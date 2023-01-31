ULAŞIM PARK, TRAFİK, GÖLCÜK YOLU,PARKLAR, DURAKLAR…

Bugün, yaşadığımız kentte tanık olduğum bazı sorunlar üzerine, ilgili kurum ve kişilerin dikkatlerini çekmek istedim.

Öncelikle, “ULAŞIM PARK” yetkililerine seslenmek istiyorum;

Tramvay ve otobüslerdeki iç anonslarını lütfen kontrol edin! Bazı kaymalar olmuş ve bu anonslar yolcuların ruh sağlıklarına zarar veriyor!

Otobüs ve tramvaylardaki “Yaşlı, hasta ve engelliler” için ayrışmış yerlerde sere serpe genç ve çocuklar oturuyor! Telefonlarından başlarını kaldırmadıkları için de ayaktaki yaşlı insanları fark etmiyorlar. Belirli aralıklarla denetim yapılamaz ve bu konuda iç anonslar yapılamaz mı?

Kitle ulaşımında “önden biniş-arka kapıdan iniş” kural değil mi? Ama önden inişlere kapı açan şoförler var! Farkında mısınız?

TRAFİK YETKİLİLERİNE;

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Kocaeli GÜRÜLTÜ sorunu olan bir kent. Ana caddelerde yüksek hız ve patlak egzozlarla seyreden motorlar ve otomobilleri biz vatandaşlar görüyor, duyuyoruz! Ya sizler, bu “gürültüden zevk duyan” kişiler için bir şey yapamıyor musunuz? Egzozundan simsiyah dumanlar çıkaran araçlar bizi alenen zehirliyor, lütfen gereğini yapınız.

GÖLCÜK YOLU;

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Mehmet Ellibeş;

kentler arası ulaşıma açık bu yolun özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerinde nasıl kilitlendiğinin farkında mısınız? Planda olan ama bir türlü uygulamaya geçilemeyen “transit yol” MİLLET BAHÇESİ çalışmasından daha mı önemsiz?

Bu kilitlenme nedeniyle “yitirdiğimiz yakıtın” maliyetini bir uzmana hesaplatın lütfen! Yalnızca maddi boyutu değil, yitirdiğimiz zaman ve RUH SAĞLIĞIMIZA verdiği zararı bir düşünün ve bu kente hizmet ederken “ÖNCELİKLER” ilkesini unutmayın lütfen!

PARKLAR ;

Somut bir örnek vereceğim; Değirmendere-Yüzbaşılar Sapağı, D-130 üzeri- Kuzey yönünde, durağın hemen arkasında ağaçlandırma ve çimlendirme yapıldı. Gelin görün ki, kimi “uygarlık özürlü” kişilerin “kestirme geçiş” diye katlettiği çimenler artık yok! Yağışta çamur, kuraklıkla kel kör bir alan oldu! Ağaçlara yeterli bakım ve sulama yapılıyor mu, emin değilim! Lütfen, emeğinize sahip çıkın, saygılı olun!

DURAKLAR ;

Otobüs durakları son derece bakımsız! Duraklar, modern duraklar! Örneğin; o hatta hangi araçlar duruyor? Çoğunda bu açıklama yok! Duraklardaki reklam panoları hemen hiç boş kalmıyor ama durak çevresi sigara izmaritleri ve çöplerin istilası halinde! Tamam; “vatandaşın günahı” diyeceksiniz! Ama, o vatandaşı eğitmek, yönlendirmek de yerel yönetimlerimizin görevi değil mi? Duraklardaki çöp kutularının sık sık değiştirilmesi, vatandaşa yönelik uyarı yazılarının duraklara konması çok mu zor?

Kentler, “Uygarca bir yaşamın alanları” olmalıdır. Kentleri yönetenlerin öncelikli görevi, kentleri “huzurla yaşanabilir mekanlar” haline getirmek olmalıdır.

Bir yurttaş olarak sizi göreve davet ediyorum…