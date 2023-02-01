CEMAL TURGAY’A SAYGIYLA…

Kimi kentler vardır, “ağaları” ile övünür.

Kimi kentler, “tarihsel geçmişi” ile övünür.

Kimi kentler ise “sanatçıları” ile övünür.

İzmit, hem tarihi geçmişi hem de sanat insanları ile tanınan en güzel kentlerimizden biridir.

Bu kenti onurlandıran sanat insanları arasında, asırlar geçse de eserleriyle yaşayacak sanat insanlarından biri Cemal Turgay idi.

O’nu lise yıllarımda tanıdım.

Yakın olduğumuz bir grup arkadaşlarımla stüdyosuna gitmiş bir fotoğraf çektirmiştik.

Sonraki yıllarda, o güler yüzlü güzel insanla daha yakın olduk.

Sanatın her alanına ilgi duyan bir insandı.

Ama özellikle FOTOĞRAF SANATI ile ilgiliydi.

Yaşadığı kent İzmit’i çok severdi.

İzmit’i fotoğraflarıyla yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak O’nun için asli bir ödev olmuştu.

O’nun “İzmit Fotoğraflarını” bugün de birçok işyerinde görebilirsiniz.

Cemal Turgay, İzmit fotoğraflarını topladığı ilk kitabını 1998 yılında, KYÖV-Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı yayını olarak yayımladı.

Çünkü, Cemal Usta KYÖD-Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nın onur üyesiydi.

Bu kitap benim için de bir onur kaynağıdır.

Cemal Turgay’ın isteği üzerine bu kitapta benim de bir yazım yer alıyor.

Cemal Turgay daha sonra 2005 yılında “Fotoğrafla Yaşamak”

2007 yılında “Ben İzmit’im İşte Suretim”

2016 yılında “Eski Güzel İzmit’in M.Kemalpaşa Mahallesi” adlı eserlerini yayımladı.

O, genç insanları üretmek için teşvik eden bir özelliğe de sahipti.

2003 yılında yayımlanan “Çınarlarda Hüzün Var” adlı kitabım da O’nun eseridir. Bana; “İzmit’le ilgili yazılarını bir kitapta toplamalısın” dedi ve adını da Cemal Turgay koydu.

Bu güzel insanla ortak değerlerimiz, ortak heyecanlarımız vardı.

Bu nedenle sık sayılabilecek ölçüde bir araya gelirdik.

Benim “Yaşam Öğretmenlerimden biri” oldu.

Cemal Turgay’ın “en büyük eseri nedir” diye sorarsanız, sevgili oğlu

Cem Turgay’dır diye yanıtlarım.

“En büyük yaşam kaynağı” ise değerli yaşam arkadaşı “Güler Turgay” oldu.

Cemal Turgay’ı 2018 yılında, 2 Şubat’ta yitirdik.

Her insan için yaşam, bir gün “bedensel olarak” bitecek.

Ama, eserleriyle “ölümsüzlüğe erişmek” de mümkün.

Bunun pek çok örneğini biliyoruz.

İşte, Cemal Turgay da eşsiz yaşam süreci ve ESERLERİ ile ölümsüzdür.

O’nu içten bir sevgi ve saygıyla anıyor, Güler Ablama, Cem kardeşim ve değerli ailesine sağlık ve huzurla yaşanacak nice yıllar diliyorum.