Kayıp aranıyor (16)

Yanda fotoğrafı görünen eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili FİKRİ IŞIK’a 6 yıldır “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ama cevap alamıyorum.

*İlk olarak 1 Aralık 2017 tarihinde sordum, cevap yok.

*10 Eylül 2018 tarihinde sordum, cevap yok.

*18 Mart 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*27 Aralık 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*Araya pandemi girdi, 13 Eylül 2021’de bir kez daha sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2021’de altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2021’de yedinci kez sordum, cevap yok.

*1 Aralık 2021’de sekizinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ocak 2022’de dokuzuncu kez sordum, cevap yok.

*2 Şubat 2022’de onuncu kez sordum, cevap yok.

*1 Mart 2022’de on birinci kez sordum, cevap yok.

*1 Nisan 2022’de on ikinci kez sordum, cevap yok.

* 5 Mayıs 2022’de on üçüncü kez sordum, cevap yok.

*3 Haziran 2022’de on dördüncü kez sordum, cevap yok.

*1 Temmuz 2022’de on beşinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ağustos 2022’de on altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Eylül 2022’de on yedinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2022’de on sekizinci kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2022’de on dokuzuncu kez sordum, cevap yok.

*1 Aralık 2022’de yirminci kez sordum, cevap yok.

*2 Ocak 2023’de yirmi birinci kez sordum, cevap yok.

*1 Şubat 2023’te (dün) yirmi ikinci kez sordum, yine cevap yok.

Bunca yıldır 47 milyon Euro’nun, dünkü kurla 884 milyon Türk Lirası’nın hesabını veremeyen FİKRİ IŞIK’ın sağlığından Kocaeli ve Türkiye kamuoyu adına ciddi olarak endişe duyuyorum.

Kendisini görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin, gazetemize haber vermeleri rica olunur.

NOT: “Birinci ilan” 2 Kasım 2021’de, “ikinci ilan” 2 Aralık 2021’de, üçüncü ilan 2 Ocak 2022’de, dördüncü ilan 3 Şubat 2022’de, beşinci ilan 2 Mart 2022’de, altıncı ilan 2 Nisan 2022’de, yedinci ilan 5 Mayıs 2022’de, sekizinci ilan 3 Haziran 2022’de, dokuzuncu ilan 2 Temmuz 2022’de, onuncu ilan 2 Ağustos 2022’de, on birinci ilan 2 Eylül 2022’de, on ikinci ilan 2 Ekim 2022’de, on üçüncü ilan 2 Kasım 2022’de, on dördüncü ilan 2 Aralık 2022’de, on beşinci ilan 3 Ocak 2023’te yayınlanmıştı. Ancak aradan 15 ay geçmesine rağmen kayıp Fikri Işık’ın nerede olduğunu gören, bilen ve gazetemize haber veren çıkmadı. Bu nedenle ilanı bugün on altıncı kez yayınlıyoruz.