangi esaslara göre şekillenecek?

Eğitim ve öğretimde, neler değişecek?

Sosyal politikalarda neler yaşanacak?

“Dış politika, savunma, güvenlik ve göç” konularında nasıl bir yol izlenecek?

Bütün bunlar tek tek anlatıldı, hazırlanan kitap programa katılanlara dağıtıldı.

Baktım, altı parti de bu ortak metni web sitesine eşzamanda koymuş.

Not alabildiğim kadarıyla, ortak metinde neler olduğunu ve metnin nasıl bir mantıkla hazırlandığını size aktarmaya çalışayım.

* Türkiye’de yeni bir “siyaset kültürü” oluşturuluyor.

*Türkiye, yeni bir “zihniyet değişikliğine” gidiyor.

*20 yıldır ayrıştırılan Türkiye, “birlik ve beraberliğe” doğru yürüyor.

*Devlette yok edilen kurum ve kurallar yeniden kurulacak. Türkiye, kurum ve kurallarıyla yönetilecek.

*Enkaz edebiyatı yapılmayacak.

*İsrafı önleme politikası uygulanacak.

*”Hasar tespit komisyonu” kurulacak, devlete verilen hasar tespit edilecek.

*Hukuk devleti yeniden inşa edilecek.

*”Kanal İstanbul” gibi çılgın projelerden vazgeçilecek.

*Toplumda “kuralsızlık” sona erecek, hayatın her alanı kurallara bağlanacak.

*Toplumsal barış ve kucaklaşma sağlanacak.

*Toplumun kanayan yaralarına merhem olunacak.

*Türkiye, “nitelikli üretim” yapan bir ülke haline getirilecek.

*TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak, başına ana muhalefet partisinden bir isim getirilecek.

*Türkiye, evrensel kıstaslarla dünya ligine taşınacak.

*Bir kişi bir defa 7 yıllığına cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen, partisiyle ilişkisini kesecek. Görevinden sonra da siyasete dönemeyecek.

*Uluslararası antlaşmalardan ancak Meclis kararıyla çıkılabilecek.

*Bakan yardımcılıkları kaldırılacak, müsteşarlık sistemine geri dönülecek.

*Yerel yönetimlerde, seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olacak.

*Güçler ayrılığı, kesinkes uygulanacak.

*Kamuya personel alımında mülakat kaldırılacak.

*5 yılda 5 milyon yeni istihdam yaratılacak.

*5 yılın sonunda ihracat 600 milyar dolara ulaştırılacak.

*5 yılda milli gelir en az iki katına çıkarılacak.

*Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya Köşkü’ne taşınacak.

*Cumhurbaşkanlığına ait saray, köşk ve yalılar; halkın kullanımına açılacak.

*Cumhurbaşkanlığı uçakları satılacak, bununla yangın söndürme uçakları alınacak.

*Çalışanların vergi ve sigorta pirim oranları düşürülecek.

*İmar rantı vergilendirilecek.

*Ekonomide inşaat merkezli bakış açısından uzaklaşılacak.

*Mesleki eğitime ağırlık verilecek.

*Ülke kaynakları şeffaf kullanılacak.

*Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

*Seçim barajı yüzde 3’e indirilecek.

*Büyükşehir belediyelerinde, mahalle yapılan köylere yeniden “köy statüsü” verilecek.

* Atatürk Havaalanı yeniden açılacak.

*Ziraat Bankası, yeniden çiftçinin emrine verilecek.

*Şehir Hastaneleri yapımı nedeniyle kapatılan hastaneler yeniden hizmete açılacak.

Not alabildiklerim bunlar.

“Ortak akıl” koalisyonu

“İttifak” veya “koalisyon”…

Anlamları aynı.

“Birliktelik, beraberlik” demek.

Birincisi Arapça, diğeri İngilizce.

“İttifak” denince, kimsenin sesi çıkmıyor, bütün partiler kendi aralarında “ittifak” kuruyor, ama “koalisyon” deyince malum çevreler “Olmaz, Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diye ayağa kalkıyor.

Allah akıl fikir versin!

Bence, “Millet İttifakı”, “Millet Koalisyonu”…

“Cumhur İttifakı” da “Cumhur Koalisyonu”…

Tamam, böyle ifade edelim, ancak “Millet Koalisyonu” gerçekten kuruldu, ama “Cumhur Koalisyonu” kurulamadı.

Nedeni şu.

Koalisyonlar, “ortak akılla” kurulur.

Dün gördük ki, “Millet Koalisyonu”nda “ortak akıl” var.

Altı partinin ortak aklı…

“Cumhur Koalisyonu”nda ise “ortak akıl” yok.

Sadece “tek kişinin aklı” var.

Erdoğan ne derse, o!

Türkiye’nin “tek kişinin aklına” değil, “ortak akla” ihtiyacı var.

“Tek akıl” hata yapar, “ortak akıl” ise hata yapmaz.

“Tek aklı” kimse denetleyemez, “ortak akıl” ise sürekli denetimdedir.

Ben, “ortak aklın” ülkemiz için daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Özetle…

Dün Ankara’da “Yarının Türkiye’sinin manşetleri” atıldı, bize düşen görev de bu manşetleri izlemeye devam etmek ve gerektiğinde uyarılarda bulunmak olacak.

“Millet İttifakı”nın yürümeye başladığı yol, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!