ARTIK KOLAY MAÇ YOK

Ligin sonuna yaklaşıyoruz ve artık kolay maç yok…

Serik Belediye maçında iyi oynadığımızı söyleyemeyiz.

Ama istekliydik ve kadro kalitesi ile sonuca gitmeyi başardık…

Ancak geçtiğimiz haftalarda da olduğu gibi pozisyonları cömertçe harcamaya devam ediyoruz…

Kanımca buna mevcut kadromuzun içerisinde çözüm bulmamız gerek…

Neden mi ?..

Ara transfer döneminde arzu ettiğimiz santrforu bulmak zor olur.

Bulduğumuz ise bizi ekonomik olarak zorlayabilir.

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Serik Belediye’nin bizi çok zorladığını da söyleyemem…

Ne var ki, gol sıkıntısına çözüm bulamadığımız takdirde, önümüzdeki daha zor haftalar bizde sıkıntı yaratmaya devam eder…

Ne olursa olsun ben ileriki haftalar için daha çok umutluyum…

Sahadaki takımın ne kadar istekli olduğunu görünce böyle yorum yapmayı doğru buldum…

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Maçın yıldızını ifade etmeden geçemem…

Serik Belediye maçının yıldızı, tartışmasız Kocaelispor taraftarlarıdır…

Doksan dakika susmadılar ve hep takımı desteklediler.

Mübalağa etmiyorum…

Kocaelispor taraftarlarının takıma desteği hiçbir zaman eksilmedi, her geçen gün daha da arttı…

Bu gerçek benim çocukluğumda da böyleydi, bugünlere kadar hiç değişmedi…

Ve son maçta özellikle maçın sonunda futbolcular ile bütünleşmelerini de görünce inanın duygulandım…

Ve bir kez daha iyi ki Kocaelisporluyum dedim…

Maçın yıldızını bir kez daha ayakta alkışlıyorum…

Bu taraftar her şeyi hak ediyor…

Bu gerçeğin de altını çiziyorum…