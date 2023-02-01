Zafer Cantürk’ün rektörlüğü pasta ve çiğ köfte ile kutlandı

Körfez Altın Kiraz Halı Saha Futbol ekibi, uzun zamandır Salı ve Perşembe akşamları maç yapıyor.

Beni de davet ettiler.

Birkaç haftadır ben de maça gidiyorum.

Spor adamı Metin Özkan’ın organize ettiği halı saha futbol ekibinde, yeni insanlarla tanıştım. Futbol ekibinde tam bir aile ortamı hakim...

Her görüşten, her kesimden insan var.

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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Zafer Cantürk de Körfez Altın Kiraz Halı Saha Futbol ekibinden biri.

Cantürk, rektör oldu.

Körfez Altın Kiraz Halı Saha Futbol ekibinin kurucusu Metin Özkan boş durur mu?

Özkan, önceki akşam çiçeği burnunda yeni rektör Zafer Cantürk’e güzel bir sürpriz yaptı.

Cantürk’ün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü seçilmesi onuruna yaş pasta kesti.

Yaş pasta futbol ekibinin üyesi Hoşgör Pastanesi Yahya Kaptan Şubesi Müdürü Haki Arslan’dan, çiğ köfteler Kocaelispor Kulübü yönetim kurulu üyesi Çetin Zerenoğlu’ndan…

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Maçımızı yaptık…

Maç epeyce çekişmeli geçti.

Defansta oynadım.

Top geçti, adam geçmedi.

Maç sonrasında soyunma odaları önünde kurulan sofraya geçtik.

Rektör Cantürk ile tokalaştık, hayırlı olsun dileklerimi ilettim.

Çiğ köfteler afiyetle yenirken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de geldi. Selamlaşma faslından sonra Rektör Cantürk, üzerinde fotoğrafı konulan yaş pastayı kesti.

CANTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Kendisine gösterilen ilgi ve yapılan sürprizden etkilendiğini söyleyen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, bu ekibin üyesi olmaktan çok büyük bir keyif aldığını söyledi. Cantürk, teşekkür konuşmasında, “Beni çok mutlu ettiniz. Bu sürprizi gerçekleştiren Metin Özkan kardeşim başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır devam eden Altın Kiraz Halı Saha Futbol Turnuvası ekibi içerisinde her ilimizden dostlarımız var. Nereli olursak olalım, biz bugün Kocaeli’de yaşıyoruz ve Kocaeli için elimizden gelen tüm katkıyı ve gayreti göstermeliyiz. Mesela ben Sivaslıyım, ama bugün KOÜ rektörüyüm. Kocaeli’nin bilimine katkı vermek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizlerde aynı benim gibisiniz. Kentin bilim, iş, spor ve sosyal yapısına katkı vermeliyiz. Hep beraber çalışacağız ve üreteceğiz” dedi.

KATILIM OLDUKÇA YÜKSEKTİ

Altın Kiraz Halı Saha Futbol Turnuvası üyesi Prof. Dr. Zafer Cantürk’ün Kocaeli Üniversitesi Rektörü seçilmesi sonrasında yapılan kutlamaya katılım geniş oldu. Kutlamaya; KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk’un yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, KOÜ Rektör Danışmanı Prof. Doktor Levent Atalı, KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaelispor Başkan Yardımcısı Recep Durul ve Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Zerenoğlu, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, Kocaeli Sivaslı İş Adamları Dernek Başkanı Erkan Karataş, MHP İl Başkan Yardımcısı Vahit Eryılmaz, iş insanları Tuncay Demir, Mustafa Aslı, İbrahim Sarıyıldız, İrfan Özkartal, Bekir Demirkıyık, Zafer Dolu katıldı.

HER ŞEY GÜZEL OLDU

Pastalar ve çiğ köfteler yendikten sonra futbol ekibinin üyesi ve iş insanı Hicri Uluçay, ekip adına yaptığı konuşmada Rektör Cantürk’e yeni görevinde başarılar diledi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e programa katıldığı için teşekkür etti.

Uluçay, her kesimden insanın bulunduğu bu birlikteliği sağladığı için de spor adamı Metin Özkan’a teşekkür etti.

Hem maç, hem de sonrasındaki program çok güzel oldu.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Pastanın üstüne Rektör Zafer Cantürk’ün fotoğrafı kondu.

Rektör Cantürk, kendisine bu jesti yapan herkese teşekkür etti.

Rektör Cantürk, pastayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte kesti.