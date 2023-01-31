Sen de gördüklerini ekle! 

Geriye dönüp bakalım, neler görmüşüz?

Birlikte yaşamaktan onur duyduğum, gördüğüm yüzlerinde huzur, sözlerinde hayat bulduğum; birlikte emek vererek ülkeme ve beldeme hizmet verdiğim o güzel insanlar azaldı, neredeyse kalmadı gibi…

Çoğu kez kendimi yapayalnız kalmışçasına boşlukta yaşıyormuşum duygusuna kaptırıyorum…

Dünya ve insanlar o kadar değişti ki, bazen de kendimi, sanki yaşadığımız dünyada değil de etrafımda evvelce var olan o güzel insanlardan yoksun, başka bir dünyada sanıyorum.

İnsanların sahip oldukları dünya nimetlerinin birbiriyle eşit olmayacağını bilirim.

İnsanların yeni varlıklar edindiği gibi, evvelce sahip oldukları maddi varlıklardan yoksun kaldıklarını da gördüm.

Varlıktan yokluğa hatta sefalete giden yollarda, yolcuların hallerini de gördüm.

Maddi varlıkları yerinde olup da, insanlık ruhunu kaybeden, ruhen sefalete düşenleri de gördüm.

Maddi varlıklarıyla olmasına rağmen, ruhen sefalete düşenlere de tanık oldum.

İnsanın maddi çöküşünün sonuçlarını az çok bilirdim, ama insani ruhunu kaybettiği zaman içine düştüğü ruh sefaletinin bu kadar karanlık olduğunu bilemiyordum.

İnsan olduğu nedeniyle arkadaş, dost edindiğim ve emek verdiğim birçok insanın; insanlık ruhu ve manasına uzak düştüklerini ve çıkarlarının kölesi olduklarının iğrençliğini gördüm.

Bu dünyaya veya öbür dünyaya ait bütün değerlerin tamamının temelinin ahlak olduğunu gördüm.

Ahlak olmadan her iki dünyaya ait hiçbir güzelliğin olamayacağını ve yaşanamayacağını anladım.

İşin kötü tarafı inanç farklılıklarına olmasına rağmen, ahlakın batıdan doğuya doğru özellikle orta doğu şark bölgesinde ve Arap yarımadasında çok büyük zaaflara düştüğünü ve kayıplara uğradığını yaşadıklarımızla anladım.

Ne acıdır ki; uzun yıllardan bu yana en büyük insanlık suçu olan silahlı çatışmaların, savaşların, terörün özellikle “ İslam” dinine mensup olduğunu söyleyen insan yığınlarının yaşadığı ülkelerde ve ülkeler arasında yaşandığını da gördüm.

Ne yazık ki; Ortadoğu’da, Arap yarım adasında ve birçok “İslam” ülkesinde yaşanan yozlaşmaların, kokuşmuşlukların ülkemize de bulaştırılmak istenildiğini ve bunda da bir hayli başarılı olunduğunu gördüm.

Allah’a, Kur’ana ve İslam peygamberine tabi olduğunu söyleyen Müslümanların; tarikat, cemaat ve benzeri gruplaşmalarla, birbirlerini din dışı ilan edecek kadar ileriye giderek, yüce dinimiz İslam’ı nasıl parçaladıklarını gördüm.

Dünyevi hevesler, mevki makam hırsı ve servet edinme azgınlıklarıyla dini duyguların hoyratça siyasete alet edildiğini ve insanların bu yolla defalarca kandırıldığını gördüm ve kandırılmaya devam edildiğini de görüyorum.

Bir yanda hayatın anlamının manevi değerler olduğunu söyleyip milleti cennetle kandırmaya çalışan ama, kendisi var gücüyle maddiyata tapan parasal put perestlerin insanları sömürmek için uyguladıkları, olmadık usullere ve zalimliklere saplandığını gördüm.

Olan bütün iyilikleri ve güzellikleri kendilerinin yaptığını, ne kadar kötülük ve çirkinlik varsa Allah’tan geldiğini ve kader olduğunu söyleyecek kadar Allah’ın varlığına ve birliğine ihanet içerisinde; bu dünyada mevki makam sahibi olmak için geçim yolu haline getiren insanlık düşmanlarını gördüm.

Kutsal inançları kendi çıkarlarına göre yoğurup, afyon tabletleri haline getiren inanç düşmanlarının, kendilerini “Müslüman” olarak tanıttıkları insan yığınları gördüm.

Kutsal inançları araç olarak kullandıkları gibi, kendi arlarında “makara” malzemesi yapanları da gördüm.

Ve anladım ki; Ahlakı kaybettiğimiz gün kutsal inançlarımız adına hangi değerlerimiz varsa hepsini kaybetmişiz…

Modern olacağız derken, mal mülk peşinde gözümüz kapalı koşarken; saygı değerlerimizi, çağın adamı olmak için sevgi değerlerimizi kaybetmişiz.

Ve bütün bunlardan anladım ki, bizim hasretimiz geçen yıllara değil, onları aramıyoruz. Hasretimiz geçen yıllarda kalan güzel insanlara; onları arıyoruz…