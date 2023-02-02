Söz milletin ama muhalefete muhalefet etmiyorsa…

Evet! Gerçekten artık Söz Milletin! Yeni iktidarı seçme zamanı geldi. Ancak millet neye, niçin ve neden oy vereceğini bilmek zorunda. Oy kıymetlidir, seçtiklerimiz bizi bizim adımıza bir 5 yıl yönetecek demektir. Eğer yanlış kişileri yanlışı bile bile 20 yıl iktidara getirirsen bugün yaşadıklarımızın daha acısını yarın yeniden yaşarız.

Geçen hafta bir konuyu danışmak üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’a uğradım. Sohbet sırasında çok doğru bir söz söyledi.

“ Bugüne kadar biz muhalefet olarak söyleceklerimizi söyledik. Söylediklerimizi yerel yönetimlerde başa getirildiğimiz her yerde uygulamalı olarak ispatladık. Ve hala halk bize inanmıyor, Muhalefete muhalefet ediyorsa bizim daha yapacağımız hiçbir şeyimiz yok. Sandıkta göreceğiz her şeyi.”

Çok doğru söyledi.

Bazı gazetelerin veya Sosyal medya kanallarının spikerleri vatandaşa sokakta soruyor: “-Pahalılıktan memnun musunuz?” Memnun olmadığını söyleyen vatandaşın, “-Zamları kim yapıyor?” sorusuna ise yanıtı şaşırtmıyor: “-Kılıçdaroğlu yapıyor.”

-“Kılıçdaroğlu iktidarda değil” itirazına “Olsun, zamlar mutlaka onun etkisi ile yapılıyor” diyor. Söylediğine de samimice inandığı her halinden belli.

Hani Nasrettin hocanın “Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da, öldüğüne neden inanmıyorsun?” sözüne nazire eder gibi.

Başımıza taş yağsa Sayın Kılıçdaroğlu’ndan hesabını soracak bir kitle var.

Oysa halkın yani toplumun yararına konuları Kılıçdaroğlu gündeme getiriyor. İktidarın yapmak zorunda kaldığını görmüyor muyuz? Kılıçdaroğlu’nun kullandığı Kamu baskısı gündemi oluşturuyor.

Sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Asgari ücretlere zam, emekli maaşlarının artırılması, 3600 ek gösterge, emekli ikramiyeleri, 10 yıldır yapmadıkları şimdi de ağızlarına yüzlerine bulaştırdıkları EYT’lilerin hiç olmazsa aksak dahi olsa emekli olma aşamasına gelmesi. Öğrencilerin KYK borçlarının yapılandırılması gibi pek çok konuda kamuoyu baskısını da arkasına alarak hedeflerine ulaştığı görünen gerçek.

Halkımız şunu iyi bilmesi gerekiyor, tüm bunlar Sayın Kılıçdaroğlu’nun kararlı duruşu ve kamuoyu ile birlikte bastırması sonucu gerçekleşiyor.

İktidarda olmadan daha muhalefette iken iktidara toplumun yararına pek çok şeyi yaptırıyorsa herkes elini vicdanına koymak zorundadır.

Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete halk muhalefet yapmamalıdır.

Muhalefeti halk, yürüyecek mecali kalmayan iktidara karşı yapmalıdır. Artık iktidarın halkı düşünmek gibi bir sorunu yok. Kendilerine göre kurdukları düzen içine halkı düşünmeleri imkânsız. Onlar saraylarında ejder meyvesi eşliğinde sadece zevki, sefayı düşünüyorlar. Bakın etrafınıza bunu gayet güzel görürsünüz.

Eğer hala kandırıldığını anlamıyorsa vatandaş, olaya “Hiçbir şey yapmasa bile bir şeyler yapmıştır” mantığı ile bakıyorsa zamları da Kılıçdaroğlu yaptırıyor olabilir!

Artık halkın elini vicdanına koyarak konuşması kim yanında iyi bilmesi gerekir.

Muhalefet Partileri Hükümeti kurmamış partilerden oluşur. Milletten seçimlerde yetkiyi alamadığı için mecliste iktidara karşı davranışta bulunan, iktidarın yanlışlarını anlatma görevi verilmiş partiler anlamlarına gelir,

Bugün ülkemizde muhalefettin yaptığı bu. Hatta fazlası ile gündemi oluşturarak çözüm üretemeyen iktidara halkın yararına konuları yaptıran durumdadır.

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişilerdir. Günümüz Türkiye’sinde iktidarı halkın eli ile seçtiği krallığa benzer tek kişi ile tek adamla yöneltildiğimiz, sorunları çözmek yerine daha derinleştiren toplumu birbirine düşürerek yönetmeye çalışan sistem tanımlamasını yapacak duruma geldik.

Devlet ve iktidar kavramlarını birbirine karıştırdık hâlbuki devlet, hükûmetten daha geniştir. Hükûmet ise devletin bir parçasıdır. Devlet, devamlı ve süreklidir. Hükûmet ise geçicidir, kısa ömürlüdür.

İşin özü sevgili okuyucularım çektiğimiz her sorunun suçlusu iktidardır, muhalefet değil. Muhalefete muhalefet yapmak, muhalefeti eleştirmek yerine sorunlarımızın asıl suçlusu iktidara muhalefet etmek gerekir.

Eğer muhalefet özellikle Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çektiklerimizin suçlusu değildir.

Aksine halkın sorunlarının çözülmesi için iktidarda olmamasına rağmen var gücü ile çalışmaktadır. Kılıçdaroğlu’na muhalefet edenlerin bilin ki iktidar ile ilişkileri vardır. Kızacaksanız onlara kızın.