Buca maçının başlığına yapılan “nazik!” eleştiriler

bizim okurumuz beni hayli şaşırtır….

Mesela kendi yazdığım ve çok iyi bulmadığım yazılarımı on binlerce kişi okur. Bazen de çok beğendiğim yazımı, okuyucu beğenmez. Bu mesleğimizin kaderidir aslında ve sık sık bunlarla karşılaşırız. Yazdığımız bizim için çok iyi olmayan yazılara gelen olumlu eleştirilerle şaşırırız…

Ama özene, bezene yazdığımız yazılara gelen eleştirilere de tuhaf bakarız, ama bu eleştiriler nazik ise ciddiye alırız…

Belden aşağı olanlarını ise kale almayız, “Söze bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye” diye yorumlarız…

Sadece acırız…

Pazar günü Buca maçını kazandıktan sonra sayfaya şu manşeti bizzat ben attım:

“Köşe ‘BUCA’K kaçıyoruz. 0-1”…

Buradaki espri, Buca isminin köşe “bucak” deyimiyle birleşmesinden ibarettir…

“Köşe bucak kaçmak” deyimi, bir tehlikeden, ya da kovalayandan kaçmaktır…

Şu anda 2.Lig Kırmızı Grup’taki durum budur…

Buca kovalıyor…

Biz kaçıyoruz…

Buradaki kaçmak korkmak anlamında algılanıyorsa “pes” diyorum…

Bu kasıtlı eleştiriyi, yine de nezaket içerisinde yazan okuyucumuzu kırmadan, konuya eğildim…

Kocaelispor için fikir üreten herkese saygım sonuzdur…

Mantıklı olduğu sürece…

Bu eleştir son derece nazik ama bir o kadar da mantıksızdı…

"Küçük beyinler kişileri, büyük beyinler olayları tartışır" görüşünü savunduğum için, burada isim yazıp, kimseyi rencide temek ya da önemli hale getirmek amacında değilim…

Gazeteleri art niyetli olmayan gerçek okuyucular yönlendirir…

Diğerleri ise saçma sapan eleştiri yapmaktan öteye geçemez…

Nokta…